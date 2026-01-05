La Liga Profesional confirmó el cronograma de las primeras 12 fechas del Torneo Apertura 2026

La Liga Profesional de Fútbol Argentino confirmó el cronograma completo de partidos para las primeras 12 fechas del Torneo Apertura 2026, que dará inicio el jueves 22 de enero, en vísperas del ciclo preparatorio para el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México. Además, la Liga coordinó con la organización de la Copa Argentina para evitar superposiciones y asegurar la adecuada recuperación para los equipos que disputarán los 32avos de final de ese certamen.
La fecha inicial se abrirá con cinco partidos, destacando el enfrentamiento entre Aldosivi y Defensa y Justicia a las 17:00. Esa misma jornada se medirán Unión y Platense, y Banfield frente a Huracán a las 20:00, mientras que Central Córdoba recibirá a Gimnasia de Mendoza y Instituto será local ante Vélez en el turno nocturno a las 22:15. Además, San Lorenzo–Lanús irá el viernes 23 a las 17:45; y Gimnasia–Racing, el sábado 24 a las 19:30, entre otros.
Entre los equipos más esperados, se resalta el debut de River Plate, que visitará a Barracas Central el sábado 24 de enero a las 17:00. Un día después, el domingo 25, Boca Juniors tendrá su estreno como local frente a Deportivo Riestra desde las 18:30.
Por otro lado, varias instituciones deberán ajustar su calendario en función de sus compromisos internacionales. Lanús postergará dos encuentros por su participación en la Recopa Sudamericana, mientras que Argentinos Juniors podría también reprogramar partidos si avanza en la fase preliminar de la Copa Libertadores. Ambos clubes ya fueron notificados al respecto, y las fechas sujetas a modificación corresponden a la sexta y séptima jornadas.
El fixture contempla la utilización de horarios de verano hasta la décima fecha, lo cual implica que ningún partido se programará antes de las 17:00. Además, cuando se dispute alguna sesión entre semana — específicamente las jornadas 2, 7 y 10—, la Liga procurará ampliar el descanso entre partidos a 96 horas, siempre que la competencia lo permita.
A lo largo de este bloque de 12 fechas, el cronograma prevé cruces de alto voltaje: entre ellos, la presencia habitual de interzonales y clásicos regionales. No obstante, el esperado Superclásico entre River y Boca tendrá lugar fuera de este intervalo, en la fecha 15, en el estadio Monumental, lo que aumenta la expectativa para el segundo tramo del certamen.
Algunos encuentros quedarán con fecha “a confirmar” hasta tanto se conozca la evolución de los clubes en el plano internacional. Estos ajustes serán comunicados oportunamente por la Liga, conforme lo requieran las circunstancias.
CRONOGRAMA COMPLETO
Fecha 1
Jueves 22 de enero
17.00 Aldosivi – Defensa y Justicia (Interzonal)
20.00 Unión – Platense (Zona A)
20.00 Banfield – Huracán (Zona B)
22.15 Central Córdoba – Gimnasia (Mza.) (Zona A)
22.15 Instituto – Vélez (Zona A)
Viernes 23 de enero
17.45 San Lorenzo – Lanús (Zona A)
20.00 Independiente – Estudiantes (Zona A)
22.15 Talleres – Newell’s (Zona A)
22.15 Independiente Rivadavia Mza. – Atlético Tucumán (Zona B)
Sábado 24 de enero
17.00 Barracas Central – River (Zona B)
19.30 Gimnasia – Racing (Zona B)
22.00 Rosario Central – Belgrano (Zona B)
Domingo 25 de enero18.30 Boca – Deportivo Riestra (Zona A)21.00 Tigre – Estudiantes (Río Cuarto) (Zona B)21.00 Argentinos – Sarmiento (Zona B)
Fecha 2
Lunes 26 de enero
17.00 Platense – Instituto (Zona A)
Martes 27 de enero
17.45 Vélez – Talleres (Zona A)
20.00 Gimnasia (Mza.) – San Lorenzo (Zona A)
20.00 Huracán – Independiente Rivadavia Mza. (Zona B)
22.15 Newell’s – Independiente (Zona A)
22.15 Atlético Tucumán – Central Córdoba (Interzonal)
Miércoles 28 de enero
17.00 Aldosivi – Barracas Central (Zona B)
18.00 Racing – Rosario Central (Zona B)
20.00 River – Gimnasia (Zona B)
22.15 Estudiantes – Boca (Zona A)
Jueves 29 de enero
17.00 Deportivo Riestra – Defensa y Justicia (Zona A)
19.15 Lanús – Unión (Zona A)
19.15 Belgrano – Tigre (Zona B)
21.30 Estudiantes (Río Cuarto) – Argentinos (Zona B)
21.30 Sarmiento – Banfield (Zona A)
Fecha 3
Sábado 31 de enero
17.30 San Lorenzo – Central Córdoba (Zona A)
19.45 Independiente – Vélez (Zona A)
22.00 Talleres – Platense (Zona A)
22.00 Atlético Tucumán – Huracán (Zona B)
Domingo 1° de febrero
17.00 Barracas Central – Deportivo Riestra (Interzonal)
19.15 Boca – Newell’s (Zona A)
21.30 Rosario Central – River (Zona B)
Lunes 2 de febrero
17.30 Gimnasia – Aldosivi (Zona B)
17.30 Defensa y Justicia – Estudiantes (Zona A)
19.45 Tigre – Racing (Zona B)
22.00 Unión – Gimnasia (Mza.) (Zona A)
22.00 Argentinos – Belgrano (Zona B)
Martes 3 de febrero
19.00 Banfield – Estudiantes (Río Cuarto) (Zona A)
21.15 Independiente Rivadavia Mza. – Sarmiento (Zona B)
21.15 Instituto – Lanús (Zona A)
Fecha 4
Viernes 6 de febrero
21.00 Central Córdoba – Unión (Zona A)
Sábado 7 de febrero
17.00 Aldosivi – Rosario Central (Zona B)
18.00 Racing – Argentinos (Zona B)
20.00 River – Tigre (Zona B)
22.15 Newell’s – Defensa y Justicia (Zona A)
22.15 Belgrano – Banfield (Zona B)
Domingo 8 de febrero
17.00 Platense – Independiente (Zona A)
17.00 Sarmiento – Atlético Tucumán (Zona B)
19.15 Huracán – San Lorenzo (Interzonal)
22.15 Gimnasia (Mza.) – Instituto (Zona A)
22.15 Vélez – Boca (Zona A)
Lunes 9 de febrero
17.00 Barracas Central – Gimnasia (Zona B)
19.15 Estudiantes – Deportivo Riestra (Zona A)
19.15 Lanús – Talleres (Zona A)
21.30 Estudiantes (Río Cuarto) – Independiente Rivadavia Mza. (Zona B)
Fecha 5
Jueves 12 de febrero
19.00 Tigre – Aldosivi (Zona B)
21.15 Argentinos – River (Zona B)
Viernes 13 de febrero
18.00 Defensa y Justicia – Vélez (Zona A)
20.00 Independiente – Lanús (Zona A)
22.15 Unión – San Lorenzo (Zona A)
Sábado 14 de febrero
17.30 Banfield – Racing (Zona B)
19.45 Talleres – Gimnasia (Mza.) (Zona A)
19.45 Huracán – Sarmiento (Zona B)
22.00 Atlético Tucumán – Estudiantes (Río Cuarto) (Zona B)
22.00 Independiente Rivadavia Mza. – Belgrano (Zona B)
Domingo 15 de febrero
17.00 Gimnasia – Estudiantes (Interzonal)
19.30 Boca – Platense (Zona A)
22.00 Rosario Central – Barracas Central (Zona B)
22.00 Instituto – Central Córdoba (Zona B)
Lunes 16 de febrero
19.00 Deportivo Riestra – Newell’s (Zona A)
Fecha 6 (Interzonal)
Jueves 19 de febrero
17.15 Defensa y Justicia – Belgrano
17.15 San Lorenzo – Estudiantes (Río Cuarto)
19.30 Independiente Rivadavia Mza. – Independiente
19.30 Instituto – Atlético Tucumán
Viernes 20 de febrero
18.00 Estudiantes – Sarmiento
20.00 Boca – Racing
22.15 Gimnasia (Mza.) – Gimnasia
22.15 Rosario Central – Talleres
Sábado 21 de febrero
17.00 Platense – Barracas Central
17.00 Banfield – Newell’s
19.15 Deportivo Riestra – Huracán
21.30 Central Córdoba – Tigre
Domingo 22 de febrero
18.30 Vélez – River
21.00 Unión – Aldosivi
A confirmar
Argentinos – Lanús
Fecha 7
Martes 24 de febrero
17.00 Platense – Defensa y Justicia (Zona A)
17.30 San Lorenzo – Instituto (Zona A)
19.45 Belgrano – Atlético Tucumán (Zona B)
19.45 Central Córdoba – Talleres (Zona A)
22.00 Gimnasia (Mza.) – Independiente (Zona A)
Miércoles 25 de febrero
17.00 Barracas Central – Tigre (Zona B)
17.00 Gimnasia – Rosario Central (Zona B)
19.30 Vélez – Deportivo Riestra (Zona A)
19.30 Newell’s – Estudiantes (Zona A)
Jueves 26 de febrero
17.15 Sarmiento – Unión (Interzonal)
17.15 Racing – Independiente Rivadavia Mza. (Zona B)
19.30 Estudiantes (Río Cuarto) – Huracán (Zona B)
19.30 River – Banfield (Zona B)
A confirmar
Lanús – Boca (Zona A)Aldosivi – Argentinos (Zona B)
Fecha 8
Sábado 28 de febrero
17.45 Boca – Gimnasia (Mza.) (Zona A)
20.00 Independiente – Central Córdoba (Zona A)
22.15 Talleres – San Lorenzo (Zona A)
Domingo 1° de marzo
17.00 Newell’s – Rosario Central (Interzonal)
19.15 Argentinos – Barracas Central (Zona B)
19.15 Defensa y Justicia – Lanús (Zona A)
21.30 Tigre – Gimnasia (Zona B)
21.30 Instituto – Unión (Zona A)
Lunes 2 de marzo
17.00 Banfield – Aldosivi (Zona B)
19.15 Deportivo Riestra – Platense (Zona A)
19.15 Estudiantes – Vélez (Zona A)
21.30 Independiente Rivadavia Mza. – River (Zona B)
Martes 3 de marzo
19.00 Huracán – Belgrano (Zona B)
19.00 Sarmiento – Estudiantes (Río Cuarto) (Zona B)
21.15 Atlético Tucumán – Racing (Zona B)
Fecha 9
Jueves 5 de marzo
19.00 Gimnasia (Mza.) – Defensa y Justicia
Viernes 6 de marzo
17.00 Barracas Central – Banfield (Zona B)
17.00 Platense – Estudiantes (Zona A)
19.45 Vélez – Newell’s (Zona A)
22.00 Unión – Talleres (Zona A)
22.00 Rosario Central – Tigre (Zona B)
Sábado 7 de marzo
17.00 Aldosivi – Independiente Rivadavia Mza. (Zona B)
17.00 Estudiantes (Río Cuarto) – Instituto (Interzonal)
19.15 San Lorenzo – Independiente (Zona A)
21.30 Racing – Huracán (Zona B)
21.30 Belgrano – Sarmiento (Zona B)
Domingo 8 de marzo
17.00 Gimnasia – Argentinos (Zona B)
17.00 Lanús – Deportivo Riestra (Zona B)
19.15 Central Córdoba – Boca (Zona A)
21.15 River – Atlético Tucumán (Zona B)
Fecha 10
Martes 10 de marzo
17.30 Tigre – Vélez (Interzonal)
17.30 Newell’s – Platense (Zona A)
19.45 Independiente – Unión (Zona A)
22.00 Sarmiento – Racing (Zona B)
Miércoles 11 de marzo
17.30 Banfield – Gimnasia (Zona B)
17.30 Argentinos – Rosario Central (Zona B)
19.45 Boca – San Lorenzo (Zona A)
22.00 Independiente Rivadavia Mza. – Barracas Central (Zona B)
22.00 Atlético Tucumán – Aldosivi (Zona B)
Jueves 12 de marzo
17.00 Deportivo Riestra – Gimnasia (Mza.) (Zona A)
17.00 Defensa y Justicia – Central Córdoba (Zona A)
19.15 Talleres – Instituto (Zona A)
19.15 Estudiantes (Río Cuarto) – Belgrano (Zona B)
21.30 Huracán – River (Zona B)
Viernes 13 de marzo
20.00 Estudiantes – Lanús (Zona A)
Fecha 11
Sábado 14 de marzo
17.00 Platense – Vélez (Zona A)
20.00 Rosario Central – Banfield (Zona B)
Domingo 15 de marzo
15.15 Tigre – Argentinos (Zona B)
15.15 Gimnasia – Independiente Rivadavia Mza. (Zona B)
17.30 Belgrano – Talleres (Interzonal)
19.45 River – Sarmiento (Zona B)
22.00 Unión – Boca (Zona A)
Lunes 16 de marzo
15.30 Barracas Central – Atlético Tucumán (Zona B)
15.30 Aldosivi – Huracán (Zona B)
17.45 San Lorenzo – Defensa y Justicia (Zona A)
20.00 Racing – Estudiantes (Río Cuarto) (Zona B)
22.15 Instituto – Independiente (Zona A)
Martes 17 de marzo
19.00 Lanús – Newell’s (Zona A)
21.15 Central Córdoba – Deportivo Riestra (Zona B)
21.15 Gimnasia (Mza.) – Estudiantes (Zona A)
Fecha 12
Viernes 20 de marzo
21.00 Banfield – Tigre (Zona B)
21.00 Atlético Tucumán – Gimnasia (Zona B)
Sábado 21 de marzo
15.30 Vélez – Lanús (Zona A)
17.45 Newell’s – Gimnasia (Mza.) (Zona A)
17.45 Defensa y Justicia – Unión (Zona A)
20.00 Independiente – Talleres (Zona A)
22.15 Belgrano – Racing (Zona B)
Domingo 22 de marzo
15.30 Sarmiento – Aldosivi (Zona B)
17.45 Estudiantes (Río Cuarto) – River (Zona B)
20.00 Boca – Instituto (Zona A)
22.15 Independiente Rivadavia Mza. – Rosario Central (Zona A)
22.15 Argentinos – Platense (Interzonal)
Lunes 23 de marzo
19.00 Estudiantes – Central Córdoba (Zona A)
21.15 Huracán – Barracas Central (Zona B)
Miércoles 25 de marzo
19.00 Deportivo Riestra – San Lorenzo (Zona A)