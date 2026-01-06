Tres renovaciones, un refuerzo abrochado y el conflicto con una de las promesas: el mercado de Independiente

Javier Ruiz, que fue repescado de su préstamo en Barracas Central por pedido de Quinteros, está en conflicto con Independiente

El mercado de pases en Independiente comenzó a moverse repentinamente durante las últimas horas con renovaciones, un arribo casi abrochado y la explosión de un inesperado escándalo con una de las promesas del club que iba a tener el respaldo de Gustavo Quinteros para mostrar sus condiciones tras una temporada fuera de la entidad.

Luego del anuncio de las continuidades de Federico Mancuello (hasta junio del 2027) y Rodrigo Fernández Cedrés (hasta finales del 2027), el Rojo confirmó también la extensión del vínculo de Santiago Montiel hasta diciembre del 2028 con una mejora económica, más allá de que esto no quita que pueda marcharse en este período de transferencias si llega una oferta que seduzca a las partes.

Sin embargo, los dos temas que dominan la atmósfera en Avellaneda por estas horas tienen a Ignacio Malcorra y a Javier Ruiz como protagonistas. Nacho viene de quedar con el pase en su poder al no arreglar su continuidad en Rosario Central luego de tres años y medio como una de las piezas clave del plantel, y tiene todo encaminado para vestirse de Rojo. El mediocampista de 38 años acordó los términos de su fichaje en Independiente y desde el club confiaron a Infobae que esperan firmar el contrato por un año mañana tras la revisión médica.

Tras quedar libre de Rosario Central, Ignacio Malcorra tiene encaminado su arribo a Independiente y firmaría este miércoles (Foto: @RosarioCentral)

Mientras tanto, la dirigencia trabaja contrarreloj para solucionar el conflicto con Ruiz. El extremo de 21 años debutó en septiembre del 2023 con Carlos Tevez como DT, mostró buenas condiciones pero finalmente se fue cedido a Barracas Central donde se convirtió en uno de los apellidos destacados del equipo, suceso que significó su regreso anticipado a Avellaneda por pedido de Quinteros.

“Es un chico que se formó en el club, que el club lo dio a préstamo para que tenga minutos, para que pueda crecer y seguir creciendo como jugador. Ha demostrado en casi todos los partidos que está a un gran nivel y me parece que merece tener una oportunidad en el club que lo formó. No tengo dudas que las condiciones que tiene son muy buenas. Confío en que pueda seguir creciendo y dándole sus mejores condiciones para el equipo. Hablé con él y quise escucharlo para ver qué sentía. Está con muchas ganas. Hablé con los dirigentes y les dije que quería que se quede”, había dicho el DT en una entrevista con el programa partidario Independiente de América horas antes del inicio de la pretemporada.

Pero fue precisamente el arranque de los entrenamientos lo que dinamitó la relación entre el club y el jugador. Ruiz apareció el primer día de prácticas, pero faltó este lunes sin aviso y se convirtió en la gran noticia porque el técnico tenía decidido darle el espacio para que demuestre sus condiciones.

El extremo, que sumó 5 goles en un año y medio con Barracas, reapareció este martes por Villa Domínico pero entrenó solo en el gimnasio y a esta hora su futuro es una incógnita. Suena difícil que el jueves acompañe al resto de la delegación a la parte de la pretemporada que se realizará en Uruguay: la postura de la CD es que saldrá sólo por una venta. Y, con esta exigencia en la mesa, Peñarol de Uruguay aparece como la entidad más interesada en comprarlo. Los argumentos que habría esgrimido el jugador ante el club es que siente que no se portaron bien con él, tanto en lo económico como en lo deportivo. En apenas unas horas pasó de tener la chance de pelear por la titularidad, a estar virtualmente separado del plantel.

Ruiz, que se marchó a préstamo a Barracas en septiembre del 2024, fue repescado por Independiente a pedido de Quinteros

El Rojo cruzará el charco para protagonizar la Serie Río de La Plata con tres amistosos: el sábado 10 de enero jugará contra Alianza Lima de Perú, el martes 13 ante Everton de Chile y el viernes 16 se topará ante Montevideo Wanderers de Uruguay.Todos los duelos serán desde las 21hs y se desarrollarán en el Parque Viera.

La grilla de pretemporada tendrá su retorno al país el sábado 17 para profundizar la última semana de entrenamientos con la vista puesta en el debut del Torneo Apertura ante Estudiantes de La Plata en el Estadio Libertadores de América, pautado para el viernes 23 de enero desde las 20.

Con el cronograma de la Liga Profesional confirmado hasta las 12ª fecha, el Rojo también ya sabe que afrontará su llave de 32avos de final de la Copa Argentina contra Atenas Río Cuarto de Córdoba el viernes 27 de marzo en horario y estadio a definir.