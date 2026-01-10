Deportes

Luis Advíncula fue presentado en Alianza Lima: la condición que puso Boca Juniors para dejarlo ir libre

El peruano ya firmó contrato con su nuevo equipo hasta diciembre de 2027

Guardar
Presentación de Luis Advíncula en Alianza Lima

La salida de Luis Advíncula de Boca Juniors marcó el fin de una etapa de casi cinco años en el club argentino. El lateral peruano, tras un acuerdo consensuado con la dirigencia, rescindió su contrato y se unió a Alianza Lima, donde ya fue presentado y firmó vínculo hasta 2027. El propio futbolista confirmó su alejamiento del Xeneize a través de una entrevista con el canal oficial de la institución, donde argumentó que su salida anticipada se debió a motivos personales.

En El Canal de Boca, Advíncula explicó: “Estoy pasando por un momento familiar complicado y ellos siempre se han portado bien conmigo y accedieron a mi pedido de volver a mi país.” El defensor expresó su gratitud: “Agradecido con el presidente también (Juan Román Riquelme). Es complicado irte de un club así, pero así es la vida. No me va a alcanzar la vida para agradecer lo que han hecho por mí”.

El acuerdo se selló pocos meses antes del vencimiento del vínculo, previsto para diciembre de 2026. Advíncula, de 35 años, dejó así un lugar en la defensa con experiencia y rodaje internacional. Su salida beneficia a Boca no solo en lo deportivo —permitiendo que referentes juveniles y recientes refuerzos, como Juan Barinaga y Dylan Gorosito, ganen terreno—, sino también en lo económico, ya que el club se libera de uno de los altos contratos que mantenía dentro de su plantilla.

Si bien Boca se vio beneficiado con la baja de Advíncula ya que redujo la masa salarial con un jugador que no iba a arrancar como titular en la consideración del cuerpo técnico, antes de liberarlo se cercioró de que el peruano cumpla con su deseo al menos a lo largo de 2026. ¿Qué condición le puso el Xeneize? Según pudo saber Infobae, el Rayo tendría prohibido jugar en otra liga que no sea la de su país, un “pacto de caballeros” acordado antes del apretón de manos final. De esa manera, en la Ribera se aseguraron que el futbolista no vuelva al medio local o efectúe una transferencia con dinero de por medio, algo con lo que Boca no se vio beneficiado tras la rescisión a costo cero.

Alianza Lima ya lo presentó oficialmente en las redes sociales y ahora los fanáticos aguardan por verlo en acción en el marco de la Serie Río de La Plata, que se disputa en Uruguay. La decisión del fichaje club limeño responde a la necesidad urgente de cubrir el puesto del argentino Guillermo Enrique y se consolidó tras imponerse en la negociación económica frente a otros rivales, incluyendo a Sporting Cristal.

A nivel estadístico, Advíncula jugó 169 partidos con la camiseta de Boca y sumó seis goles y 14 asistencias. En su palmarés figuran cuatro títulos: Copa Argentina 2019/2020, Copa de la Liga 2022, Campeonato 2022 y Supercopa Argentina 2022. Vivió momentos de máxima exposición como la final de la Copa Libertadores 2023 ante Fluminense, donde marcó el empate transitorio en el estadio Maracaná.

El último tramo en Boca Juniors evidenció un descenso en su participación: intervino en solo cuatro de los últimos 18 partidos oficiales, completando únicamente uno de ellos. Este retroceso estuvo asociado a las decisiones del cuerpo técnico y al crecimiento de nuevos talentos dentro del club. El propio Advíncula reflexionó en la entrevista con El Canal de Boca: “Cumplí el sueño de jugar en un club gigantesco como este y pasé por todo. De ser criticado y muchas veces ser elogiado. Siempre intenté dar lo mejor, pero soy un ser humano que también se equivoca y lo he aceptado. Siempre estaré agradecido por cómo me trataron. Es impresionante lo que se vive acá adentro, es una familia y se va a extrañar.”

Advíncula recalcó sus aprendizajes y afecto por la institución: “Me quedo con lo mejor de cada persona, uno nunca termina de aprender. Esto me deja el gusto de haber jugado con futbolistas de talla mundial. Que en algunas ocasiones la Bombonera te ovacione es impresionante, el más lindo de los recuerdos. Estuve casi cinco años y dejo muchos amigos. Voy a estar atado a Argentina, eso es seguro. Fui muy feliz y me voy a ir con eso”.

Temas Relacionados

Luis AdvínculaBoca JuniorsJuan Román RiquelmeAlianza Lima

Últimas Noticias

El contratiempo que sufrió Alpine a horas de la primera prueba con el A526 que aplazó el debut en pista de Colapinto y Gasly

La escudería francesa modificó su agenda original y postergó el rodaje del nuevo monoplaza en Barcelona, mientras crece la expectativa por la adaptación a la motorización Mercedes

El contratiempo que sufrió Alpine

“La mayor sorpresa de la historia”: un equipo de la sexta división protagonizó un épico batacazo en la FA Cup y eliminó al último campeón

El Macclesfield se impuso 2-1 ante el Crystal Palace, que milita en la Premier League y venía de alzar la corona en la última edición

“La mayor sorpresa de la

Con presencia argentina, Adelaida y Auckland toman protagonismo en la antesala del Australian Open

Los tenistas nacionales competirán la próxima semana en los torneos ATP que sirven como preparación para el primer Grand Slam de la temporada, con acción en Australia y Nueva Zelanda

Con presencia argentina, Adelaida y

Pedro Troglio denunció que fue víctima de una estafa inmobiliaria millonaria: “Son encantadores de serpientes”

El entrenador de Banfield detalló cómo fue el engaño que sufrió con una inversión en La Plata

Pedro Troglio denunció que fue

River Plate denunció ante la FIFA al representante Martín Guastadisegno por la salida del juvenil Luca Scarlato

El club presentó una denuncia formal solicitando la suspensión del agente del futbolista de 16 años que dejó el club para irse a Europa

River Plate denunció ante la
DEPORTES
El contratiempo que sufrió Alpine

El contratiempo que sufrió Alpine a horas de la primera prueba con el A526 que aplazó el debut en pista de Colapinto y Gasly

“La mayor sorpresa de la historia”: un equipo de la sexta división protagonizó un épico batacazo en la FA Cup y eliminó al último campeón

Con presencia argentina, Adelaida y Auckland toman protagonismo en la antesala del Australian Open

Pedro Troglio denunció que fue víctima de una estafa inmobiliaria millonaria: “Son encantadores de serpientes”

River Plate denunció ante la FIFA al representante Martín Guastadisegno por la salida del juvenil Luca Scarlato

TELESHOW
La reacción de Sabrina Rojas

La reacción de Sabrina Rojas a una parodia viral de Griselda Siciliani luego del audio que se filtró de Luciano Castro

Punta del Este: el cumpleaños sorpresa que Martín Liberman le preparó a su esposa Ana Laura

El cumpleaños íntimo de Claudio Caniggia: el saludo de su hijo Alex y el video más tierno con su nieta Venezia

La foto del aniversario de Mauro Icardi y la China Suárez que tiene a Wanda Nara como protagonista: “Felices los tres”

Susto en la obra de Nicolás Cabré y Mariano Martínez en Carlos Paz: debieron suspender la función

INFOBAE AMÉRICA

Tom Cruise llevó al límite

Tom Cruise llevó al límite su papel en “Valkiria” con una transformación extrema

Cuáles son los vuelos comerciales sin escala más largos del mundo

Quién fue Susan Gilbert, la mujer que inspiró los poemas más intensos de Emily Dickinson

El primer cómic que presentó a Superman al mundo fue subastado en una cifra récord

El fin de la banda Barker-Karpis: cómo el FBI cazó a los criminales más buscados de la Gran Depresión