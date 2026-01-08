Deportes

Lucas Blondel podría irse de Boca Juniors y jugar en otro equipo grande del fútbol argentino

El Xeneize lo cedería al Rojo, que lo tiene en carpeta por pedido de Gustavo Quinteros

Lucas Blondel está buscando nuevo equipo y en el horizonte apareció otro de los grandes del fútbol argentino. Luego de que estuviera cerca de pasar a Argentinos Juniors a préstamo, el lateral derecho que realiza la pretemporada con el plantel de Boca Juniors pasó a estar en carpeta de Independiente. Tras la baja de Luis Advíncula en el Xeneize, se presumía que tendría más chances de jugar, aunque a priori optaría por tener más minutos en otro destino pensando en la posible convocatoria con Suiza para el Mundial 2026.

El último encuentro oficial de Blondel con la camiseta de Boca fue en mayo de 2025, cuando disputó los 90 minutos en la eliminación por cuartos de final del Torneo Apertura ante Independiente en la Bombonera. Tras el arribo de Miguel Ángel Russo, solamente participó en algunas convocatorias e integró el banco de suplentes en partidos en los que no ingresó. De hecho, su última presencia en cancha fue con la selección suiza para la que se nacionalizó con vistas a la Copa del Mundo: entró en los amistosos ante México y Estados Unidos en junio del año pasado.

Al ver que no sería tenido en cuenta por el cuerpo técnico del plantel profesional, pidió en varias oportunidades sumar minutos con la Reserva dirigido por Mariano Herrón, que accedió al pedido. Hoy por hoy competirá en Boca en el lateral derecho con Juan Barinaga, que terminó como titular, y el juvenil Dylan Gorosito, que fue subcampeón mundial Sub 20 con la selección argentina y campeón con la Reserva. Ya no estará Luis Advíncula, que rescindió contrato y se marchó a Alianza Lima de Perú. No obstante, Blondel evalúa pasar al Rojo, que se desprendió de Federico Vera (firmará en Huracán y no viajó a la pretemporada en Uruguay).

Mientras tanto, en Boca tomaron la decisión de sumar al plantel profesional a Marcelo Weigandt, quien ya se integró al grupo principal después de trabajar en paralelo con los futbolistas que volvieron de sus préstamos y no serán tenidos en cuenta. El Chelo, de último paso por Inter Miami, será una opción más para Claudio Úbeda como marcador de punta derecho. Los números de Blondel en Boca, desde el año 2023 en el que arribó, marcan que solamente disputó 31 partidos oficiales y anotó 4 goles. Vale recordar que sufrió una lesión ligamentaria de rodilla a principios de 2024 que lo marginó de casi todo el año deportivo.

El ex Tigre y Atlético Rafaela sabe que tendrá que hacer méritos y adquirir rodaje en el semestre previo a la Copa del Mundo para ser uno de los 26 convocados de Suiza. Al seleccionado helvético le restan dos amistosos en la Fecha FIFA de marzo contra Alemania y Noruega antes de poner la cabeza de lleno en la cita mundialista. Los suizos conformarán el Grupo B junto al anfitrión Canadá, Qatar y el ganador de un repechaje europeo que saldrá de Italia, Irlanda del Norte, Gales y Bosnia y Herzegovina.

Boca disputará un partido amistoso ante Millonarios de Colombia en la Bombonera el próximo miércoles 14 de enero. Luego actuaría ante Olimpia de Paraguay en sede a confirmar, previo a lo que será su debut oficial por el Torneo Apertura 2026 ante Deportivo Riestra (domingo 25/1 en la Bombonera). Independiente, por su parte, se estrenará en Avellaneda contra Estudiantes de La Plata el viernes 23 de enero. Antes, el Rojo afrontará amistosos contra Alianza Lima (este sábado en Uruguay) y Wanderers de Uruguay (el 16/1 también en suelo charrúa). Gustavo Quinteros solo dispone de Leonardo Godoy como lateral derecho, mientras que podría improvisar con un Felipe Loyola que también se marcharía en este mercado.

El Xeneize y el Rojo se cruzarán por la Fecha 14 de la fase regular en la Zona A el fin de semana del domingo 12 de abril (en la Bombonera, con día y hoarario a confirmar).

