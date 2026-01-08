Deportes

Matías Viña fue presentado como nuevo refuerzo de River Plate: los otros puestos que busca cubrir Gallardo

El lateral izquierdo de 28 años arribó a préstamo por un año desde Flamengo de Brasil y se convirtió en la tercera incorporación, luego de los desembarcos de Fausto Vera y Aníbal Moreno

Guardar
Marcelo Gallardo ya tiene a
Marcelo Gallardo ya tiene a su nuevo refuerzo (Crédito: @RiverPlate/X)

Luego de cerrar las contrataciones de Fausto Vera y Aníbal Moreno, River Plate oficializó la llegada de Matías Viña como su tercer refuerzo en este mercado de pases. El futbolista firmó su contrato en San Martín de los Andes en compañía del presidente Stefano Di Carlo y será parte de la pretemporada en suelo neuquino a las órdenes de Marcelo Gallardo, luego de un último paso por el Flamengo de Brasil.

“Llega a préstamo hasta diciembre de 2026, con opción de compra voluntaria que podrá transformarse en obligatoria según objetivos”, afirmó el Millonario en sus redes sociales. La negociación incluyó un cargo de USD 500.000 correspondientes a la cesión. Si el jugador participa en la mitad de los partidos oficiales de 2026, el club deberá ejecutar la obligación de compra por el 50% de su pase.

La contratación del lateral uruguayo de 28 años ofrece una alternativa más por la banda izquierda para Gallardo, que cuenta con Marcos Acuña, hombre de la selección argentina. La flamante incorporación tiene que sumar minutos para no perder terreno en la consideración de Marcelo Bielsa con la selección de Uruguay de cara al Mundial 2026.

El mensaje institucional de River
El mensaje institucional de River Plate

Cabe destacar que Viña sufrió la fractura en la tibia y la rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha en agosto de 2024 y su recuperación demandó más de nueve meses. Sumó sus primeros minutos el 1 de junio de 2025, cuando ingresó desde el banco en el 5-0 sobre Fortaleza por la fecha 11 del Brasileirao. Acumuló 10 partidos con Flamengo repartidos entre torneo local (8), Copa de Brasil (1) y Mundial de Clubes (1) en 2025. No sumó minutos en la Copa Libertadores ganada al mando de Filipe Luís, uno de los cinco títulos obtenidos desde su llegada al Fla a principios de 2024 desde la Roma de Italia.

Más allá de su grave lesión y el extenso parate, sus antecedentes en la élite del fútbol sudamericano lo convierten en una pieza valiosa para la Banda. Surgido en Nacional de Uruguay, emigró al Palmeiras en 2020 mediante una transferencia de 8,3 millones de euros. En Brasil logró una doble consagración en la Copa Libertadores antes de recalar en la Roma por 13 millones de euros al año siguiente. Bajo la dirección de José Mourinho, integró el equipo campeón de la UEFA Conference League, aunque en la capital italiana perdió la titularidad con el correr de los partidos.

El defensor tuvo breves pasos por Bournemouth y Sassuolo en Inglaterra e Italia, respectivamente, y retornó a Sudamérica por 8 millones de euros para ser refuerzo de Flamengo, donde disputó 32 partidos oficiales con un gol y dos asistencias.

Matías Viña fue campeón de
Matías Viña fue campeón de la última Copa Libertadores, aunque no sumó minutos en Flamengo (Crédito: Grosby)

Las incorporaciones de Fausto Vera (cesión con cargo de 500 mil dólares y una opción de compra de USD 4 millones) y Aníbal Moreno (compra del 100% del pase a cambio de USD 7 millones) iniciaron un mercado de pases que todavía no terminó en Núñez. Marcelo Gallardo quiere sumar un zaguero central, dos atacantes (un extremo y un delantero centro) y posiblemente un lateral derecho.

Mientras tanto, el Muñeco trabaja para el primer amistoso de pretemporada, que será este domingo desde las 21 (hora argentina) contra Millonarios y el sábado 17 se medirá a Peñarol. Ambos cruces se disputarán en el estadio Domingo Burgueño Miguel de Maldonado, Uruguay.

River Plate debutará por la Zona B del Torneo Apertura el sábado 24 de enero desde las 17 contra Barracas Central en condición de visitante y el miércoles 28 hará su primera presentación como local frente a Gimnasia a partir de las 20. El Superclásico se dará en la jornada 15 y su presentación en los 32avos de la Copa Argentina ocurrirá el martes 17 de febrero contra Ciudad de Bolívar.

Temas Relacionados

River PlateMatías ViñaStefano Di CarloMarcelo GallardoFlamengodeportes-argentina

Últimas Noticias

“Es difícil decirle que no a River”: furor por la frase de un delantero surgido en el Millonario que juega en Europa

El delantero argentino mostró su amor por el elenco de Núñez y generó expectativa, pese a la ausencia de negociaciones concretas en este mercado de pases

“Es difícil decirle que no

Enfrentó al Inter Miami en el Mundial de Clubes, fue subcampeón de América y ahora será compañero de Messi

Micael arribó a las Garzas en calidad de préstamo por un año con opción de compra desde Palmeiras. Le ganó una final a las Garzas en 2023 con Houston Dynamo

Enfrentó al Inter Miami en

Nació en Alemania, eligió jugar y ya ganó un título con Argentina y está a punto de pasar al Galatasaray de Mauro Icardi

Can Armando Güner, de 17 años, dejará de pertenecer a las divisiones formativas del Borussia Mönchengladbach para integrar el plantel profesional del conjunto turco

Nació en Alemania, eligió jugar

El sorprendente informe sobre los jugadores más caros del mundo: quiénes son los argentinos mejor valorados

El Observatorio de Fútbol CIES elaboró un ranking con los futbolistas con mejor precio de mercado. Los detalles

El sorprendente informe sobre los

Las perlitas en la Premier League: del casi gol “olímpico” de Enzo Fernández al lujo de Licha Martínez y la asistencia de Senesi

Los futbolistas argentinos fueron protagonistas de una nueva jornada en el torneo de Inglaterra

Las perlitas en la Premier
DEPORTES
“Es difícil decirle que no

“Es difícil decirle que no a River”: furor por la frase de un delantero surgido en el Millonario que juega en Europa

Enfrentó al Inter Miami en el Mundial de Clubes, fue subcampeón de América y ahora será compañero de Messi

Nació en Alemania, eligió jugar y ya ganó un título con Argentina y está a punto de pasar al Galatasaray de Mauro Icardi

El sorprendente informe sobre los jugadores más caros del mundo: quiénes son los argentinos mejor valorados

Las perlitas en la Premier League: del casi gol “olímpico” de Enzo Fernández al lujo de Licha Martínez y la asistencia de Senesi

TELESHOW
El gran paso que dio

El gran paso que dio Chechu Bonelli tras su separación de Darío Cvitanich

La palabra de Griselda Siciliani en medio de los rumores de infidelidad de Luciano Castro

Así será la impresionante celebración del cumpleaños de Juli Poggio: tres días seguidos de festejos

Carmen Barbieri le pasó facturas a Fede Bal y Evelyn Botto en vivo: “Es mucho”

Yanina Latorre aseguró que Wanda Nara se separó de Martín Migueles: “Ella lo dejó”

INFOBAE AMÉRICA

Qué es el espín cuántico

Qué es el espín cuántico y por qué logró resolver el enigma de la refracción de la luz tras cien años de debate

Zelensky advirtió que Ucrania cumple con las negociaciones de paz y rechaza nuevas exigencias

Japón protestó por la prohibición china de exportaciones de uso dual

Los siete factores del fenómeno El Niño que definieron el destino de Europa en la Edad Moderna

Crisis en la educación privada uruguaya: cierre de colegios católicos afecta a niños de barrios carenciados