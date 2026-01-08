Matías Viña fue presentado como nuevo refuerzo de River Plate: los otros puestos que busca cubrir Gallardo

Marcelo Gallardo ya tiene a su nuevo refuerzo (Crédito: @RiverPlate/X)

Luego de cerrar las contrataciones de Fausto Vera y Aníbal Moreno, River Plate oficializó la llegada de Matías Viña como su tercer refuerzo en este mercado de pases. El futbolista firmó su contrato en San Martín de los Andes en compañía del presidente Stefano Di Carlo y será parte de la pretemporada en suelo neuquino a las órdenes de Marcelo Gallardo, luego de un último paso por el Flamengo de Brasil.

“Llega a préstamo hasta diciembre de 2026, con opción de compra voluntaria que podrá transformarse en obligatoria según objetivos”, afirmó el Millonario en sus redes sociales. La negociación incluyó un cargo de USD 500.000 correspondientes a la cesión. Si el jugador participa en la mitad de los partidos oficiales de 2026, el club deberá ejecutar la obligación de compra por el 50% de su pase.

La contratación del lateral uruguayo de 28 años ofrece una alternativa más por la banda izquierda para Gallardo, que cuenta con Marcos Acuña, hombre de la selección argentina. La flamante incorporación tiene que sumar minutos para no perder terreno en la consideración de Marcelo Bielsa con la selección de Uruguay de cara al Mundial 2026.

El mensaje institucional de River Plate

Cabe destacar que Viña sufrió la fractura en la tibia y la rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha en agosto de 2024 y su recuperación demandó más de nueve meses. Sumó sus primeros minutos el 1 de junio de 2025, cuando ingresó desde el banco en el 5-0 sobre Fortaleza por la fecha 11 del Brasileirao. Acumuló 10 partidos con Flamengo repartidos entre torneo local (8), Copa de Brasil (1) y Mundial de Clubes (1) en 2025. No sumó minutos en la Copa Libertadores ganada al mando de Filipe Luís, uno de los cinco títulos obtenidos desde su llegada al Fla a principios de 2024 desde la Roma de Italia.

Más allá de su grave lesión y el extenso parate, sus antecedentes en la élite del fútbol sudamericano lo convierten en una pieza valiosa para la Banda. Surgido en Nacional de Uruguay, emigró al Palmeiras en 2020 mediante una transferencia de 8,3 millones de euros. En Brasil logró una doble consagración en la Copa Libertadores antes de recalar en la Roma por 13 millones de euros al año siguiente. Bajo la dirección de José Mourinho, integró el equipo campeón de la UEFA Conference League, aunque en la capital italiana perdió la titularidad con el correr de los partidos.

El defensor tuvo breves pasos por Bournemouth y Sassuolo en Inglaterra e Italia, respectivamente, y retornó a Sudamérica por 8 millones de euros para ser refuerzo de Flamengo, donde disputó 32 partidos oficiales con un gol y dos asistencias.

Matías Viña fue campeón de la última Copa Libertadores, aunque no sumó minutos en Flamengo (Crédito: Grosby)

Las incorporaciones de Fausto Vera (cesión con cargo de 500 mil dólares y una opción de compra de USD 4 millones) y Aníbal Moreno (compra del 100% del pase a cambio de USD 7 millones) iniciaron un mercado de pases que todavía no terminó en Núñez. Marcelo Gallardo quiere sumar un zaguero central, dos atacantes (un extremo y un delantero centro) y posiblemente un lateral derecho.

Mientras tanto, el Muñeco trabaja para el primer amistoso de pretemporada, que será este domingo desde las 21 (hora argentina) contra Millonarios y el sábado 17 se medirá a Peñarol. Ambos cruces se disputarán en el estadio Domingo Burgueño Miguel de Maldonado, Uruguay.

River Plate debutará por la Zona B del Torneo Apertura el sábado 24 de enero desde las 17 contra Barracas Central en condición de visitante y el miércoles 28 hará su primera presentación como local frente a Gimnasia a partir de las 20. El Superclásico se dará en la jornada 15 y su presentación en los 32avos de la Copa Argentina ocurrirá el martes 17 de febrero contra Ciudad de Bolívar.