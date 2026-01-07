Deportes

Enfrentó al Inter Miami en el Mundial de Clubes, fue subcampeón de América y ahora será compañero de Messi

Micael arribó a las Garzas en calidad de préstamo por un año con opción de compra desde Palmeiras. Le ganó una final a las Garzas en 2023 con Houston Dynamo

Micael en medio de una
Micael en medio de una disputa de pelota con el jugador del Gremio, Edenilson (Crédito: Reuters/Diego Vara)

Inter Miami sigue con su puesta a punto para encarar la defensa de la corona en la Major League Soccer (MLS) y soñar con levantar la Copa de Campeones de la Concacaf, que le daría el boleto a la Copa Intercontinental. El mercado de pases inició hace varias semanas con vistas a esos anhelos y este miércoles se confirmó el arribo de un subcampeón de la última Copa Libertadores.

Las Garzas oficializaron la contratación del zaguero central brasileño Micael, quien llega a préstamo por un año desde Palmeiras con una opción de compra. El defensor de 25 años debutó con la camiseta del Atlético Mineiro, emigró en 2022 al Houston Dynamo de los Estados Unidos y regresó al fútbol de su país para ponerse la camiseta del Verdao a comienzos de 2025.

El futbolista totalizó 28 partidos sin goles y una asistencia brindada en la victoria 4-1 sobre Fortaleza por el Brasileirao. Jugó dos encuentros del Mundial de Clubes correspondientes a los octavos de final contra Botafogo y los cuartos con eliminación ante Chelsea. En fase de grupos, ocupó un lugar en el banco de suplentes en el 2-2 ante Inter Miami.

Además, fue parte de la presente Copa Libertadores en cuatro duelos, aunque no sumó minutos en cuartos, semifinales y la final con derrota 0-1 ante Flamengo en Perú. Nunca se afirmó en el once inicial, aunque completó los 90 minutos en 22 oportunidades. También fue finalista del Campeonato Paulista (cayó en la definición contra Corinthians).

Inter Miami confirmó la llegada
Inter Miami confirmó la llegada de Micael

Será su segunda experiencia en la MLS después de los 80 partidos registrados con la camiseta del conjunto de Houston, en los cuales marcó tres goles entre todas las competiciones. Fue campeón de la US Open Cup 2023, edición en la que le ganó en la definición a un Inter que no contó con Messi por lesión.

Ahora, el conjunto de Javier Mascherano se enfocará en otro de los objetivos de esta ventana de transferencias, porque el periodista Michelle Kaufman afirmó en el Miami Herald que los de Florida desembolsarían USD 2.500.000 para hacerse con los servicios de Tristan Blackmon, elegido como el Defensor del Año en la MLS tras una gran temporada en el Vancouver Whitecaps, que lo llevó a ser nombrado para participar en el Juego de las Estrellas.

El ex futbolista de Los Ángeles FC y Charlotte emigró a los Whitecaps a partir de 2022: registra 141 compromisos con nueve goles y dos asistencias con esta camiseta e integró el equipo que eliminó a las Garzas en semifinales de la Concachampions (perdieron 5-0 la final ante Cruz Azul). Incluso, Mauricio Pochettino lo convocó por primera vez a la selección norteamericana y lo puso como titular en dos amistosos de septiembre pasado contra Corea del Sur (0-2) y Japón (2-0).

Micael fue titular en la
Micael fue titular en la final ganada al Inter Miami por la US Open Cup 2023 (Crédito: Nathan Ray Seebeck-USA TODAY Sports)

Además, el retiro profesional de Sergio Busquets obliga al Jefecito a reforzar el centro de la cancha y el apuntado es David Ayala. Según informó el periodista Germán García Grova, especialista en el mercado de pases, solo faltan detalles para que el joven de 23 años con pasado en Estudiantes de La Plata sea confirmado como nuevo jugador del cuadro de Miami.

Mientras tanto, la franquicia ya anunció la incorporación del arquero canadiense Dayne St. Clair y el lateral derecho Facundo Mura, de último paso por el Racing de Gustavo Costas. En contraposición, la Academia le ganó otra de las batallas del mercado al Inter Miami, ya que se quedó con Matko Miljevic, quien había recibido un sondeo desde los Estados Unidos.

Los nombres de Mura y St. Clair se suman al arribo de Sergio Reguilón y los cinco jugadores provenientes del Draft: Abdel Talabi, Alex Barger, Kenan Hot, Mamadi Jiana y Maximilian Kissel.

