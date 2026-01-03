Deportes

La sentencia de una figura del fútbol argentino que es buscada por Racing e Inter Miami: “Sería un paso muy lindo”

Matko Miljevic se inclinó por la Academia, a la espera de que las Garzas hagan su ofrecimiento por el volante que pertenece a Huracán

El 2026 recién arrancó, pero la primera novela del año en el mercado de pases tiene como protagonista a Matko Miljevic. La figura de Huracán se debate su futuro con interés de varios clubes, entre ellos Racing e Inter Miami, aunque la cabeza del mediocampista ofensivo se mantiene en la Argentina, luego de haber sido seducido por Gustavo Costas a través de un llamado telefónico que se prolongó por 40 minutos y la Academia pica en punta para quedarse con sus servicios, a pesar de que el Globo rechazó una reciente oferta.

El futbolista de 24 años brindó una entrevista con ESPN, donde se refirió a la posibilidad de recalar en el campeón de la Copa Sudamericana 2024 y, más allá de que tuvo acercamientos de otros equipos, deslizó su preferencia por el elenco de Avellaneda: “Hoy me debo a Huracán porque sigo teniendo contrato. Fue un año muy lindo, me trataron de maravilla, pero siempre el jugador anhela dar pasos positivos y para adelante y la opción de Racing seria una linda oportunidad. ¿Si me gustaría jugar en Racing? Estaría lindo. Es un paso hacia adelante y estoy muy ilusionado por lo que se viene”.

Incluso, afirmó con su cabeza cuando el entrevistado y cronista del día a día en Racing, Tomás Dávila, manifestó que hay un 70% chances de concretar el traspaso.

A la hora de referirse a las intenciones del equipo de Lionel Messi eligió ser más cauteloso: “El 31 de diciembre o el 1 de enero me llamó una persona, que me dijo que estaba la posibilidad, que me querían. Pero en eso seré cuidadoso porque no hay una oferta formal, solo un sondeo. Me dijeron que en estos días iban a mandar una oferta al club, pero no hablaron de números, como si se habló con Racing”.

*Los elogios a Gustavo Costas

En este sentido, el periodista le repreguntó sobre si su prioridad pasaba por Racing y Miljevic le hizo un guiño al último finalista del Torneo Clausura: “La prioridad es arrancar mañana en Huracán, ver cómo están las cosas, tener una conversación con el presidente y sería un paso muy lindo el de Racing”.

El ex jugador de Argentinos Juniors, Montréal y Newell’s se mostró agradecido con Huracán, club con el cual tiene contrato hasta 2027, pero dejó ver su intención de apostar por un nuevo paso en su carrera: “Hemos tenido charlas con el presidente (Abel Poza) en estos días, también se han comunicado de club a club: habló Saja (director deportivo de Racing) con Abel, están en conversaciones. Ahora, estamos a la espera de lo que podrá pasar en estos días”.

La inclinación por el cuadro bonaerense tiene como una de las explicaciones a Gustavo Costas, quien es el principal impulsor de su llegada: “Tuve el llamado directo de él. Le decía a un amigo que eran las 11 de la noche, estaba cenando con unos amigos y veo una llamada perdida y después me mandan un mensaje: ‘Hola, soy Gustavo Costas. Quiero hablar con vos’. Me pareció raro por la hora, y estuvimos hablando al otro día. Me gustó mucho porque no solo hablamos de fútbol, sino de la vida y de cómo es él con los jugadores. Que te llame el técnico es importante para tomar una decisión porque te llama la cabeza del grupo y más de un club tan grande como Racing... Te seduce“.

Matko Miljevic tuvo sus primeros minutos en la selección de Estados Unidos en enero de 2025. Los dos amistosos contra Venezuela (3-1) y Costa Rica (3-0) marcaron algunos de los primeros tests de Mauricio Pochettino como entrenador del combinado norteamericano y, a pesar de que no volvió a ser convocado, el DT lo tiene en cuenta para el semestre decisivo en la antesala a la Copa del Mundo.

*El deseo de jugar el Mundial 2026

“Me han llamado de Arabia Saudita para que vaya y hoy pienso mucho en seguir teniendo la continuidad que tuve en Huracán. Me veo con chances y tengo muchas ganas de jugar el Mundial. Cualquier chico piensa en jugarlo cuando es niño y tener a un DT argentino, como Mauricio Pochettino, y que me haya citado y que te diga que te tiene en cuenta, es tentador. A veces, el jugador tiene que pensar en frío y ver qué le conviene más”, analizó.

Por lo pronto, Huracán rechazó un ofrecimiento formal de Racing, que escalaba a los USD 2,8 millones por el 80% de los derechos federativos, por considerarla insuficiente. El Globo busca hacer valer el mejor año en la carrera de Miljevic, que lo llevó a disputar la final del Torneo Apertura (derrota ante Platense).

*La opinión de Miljevic sobre el plantel de Racing

