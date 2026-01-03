Una de las figuras del Racing de Costas fue presentado como nuevo refuerzo del Inter Miami

El lateral argentino es nuevo refuerzo de Las Garzas

El Inter Miami CF oficializó la incorporación del defensor Facundo Mura con un contrato que se extenderá hasta junio de 2029, tras firmarlo como agente libre. Este movimiento estratégico se produce mientras la directiva del club aguarda que el futbolista reciba tanto su Visa P-1 como el Certificado de Transferencia Internacional, pasos ineludibles para concretar su debut en la Major League Soccer.

Con 26 años, Mura desembarca en la franquicia estadounidense tras dejar Racing Club, donde se consolidó en el plantel titular y consiguió logros destacados, como la Recopa Sudamericana 2025 y la Copa Sudamericana 2024, además del Trofeo de Campeones de la Liga Profesional 2022. Su rendimiento ha sido clave, ya que participó en nueve de los 13 partidos que llevaron al club a conquistar la Copa Sudamericana.

El elenco de Florida también anunció el fichaje del lateral argentino en sus redes sociales. “Un nuevo desafío. Bienvenido a Miami, Facundo”, escribió la cuenta oficial de Las Garzas en X (antes Twitter).

El posteo del Inter Miami

El defensor se suma al español Sergio Reguilón y a cinco jugadores provenientes del Draft: Abdel Talabi, Alex Barger, Kenan Hot, Mamadi Jiana y Maximilian Kissel. La partida de Marcelo Weigandt, tras finalizar su préstamo con Inter Miami y regresar a Boca Juniors, abrió un lugar decisivo en el plantel norteamericano. Además de ofrecer recambio en el carril derecho, la polifuncionalidad de Mura le asegura opciones al entrenador Javier Mascherano en la banda izquierda, lo que aumenta la competitividad en la defensa.

De este modo, el equipo capitaneado por Lionel Messi, último campeón de la MLS, suma otro argentino a sus filas. “Hola, familia del Inter. Quería decirles que estoy muy feliz de unirme al club, estoy con muchas ganas de trabajar y con la ilusión de seguir ganando títulos. Espero verlos pronto para disfrutar de este nuevo año. Les mando un abrazo grande”, fueron las primeras palabras de Mura como jugador del combinado rosa de Miami, en un video de presentación posteado en las redes del club.

Antes de su paso por Racing, Mura tuvo experiencia en el fútbol argentino con Estudiantes de La Plata —donde completó 21 encuentros, anotando un gol y asistiendo en otro— y en Colón de Santa Fe, institución con la que ganó la Copa de la Liga Profesional 2021.

Facundo Mura con la Recopa Sudamericana que ganó con Racing (REUTERS/Pilar Olivares)

En el Sabalero, el lateral derecho jugó 31 partidos y completó cuatro asistencias, contribuyendo al único título del club en ese certamen. En total, su trayectoria en clubes argentinos suma 200 partidos, con 13 goles y 20 asistencias, cifras que reflejan su aporte regular desde la defensa.

El defensor originario de General Roca, Argentina, comenzó en las divisiones juveniles del Pincha antes de consolidarse como profesional en 2019. Tras una cesión exitosa en Colón, su transferencia definitiva al elenco de Avellaneda en 2022 marcó el inicio de una etapa donde se consolidó como titular indiscutido, con 148 apariciones, 12 goles y 15 asistencias únicamente en este club.

En el plano internacional, Mura vistió las camisetas juveniles de Argentina, incluyendo la selección sub-20 campeona del Campeonato Sudamericano de la CONMEBOL 2020. Además, integró el plantel que jugó la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA 2019 en Polonia, y fue parte del equipo que clasificó a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.