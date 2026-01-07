Fue figura de las juveniles de Argentina y está a un paso del Inter Miami de Messi para cubrir la partida de Busquets

Ayala, con la casaca de Portland Timbers (Thomas Shea-Imagn Images)

El Inter Miami está cerca de incorporar otro representante argentino a sus filas: se trata del mediocampista David Ayala. El club de Florida ha alcanzado un principio de acuerdo con Portland Timbers, lo que dejaría al jugador a un paso de compartir equipo con Lionel Messi en la próxima temporada de la Major League Soccer (MLS), en la que el elenco rosa defenderá el título.

Según informó el periodista Germán García Grova, especialista en el mercado de pases, el traspaso depende de los últimos trámites administrativos antes de la firma definitiva. Ayala, de 23 años y formado en Estudiantes de La Plata, se perfila como una de las apuestas del Inter Miami, que busca sumar talento joven a sus figuras globales.

Nacido el 26 de julio de 2002 en Berazategui, provincia de Buenos Aires, Ayala ocupa el puesto de mediocampista central. Se destaca por su buen primer pase, despliegue físico y capacidad táctica. Su perfil encaja en la intención de Inter Miami de sumar variantes a ese sector del campo tras la partida de Sergio Busquets, quien decidió retirarse tras el título, lo mismo que Jordi Alba.

Considerado como una gran promesa en sus inicios, Ayala debutó en Primera División con Estudiantes de La Plata en diciembre de 2019 ante Argentinos Juniors. En febrero de 2022, Estudiantes transfirió el 65% de los derechos económicos a Portland Timbers por cerca de USD 3,5 millones. El club argentino retiene el 35% del pase, lo que podría significar ingresos futuros ante nuevas transferencias.

Durante su etapa en la MLS, Ayala atravesó momentos adversos. En 2023, debió someterse a una artroscopia y luego sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda, lo que lo apartó de la temporada completa. Tras su recuperación, recuperó continuidad y volvió a tener protagonismo en los Timbers.

En el fútbol internacional juvenil, Ayala cuenta con antecedentes relevantes. Fue campeón sudamericano Sub-15 con la selección argentina en 2017 e integró el plantel que obtuvo el Sudamericano Sub-17 en 2019.

El Inter Miami viene avanzando en la confección de otro plantel de alto impacto de cara a la temporada 2026. Renovó el contrato del capitán Messi hasta 2028, se aseguró la continuidad de Luis Suárez, hizo uso de la opción de compra de Rodrigo de Paul, y sumó a los laterales Sergio Reguilón y Facundo Mura.

En las últimas horas confirmó el desembarco del arquero canadiense Dayne St. Clair, procedente de Minnesota United, donde acumuló 159 partidos desde su selección en el SuperDraft de 2019. Además, el arquero suma 18 apariciones con su selección.

El club de la Florida resaltó que St. Clair fue elegido mejor portero de la MLS en 2025 tras registrar un 77,93% de atajadas, 113 paradas y mantener su arco invicto en 10 de los 30 encuentros de la fase regular. El guardameta superó en la votación a Matt Freese, de New York City FC, y Yohei Takaoka, de Vancouver Whitecaps. Llega para pelear el puesto con Oscar Ustari, titular en la última campaña, y Rocco Ríos Novo, por quien la institución volvió a apostar.

También asoma Micael, defensa central del Palmeiras, subcampeón de la Copa Libertadores. Tiene 25 años. Y el club llegó a un acuerdo con el Celta de Vigo para comprar la ficha de Tadeo Allende, delantero que terminó como goleador de los playoffs que llevaron a las Garzas a su tercer título.