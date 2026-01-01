Lewis Hamilton reveló los secretos de su estricto entrenamiento y el cuidado físico a los 40 años para competir en la Fórmula 1

Lewis Hamilton habló sobre su estricto cuidado físico

A pesar de que tuvo que atravesar uno de los años más complicados en su carrera profesional, Lewis Hamilton sigue compitiendo en la élite de la Fórmula 1 a sus 40 años. El siete veces campeón de la categoría, que será el segundo de mayor edad en la parrilla de 2026, solo detrás de Fernando Alonso (44), reveló los hábitos de su rutina de entrenamientos para mantenerse vigente en uno de los deportes que más esfuerzo físico demanda. Además, hizo hincapié en su evolución desde su debut en McLaren, su fructífero paso por Mercedes y la actualidad en Ferrari.

Hamilton expuso cómo su método de entrenamiento se modificó en casi dos décadas de trayectoria. “Ha cambiado, progresado, evolucionado. Todavía me encanta correr. Corrí esta mañana. Hice una carrera de entre 9 y 13 kilómetros. Luego me di un baño de hielo. Pero antes de todo eso, estirar es lo primero que hago nada más levantarme de la cama”, argumentó el británico en una entrevista con el portal Men’s Health.

Otro de los puntos que ajustó Hamilton en su preparación se centró en reducir el empleo de ejercicios de levantamiento de pesas para evitar una excesiva masa muscular, prefiriendo actividades como pilates y yoga, que promueven la flexibilidad y el equilibrio físico. “Por la tarde a veces hago una sesión de HIIT (estilo de entrenamiento que utiliza periodos cortos e intensos de trabajo), pero no puedo levantar muchas pesas porque engordo demasiado. Así que principalmente hago pilates y yoga”, explicó.

“Cuando era más joven, creo que el entrenamiento era mi verdadera terapia, y en cierto modo todavía lo es, sobre todo las carreras. Ahí es donde pienso casi todo. Añadir cosas como el yoga, añadir cosas como la respiración. La respiración probablemente me ha llevado más tiempo porque lleva tiempo. Luego está la meditación”, detalló sobre cómo fue cambiando su preparación después de tantos años compitiendo al máximo nivel en la F1.

En esta misma línea, indicó: “Creo que el baño de hielo también ayuda con eso, porque necesitas aprender a respirar y superar los pensamientos de querer rendirte, de querer salir. Esas cosas me ayudan mucho a mantener una actitud positiva durante todo el año. Las afirmaciones positivas son probablemente lo más importante. Al cepillarte los dientes o al comenzar el día, di afirmaciones positivas sobre cómo te irá el día, cuál es tu objetivo, cómo te sentirás, cómo abordarás el trabajo o conocerás gente. Cuando hablas positivamente de ti mismo, tu cuerpo reacciona”.

Los elogios de Hamilton a Angela Cullen: "Ella es una de las mejores cosas que me han pasado en la vida" (Foto: Reuters/Jennifer Lorenzini)

De hecho, Lewis Hamilton hizo principal hincapié en los baños de hielo y en la recuperación física a lo largo de la temporada. “La recuperación es algo en lo que nunca me había centrado mucho antes. Simplemente, hacía el entrenamiento y luego seguía con mi día. Así que los estiramientos y los baños de hielo son las dos cosas que me obligo a hacer”.

Vale destacar que los pilotos de la F1 deben realizar un considerable esfuerzo físico durante una carrera. Además, están constantemente sometidos a la fuerza G, que mide la aceleración ejercida sobre un cuerpo en relación con la gravedad terrestre. Por ejemplo, en el accidente de Franco Colapinto en la clasificación del Gran Premio de Las Vegas en 2024, el cual sufrió un golpe de 50 G contra los muros, la fuerza fue equivalente a cincuenta veces su peso corporal.

“Puedo perder hasta cuatro kilos en una carrera de 1h45m, y los circuitos de Singapur y Malasia (no se corre desde 2017) son los peores por el calor y la humedad. El peso es muy importante: si estoy con un kilo de sobrepeso, puedo perder hasta dos segundos en una vuelta; si fuera muy musculoso de hombros mi peso sería más alto, pero hay que tener una buena estabilidad, un centro de gravedad bajo, y por esa razón no se puede tener un gran volumen muscular. La F1 es increíblemente física: la fuerza G que recibimos es como ir sobre rieles a 240 o 290 km/h, y al girar, el cuerpo quiere ir en la dirección contraria”, explicó el propio Hamilton en 2024, según indicó el portal especializado Motorsport.

En gran parte de su carrera, el británico estuvo acompañado por la fisioterapeuta Ángela Cullen. El propio piloto afirmó en varias oportunidades que la considera clave en su trayectoria. “Desde luego que la gente no lo entenderá porque lo ven desde lejos, pero ella es una de las mejores cosas que me han pasado en la vida. Ángela generalmente está conmigo hasta las diez o las once de la noche, todos los días, y desde las seis o las siete de cada mañana, por lo que es un rol y una relación muy, muy importante. Amamos hacer lo que hacemos y amamos hacerlo juntos y estoy increíblemente agradecido de poder tenerla conmigo, porque no creo que pudiera hacerlo sin ella”, comentó en una entrevista con la F1.

Lewis Hamilton afrontará una temporada 2026 de la Máxima con el reto de revertir el rendimiento que dejó en 2025. Más allá de que su debut en Ferrari estuvo atravesado por un complejo curso en el que el monoplaza rojo presentó grandes dificultades, el británico no logró subirse al podio en ninguna carrera -ganó la carrera Sprint de China- y fue constantemente superado por su compañero Charles Leclerc. El siete veces campeón de la Fórmula 1 lanzó preocupantes declaraciones a lo largo de la campaña, aunque se mostró confiado con dar vuelta la situación con la nueva normativa técnica.

"No puedo levantar muchas pesas porque engordo demasiado. Así que principalmente hago pilates y yoga" (Foto: @lewishamilton)