“Me da pena”: la fuerte confesión de Max Verstappen sobre el año de Lewis Hamilton en Ferrari

Max Verstappen se refirió al primer año de Lewis Hamilton en Ferrari (REUTERS/Mike Segar)

Tras un apasionante y apretado cierre del Mundial de Fórmula 1, Max Verstappen soltó alunas inesperadas declaraciones luego de acabar la competencia como subcampeón, a sólo dos unidades de Lando Norris y poder retener la corona. El piloto neerlandés reflexionó sobre el impacto de la temporada, analizó el rendimiento de Lewis Hamilton en Ferrari y ofreció una visión introspectiva sobre el futuro de los grandes nombres del automovilismo. La figura de Red Bull se mostró autocrítico con su propio desempeño mientras reconoció la dificultad que enfrentó para superar a sus rivales.

El campeonato 2025 introdujo cambios notables, con Lando Norris consagrándose campeón y cortando una hegemonía de cuatro años de Red Bull Racing y de Verstappen, quien igualmente sostuvo una definición reñida hasta la última fecha en Abu Dhabi. Max analizó su temporada como “satisfactoria” dadas las circunstancias, enfatizando la superioridad técnica de algunos competidores y las oportunidades imprevistas que lo mantuvieron en la puja por el título. “En verdad, creo que podemos estar contentos con el mero hecho de haber luchado por el Mundial”, reveló el neerlandés.

Aunque nunca encabezó la clasificación general, Verstappen sostuvo que su equipo “recibió muchos regalos” y recordó el episodio de Las Vegas, donde ganó tras la descalificación de Norris y Oscar Piastri por irregularidades técnicas en los coches de McLaren. “Al final, gané la carrera en Las Vegas y mi rival fue descalificado allí, de lo contrario ni siquiera estaría en la foto”, aseveró el múltiple campeón en declaraciones al servicio de streaming Viaplay, recogidas por el sitio especializado Motorsport.

Max Verstappen y Lewis Hamilton en acción en el GP de Brasil (REUTERS/Amanda Perobelli)

Uno de los focos del análisis del piloto neerlandés fue la compleja temporada de Lewis Hamilton, quien experimentó una adaptación más difícil de lo anticipado en su debut con Ferrari. El británico, que en enero cumplirá 41 años, cerró el año lejos de los puestos de vanguardia y mostrando señales de desgaste. “Depende un poco de la personalidad. Algunos se quedan más tiempo. También depende de tu nivel y de lo que hayas logrado en el pasado. Para él, evidentemente no ha sido una temporada agradable en Ferrari. Se siente en todas partes, especialmente por la radio. Honestamente, a mí también me da pena”, confesó el piloto.

El neerlandés afirmó que no puede anticipar si Hamilton se retirará, pero valoró su capacidad para resistir en contextos adversos. “¿Va a retirarse? No lo sé. No se rinde, estará ahí. Pero no es agradable de ver", apuntó durante la entrevista.

La edad y la exigencia física que implica la Fórmula 1 actual ocuparon otra parte relevante de la charla. Verstappen, que tiene 29 años, rememoró el dialogó con Fernando Alonso sobre los desafíos de competir más allá de los 40. “Estaba en el avión con Fernando rumbo a Qatar y me parecía interesante saberlo. Él tiene 44 años, así que le hice la pregunta. Son sobre todo las exigencias físicas. Sí, simplemente tienes más dolores. Estos coches ya no son precisamente agradables de conducir. No es realmente cómodo. Y al envejecer, lo sientes más. Los hombros, la espalda, el cuello. Exige más esfuerzo mantener todo a nivel”, explicó.

En opinión del actual subcampeón, la motivación y la competitividad natural inciden directamente en la longevidad dentro del deporte. “Creo que a los 40 ó 44 años no seré el mismo que hoy. Tal vez también en términos de motivación. Y si además no estás en un coche de punta, aún menos”, expuso. El propio Verstappen aclaró que no se imagina continuando en la elite automovilística pasada esa edad.

También reflexionó sobre el caso de Fernando Alonso, quien sigue compitiendo al máximo nivel con 44 años. Para Verstappen, si el piloto español contara con un automóvil competitivo, tendría condiciones de pelear por el podio: “Creo de verdad que si Fernando estuviera en un gran auto, podría pelear por el podio. Ahí es donde se ve salir al luchador. Y en ciertos momentos, cuando se ve que hay algo para ir a buscar, se ve realmente volver a ese guerrero. Cuando has sido dos veces campeón del mundo, que ya has ganado mucho, y estás rodando por la décima posición, ahí te dices...”, concluyó.