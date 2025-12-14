Deportes

“Es ahora o nunca”: la concluyente sentencia de Charles Leclerc sobre las chances de Ferrari en la F1

El monegasco explicó por qué el año próximo será crucial para que la Scuderia pueda volver al triunfo. Cuándo tendrá certeza de sus chances

Guardar
Ferrari Charles visitará la Antártida
Ferrari Charles visitará la Antártida (REUTERS/Jakub Porzycki)

La inminente llegada de los cambios reglamentarios en la Fórmula 1 para 2026 ha colocado a Ferrari ante una encrucijada que, según Charles Leclerc, representa una oportunidad única e irrepetible para que la escudería italiana recupere su protagonismo en la lucha por el campeonato.

El piloto monegasco, que desde 2019 espera un monoplaza capaz de pelear por el título, considera que la temporada 2026 será determinante para el futuro inmediato del equipo, en un contexto en el que la presión y las expectativas se han intensificado tras los resultados recientes.

Leclerc, en declaraciones recogidas por Autosport, subrayó la trascendencia el venidero ejercicio: “Todo el equipo está muy motivado para el próximo año, porque es un cambio enorme, una gran oportunidad para demostrar de lo que es capaz Ferrari. Es ahora o nunca, así que espero de verdad que empecemos esta nueva era con buen pie, porque es importante para los cuatro años siguientes”.

El corredor de 28 años anticipó que, tras las primeras seis o siete carreras de 2026, se podrá identificar a los equipos que marcarán la pauta durante el siguiente ciclo reglamentario: “Para la sexta o séptima carrera, creo que tendremos una buena idea de quiénes son los equipos que dominarán durante los cuatro años siguientes”, afirmó.

La temporada más reciente resultó especialmente frustrante para Leclerc y su compañero Lewis Hamilton, quienes no lograron ninguna victoria en grandes premios. El equipo, que había iniciado el año con el objetivo de consolidarse como contendiente, terminó relegado al cuarto puesto en el campeonato, tras haber sido segundo el año anterior. Desde abril, Ferrari decidió redirigir todos sus recursos aerodinámicos al desarrollo del monoplaza de 2026, una apuesta que incrementó la presión sobre el jefe de equipo, Fred Vasseur, y sobre la propia estructura de Maranello, sometida a un escrutinio creciente en Italia.

El monegasco en acción sobre
El monegasco en acción sobre su Ferrari (REUTERS/Amr Alfiky)

Al analizar su desempeño personal, Leclerc reconoció la dificultad de la campaña: “Es dura, no sé si es la más dura o no. Tiendo a olvidar esas emociones negativas lo más rápido posible, así que no sé si es la peor, pero sin duda es muy decepcionante”, admitió.

A pesar de la ausencia de triunfos, el piloto valoró positivamente su rendimiento: “La verdad es que mi temporada es muy buena. Creo que he hecho un buen trabajo. Pero, insisto, siempre hay cosas que se pueden mejorar”, analizó.

En la clasificación de pilotos de 2025, Leclerc y George Russell —este último en una situación similar con Mercedes— fueron destacados como los mejores fuera del trío de aspirantes al título, ocupando el cuarto y quinto lugar respectivamente.

Esta temporada la Scuderia terminó en el cuarto puesto en el Campeonato Mundial de Constructores, sin victorias en las carreras principales y apenas un festejo de la mano de Hamilton en la Sprint en China.

Antes de encarar el exigente desafío de la próxima temporada, Charles Leclerc anunció que se tomará un descanso, pero también realizará una pretemporada física con un viaje especial: “Voy a hacer un viaje muy, muy especial. Me voy a la Antártida”, reveló, siguiendo los pasos de su actual compañero, Lewis Hamilton, quien a fines de 2022 también visitó ese continente tras pasar por Buenos Aires.

Temas Relacionados

deportes-internacionalCharles LeclercFerrariFórmula 1Lewis Hamiltondeportes-argentina

Últimas Noticias

Las perlitas de la visita de Messi a Bombay: del juego con De Paul y Suárez al encuentro con el “Dios del criquet”

El astro siguió su recorrido por la India y disfrutó de un encuentro con jóvenes futbolistas. Además, Sachin Tendulkar le entregó una camiseta

Las perlitas de la visita

El espectacular regalo de USD 100.000 que recibió Raphinha en su cumpleaños de parte de su novia: su reacción al verlo

El delantero del Barcelona y la selección de Brasil podrá disfrutar de sus excursiones

El espectacular regalo de USD

Un acuerdo entre Michael Jordan y NASCAR podría cambiar para siempre el icónico campeonato de automovilismo

La alianza entre la leyenda del básquet y la categoría automovilística más comercial de los Estados Unidos pone fin a una histórica demanda antimonopolio y transforma el modelo de negocio del icónico campeonato, equiparando a los equipos con franquicias de otras ligas deportivas

Un acuerdo entre Michael Jordan

El llamativo posteo de Franco Colapinto sobre su futuro en la Fórmula 1 que impactó a sus fanáticos

El piloto argentino saludó a sus seguidores por el fin de año e hizo arder las redes sociales por un posible cambio de número

El llamativo posteo de Franco

Una figura de la Premier League explicó por qué consumió la droga “hippy crack”: “Rompió algo dentro de mí”

Yves Bissouma, volante del Tottenham, dio detalles del video que provocó una investigación interna del club y podría ser decisivo en su futuro

Una figura de la Premier
MALDITOS NERDS
Nioh 3 confirma una demo

Nioh 3 confirma una demo para finales de enero antes de su lanzamiento

Invincible VS confirma su fecha de lanzamiento para el 30 de abril de 2026

Arknights: Endfield llega el 22 de enero de 2026 a PC, PlayStation 5 y móviles

Ace Combat 8: Wings of Theve marca el regreso de la serie después de 7 años

Blizzard anuncia Diablo IV: Lord of Hatred, una nueva expansión con Mefisto como amenaza principal

ENTRETENIMIENTO
Lady Gaga detuvo su concierto

Lady Gaga detuvo su concierto en Australia tras accidente de bailarín: “¿Estás bien?”

“Heated Rivalry”: todo sobre la nueva serie de romance gay que conquista audiencias

John Cena se despidió de la WWE tras 24 años de carrera

El devastador evento en Reino Unido que quebró a Taylor Swift durante su “Eras Tour”

Así fue la celebración de Dick Van Dyke por sus 100 años

INFOBAE AMÉRICA

Francia reforzó la seguridad en

Francia reforzó la seguridad en lugares de culto judíos tras el atentado terrorista en Australia

De “E.T.” a “Dune” y “Alien”: el maestro de las criaturas del cine en una gran retrospectiva en el MoMA

Jeannette Jara evitó referirse a la gestión de Gabriel Boric en Chile: “El Gobierno debe hablar de su legado”

El renovado auge del arte antiguo: la subasta de Pieter Brueghel “el Joven” redefine el mercado

El Partido Demócrata de Hong Kong, histórico bloque moderado que se oponía a China, anunció su disolución tras más de 30 años