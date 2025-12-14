“Es ahora o nunca”: la concluyente sentencia de Charles Leclerc sobre las chances de Ferrari en la F1

Ferrari Charles visitará la Antártida (REUTERS/Jakub Porzycki)

La inminente llegada de los cambios reglamentarios en la Fórmula 1 para 2026 ha colocado a Ferrari ante una encrucijada que, según Charles Leclerc, representa una oportunidad única e irrepetible para que la escudería italiana recupere su protagonismo en la lucha por el campeonato.

El piloto monegasco, que desde 2019 espera un monoplaza capaz de pelear por el título, considera que la temporada 2026 será determinante para el futuro inmediato del equipo, en un contexto en el que la presión y las expectativas se han intensificado tras los resultados recientes.

Leclerc, en declaraciones recogidas por Autosport, subrayó la trascendencia el venidero ejercicio: “Todo el equipo está muy motivado para el próximo año, porque es un cambio enorme, una gran oportunidad para demostrar de lo que es capaz Ferrari. Es ahora o nunca, así que espero de verdad que empecemos esta nueva era con buen pie, porque es importante para los cuatro años siguientes”.

El corredor de 28 años anticipó que, tras las primeras seis o siete carreras de 2026, se podrá identificar a los equipos que marcarán la pauta durante el siguiente ciclo reglamentario: “Para la sexta o séptima carrera, creo que tendremos una buena idea de quiénes son los equipos que dominarán durante los cuatro años siguientes”, afirmó.

La temporada más reciente resultó especialmente frustrante para Leclerc y su compañero Lewis Hamilton, quienes no lograron ninguna victoria en grandes premios. El equipo, que había iniciado el año con el objetivo de consolidarse como contendiente, terminó relegado al cuarto puesto en el campeonato, tras haber sido segundo el año anterior. Desde abril, Ferrari decidió redirigir todos sus recursos aerodinámicos al desarrollo del monoplaza de 2026, una apuesta que incrementó la presión sobre el jefe de equipo, Fred Vasseur, y sobre la propia estructura de Maranello, sometida a un escrutinio creciente en Italia.

El monegasco en acción sobre su Ferrari (REUTERS/Amr Alfiky)

Al analizar su desempeño personal, Leclerc reconoció la dificultad de la campaña: “Es dura, no sé si es la más dura o no. Tiendo a olvidar esas emociones negativas lo más rápido posible, así que no sé si es la peor, pero sin duda es muy decepcionante”, admitió.

A pesar de la ausencia de triunfos, el piloto valoró positivamente su rendimiento: “La verdad es que mi temporada es muy buena. Creo que he hecho un buen trabajo. Pero, insisto, siempre hay cosas que se pueden mejorar”, analizó.

En la clasificación de pilotos de 2025, Leclerc y George Russell —este último en una situación similar con Mercedes— fueron destacados como los mejores fuera del trío de aspirantes al título, ocupando el cuarto y quinto lugar respectivamente.

Esta temporada la Scuderia terminó en el cuarto puesto en el Campeonato Mundial de Constructores, sin victorias en las carreras principales y apenas un festejo de la mano de Hamilton en la Sprint en China.

Antes de encarar el exigente desafío de la próxima temporada, Charles Leclerc anunció que se tomará un descanso, pero también realizará una pretemporada física con un viaje especial: “Voy a hacer un viaje muy, muy especial. Me voy a la Antártida”, reveló, siguiendo los pasos de su actual compañero, Lewis Hamilton, quien a fines de 2022 también visitó ese continente tras pasar por Buenos Aires.