La propuesta que prepara el Atlético de Madrid para Simeone: la decisión con su hijo Giuliano y Julián Álvarez

El entrenador argentino lleva 14 años al frente del Colchonero

Simeone desembarcó en el Atlético
Simeone desembarcó en el Atlético de Madrid en 2011 (REUTERS/Piroschka Van De Wouw)

Desde 2011, el Atlético de Madrid es Diego Simeone. El argentino suma ya 14 años como entrenador y tiene contrato hasta 2027. Sin embargo, la directiva considera esencial mantener al Cholo como líder del proyecto a medio y largo plazo y, según Marca, planea ofrecerle una nueva renovación de contrato para prolongar su vínculo más allá de esa fecha. Esta decisión refleja el consenso institucional sobre la importancia de su figura en la transformación deportiva, económica y social del club.

La dirigencia encabezada por Miguel Ángel Gil Marín, consejero delegado, Mateu Alemany, director deportivo, y el máximo accionista Apollo Sports Capital, coinciden en que el técnico argentino es la mejor opción para continuar al frente del equipo. A pesar de la reciente entrada de Apollo como accionista mayoritario, la gestión diaria permanece en manos de la directiva tradicional, con Alemany encargado de la planificación deportiva y Gil Marín al frente de la estabilidad general del modelo. Para Apollo, los logros de Simeone trascienden los 764 partidos dirigidos, las 454 victorias y los ocho títulos obtenidos frente a Real Madrid y Barcelona; destacan, además, la valorización institucional y la proyección internacional de la entidad.

Durante la era del ex mediocampista, de 55 años, el club ha experimentado un crecimiento excepcional: el Atlético de Madrid ha multiplicado por cinco su presupuesto, cuenta con trece participaciones consecutivas en la Champions League y ha consolidado su base de seguidores en todo el mundo. Gil Marín mantiene su convicción de que la continuidad del entrenador está directamente ligada al rumbo ascendente del club. Alemany añade que la estabilidad alcanzada bajo el liderazgo argentino se refleja tanto en el modelo de trabajo como en la gestión del mercado, permitiendo operar con mayor claridad de objetivos.

La estrategia del club también contempla la renovación y el rejuvenecimiento de la plantilla, proceso iniciado hace dos temporadas. En la actualidad, jugadores clave como Julián Álvarez, Barrios, Baena y Giuliano Simeone tienen contratos hasta 2030, asegurando la continuidad de un núcleo competitivo. Pero en el Colchonero apuestan a estirar el vínculo para garantizar su permanencia. Junto a ellos, se mantienen como referentes Koke, Griezmann, Oblak y Giménez, quienes encarnan la identidad forjada en este ciclo. Todo este proceso se apoya en la presencia de Simeone en el banco de suplentes.

En el contexto del fútbol europeo, la longevidad de Simeone es poco común, aunque la Premier League fue ejemplo de proyectos de largo plazo con entrenadores legendarios como Alex Ferguson (Manchester United) y Arsène Wenger (Arsenal), hoy la rotación de técnicos es habitual incluso en Inglaterra. El Atlético de Madrid ha apostado por la estabilidad deportiva confiando en un entrenador que ha transformado al club en protagonista frecuente, tanto en la competición nacional como en el panorama internacional, más allá de los momentos de debate por el estilo de juego o por las oportunidades dilapidadas cuando baja el nivel de los dos gigantes españoles (el Real Madrid y el Barcelona).

De cara a lo que sería la novena renovación contractual para el argentino, Marca indica que no ha habido conversaciones formales con el entrenador. La directiva insiste en que no existe prisa, aunque reconoce que la ampliación del vínculo estará entre las prioridades del próximo año. Su objetivo es claro: mantener al técnico que ha sustentado una mentalidad competitiva permanente dentro y fuera del campo.

En el horizonte permanece un reto histórico: conquistar el máximo título continental. Tras rozar la gloria en dos finales de la Champions League, el propósito de alcanzar ese trofeo continúa impulsando la motivación y el plan de trabajo de Simeone. En el presente torneo, el Atleti aparece octavo en la tabla de posiciones de la fase liga, en el último escalón que otorga una plaza para los octavos de final de la competencia.

