Esto dice la Federación Colombiana de Fútbol sobre el uso de la camiseta de la selección Colombia en actividades políticas

Desde las elecciones legislativas para Senado y Cámara, así como las consultas presidenciales, la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) ha iniciado una campaña para dar claridad sobre el uso indebido de los signos distintivos de la imagen colectiva de la selección Colombia y de la FCF.
Ahora, en medio de las elecciones presidenciales, Abelardo de la Espriella ha utilizado frecuentemente en actos políticos, así como en videos publicados en sus redes sociales, la camiseta de la selección Colombia que será utilizada por la selección en la próxima Copa Mundial de la FIFA 2026.
PUBLICIDAD
Esta conducta ha sido adoptada también por su formula vicepresidencial, José Manuel Restrepo, y por otros personajes de la vida pública que han manifestado abiertamente su apoyo al candidato. Esto valió el reciente reclamo del aspirante del Pacto Histórico, Iván Cepeda, a través de sus redes sociales, que consultó a la Federación Colombiana de Fútbol sobre “¿por qué está usando la camiseta de la selección colombia para fines electorales?”.
La Federación Colombiana de Fútbol anunció meses atras que iniciará un proceso de ampliación y fortalecimiento de los controles para identificar el uso indebido de los signos distintivos y la imagen colectiva de la selección Colombia, con el objetivo de proteger a patrocinadores y socios oficiales.
PUBLICIDAD
Según la FCF, la medida busca mitigar prácticas de “ambush marketing” (mercadeo parasitario) y frenar el uso no autorizado de insignias y logotipos en campañas comerciales, propaganda política o material proselitista, además de promociones, concursos y ofertas de premios realizados por terceros sin autorización legal.
La FCF pidió a medios de comunicación y plataformas de difusión que se abstengan de explotar comercialmente derechos asociados a la selección y a la Federación en piezas publicitarias, promocionales o campañas de mercadeo no autorizadas. De acuerdo con la entidad, existen derechos exclusivos tanto de la Copa Mundial de la FIFA como de la federación sobre el uso comercial de la imagen y activos del seleccionado.
PUBLICIDAD
La entidad también instó a campañas empresariales y políticas a abstenerse de usar signos distintivos de la selección Colombia para atraer consumidores o electores: “Por ello, la FCF reitera la importancia de que para que promociones empresariales y campañas políticas, entre otros, se abstengan de hacer uso de signos distintivos de la Selección para atraer consumidores y electores, respectivamente”.
Además, invitó a los ciudadanos a denunciar ante la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) o la Policía Fiscal y Aduanera cualquier actividad que afecte la imagen de la FCF, de la Tricolor o los derechos de sus patrocinadores y aliados oficiales, a través de los canales dispuestos por esas instituciones.
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD