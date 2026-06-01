Deportes

Esto dice la Federación Colombiana de Fútbol sobre el uso de la camiseta de la selección Colombia en actividades políticas

Abelardo de la Espriella y su fórmula vicepresidencial, en los días previos a la primera vuelta electoral, compartieron videos y frecuentaron actos políticos vistiendo indumentaria diseñada para las selecciones nacionales

Guardar
Google icon
Durante su discurso tras ser el candidato más votado en la primera vuelta de las elecciones presidenciales, Abelardo de la Espriella vistió la camiseta de la selección Colombia - crédito Sergio Acero/REUTERS
Durante su discurso tras ser el candidato más votado en la primera vuelta de las elecciones presidenciales, Abelardo de la Espriella vistió la camiseta de la selección Colombia - crédito Sergio Acero/REUTERS

Desde las elecciones legislativas para Senado y Cámara, así como las consultas presidenciales, la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) ha iniciado una campaña para dar claridad sobre el uso indebido de los signos distintivos de la imagen colectiva de la selección Colombia y de la FCF.

Ahora, en medio de las elecciones presidenciales, Abelardo de la Espriella ha utilizado frecuentemente en actos políticos, así como en videos publicados en sus redes sociales, la camiseta de la selección Colombia que será utilizada por la selección en la próxima Copa Mundial de la FIFA 2026.

PUBLICIDAD

Esta conducta ha sido adoptada también por su formula vicepresidencial, José Manuel Restrepo, y por otros personajes de la vida pública que han manifestado abiertamente su apoyo al candidato. Esto valió el reciente reclamo del aspirante del Pacto Histórico, Iván Cepeda, a través de sus redes sociales, que consultó a la Federación Colombiana de Fútbol sobre “¿por qué está usando la camiseta de la selección colombia para fines electorales?”.

El candidato presidencial colombiano Abelardo De La Espriella, del movimiento político Defensores de la Patria, celebra mientras se dirige a sus seguidores tras los resultados de la primera vuelta de las elecciones presidenciales, en Barranquilla, Colombia - crédito REUTERS/Sergio Acero
El candidato presidencial colombiano Abelardo De La Espriella, del movimiento político Defensores de la Patria, celebra mientras se dirige a sus seguidores tras los resultados de la primera vuelta de las elecciones presidenciales, en Barranquilla, Colombia - crédito REUTERS/Sergio Acero

La Federación Colombiana de Fútbol anunció meses atras que iniciará un proceso de ampliación y fortalecimiento de los controles para identificar el uso indebido de los signos distintivos y la imagen colectiva de la selección Colombia, con el objetivo de proteger a patrocinadores y socios oficiales.

PUBLICIDAD

Según la FCF, la medida busca mitigar prácticas de “ambush marketing” (mercadeo parasitario) y frenar el uso no autorizado de insignias y logotipos en campañas comerciales, propaganda política o material proselitista, además de promociones, concursos y ofertas de premios realizados por terceros sin autorización legal.

La FCF pidió a medios de comunicación y plataformas de difusión que se abstengan de explotar comercialmente derechos asociados a la selección y a la Federación en piezas publicitarias, promocionales o campañas de mercadeo no autorizadas. De acuerdo con la entidad, existen derechos exclusivos tanto de la Copa Mundial de la FIFA como de la federación sobre el uso comercial de la imagen y activos del seleccionado.

Esta es la nueva sede de la Federación Colombiana de Fútbol - crédito FCF
La Federación Colombiana de Fútbol lleva varios meses insistiendo en la prohibición del uso de sus signos distintivos en eventos políticos - crédito FCF

La entidad también instó a campañas empresariales y políticas a abstenerse de usar signos distintivos de la selección Colombia para atraer consumidores o electores: “Por ello, la FCF reitera la importancia de que para que promociones empresariales y campañas políticas, entre otros, se abstengan de hacer uso de signos distintivos de la Selección para atraer consumidores y electores, respectivamente”.

Además, invitó a los ciudadanos a denunciar ante la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) o la Policía Fiscal y Aduanera cualquier actividad que afecte la imagen de la FCF, de la Tricolor o los derechos de sus patrocinadores y aliados oficiales, a través de los canales dispuestos por esas instituciones.

Temas Relacionados

Selección ColombiaAbelardo de la EspriellaFederación Colombiana de FútbolElecciones Colombia 2026Iván CepedaColombia-Deportes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Colombia vs. Costa Rica - EN VIVO: siga aquí el último partido de la Tricolor en Bogotá antes de viajar a Norteamérica para la Copa Mundial de la FIFA 2026

El estadio Nemesio Camacho El Campín será el estadio en donde los hinchas tendrán la oportunidad de despedir a los 26 jugadores convocados por Néstor Lorenzo para la Copa del Mundo

Colombia vs. Costa Rica - EN VIVO: siga aquí el último partido de la Tricolor en Bogotá antes de viajar a Norteamérica para la Copa Mundial de la FIFA 2026

Junior FC vs. Atlético Nacional: hora y dónde ver los primeros 90 minutos de la final de la Liga BetPlay I-2026

El estadio Romelio Martínez, de la ciudad de Barranquilla, será el escenario del primer partido que definirá el campeón del primer semestre en el Fútbol Profesional Colombiano

Junior FC vs. Atlético Nacional: hora y dónde ver los primeros 90 minutos de la final de la Liga BetPlay I-2026

James Rodríguez protagonizó el banderazo a la selección Colombia en Bogotá: fotos, autógrafos y hasta alzó a un niño

La Tricolor salió a saludar a los hinchas luego del último entreno en Bogotá y previo al partido amistoso ante Costa Rica en la recta final de preparación para la Copa Mundial de la FIFA 2026

James Rodríguez protagonizó el banderazo a la selección Colombia en Bogotá: fotos, autógrafos y hasta alzó a un niño

¿Va al Mundial 2026? Esto pasa si quiere votar por De la Espriella o Iván Cepeda desde Estados Unidos, México o Canadá

La segunda vuelta presidencial en Colombia se realizará el 21 de junio de 2026, la misma fecha en la que se disputarán varios partidos clave del Mundial 2026

¿Va al Mundial 2026? Esto pasa si quiere votar por De la Espriella o Iván Cepeda desde Estados Unidos, México o Canadá

Estos son los partidos del Mundial 2026 que se jugarán el día de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Colombia

La selección Colombia jugará dos días después de que se defina el nuevo presidente ante la República Democrática del Congo en la fecha 2 de la fase de grupos

Estos son los partidos del Mundial 2026 que se jugarán el día de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Colombia
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Revelan audio de las disidencias donde estarían presionando a comunidades de Nariño para las elecciones: “Se va a exigir el certificado electoral”

Revelan audio de las disidencias donde estarían presionando a comunidades de Nariño para las elecciones: “Se va a exigir el certificado electoral”

El homenaje que la Policía le hizo a la subintendente Karen Estrada: no abandonó a sus dos compañeros heridos por atentado del ELN en Norte de Santander

ELN liberó a Alfredo Iván Guzmán, hijo del exalcalde de Tame: afirmó que no se comprobaron nexos con los actos de su padre

La imagen de la tragedia: los 48 cuerpos recuperados tras los enfrentamientos entre ‘Calarcá’ e ‘Iván Mordisco’ serán trasladados a Bogotá y Villavicencio

El Estado indemnizará por más de $1.200 millones a jóvenes víctimas del conflicto armado radicados en Bogotá

ENTRETENIMIENTO

Westcol respondió a las críticas por su entrevista con Abelardo de la Espriella: “Uno no quiso, el otro sí”

Westcol respondió a las críticas por su entrevista con Abelardo de la Espriella: “Uno no quiso, el otro sí”

Piter Albeiro criticó a Claudia López y Roy Barreras tras remontada de Abelardo de la Espriella en primera vuelta

Famosos colombianos reaccionaron en sus redes sociales a la jornada de elecciones presidenciales del 31 de mayo

Cristina Hurtado y José Narváez dieron detalles de su voto: “Firme por la familia, por el cambio verdadero, por mi país”

Pablo Arango recordó cómo les contó a sus papás que le gustaban los hombres: “Los momentos oscuros ya pasaron”

Deportes

Colombia vs. Costa Rica - EN VIVO: siga aquí el último partido de la Tricolor en Bogotá antes de viajar a Norteamérica para la Copa Mundial de la FIFA 2026

Colombia vs. Costa Rica - EN VIVO: siga aquí el último partido de la Tricolor en Bogotá antes de viajar a Norteamérica para la Copa Mundial de la FIFA 2026

Junior FC vs. Atlético Nacional: hora y dónde ver los primeros 90 minutos de la final de la Liga BetPlay I-2026

James Rodríguez protagonizó el banderazo a la selección Colombia en Bogotá: fotos, autógrafos y hasta alzó a un niño

¿Va al Mundial 2026? Esto pasa si quiere votar por De la Espriella o Iván Cepeda desde Estados Unidos, México o Canadá

Estos son los partidos del Mundial 2026 que se jugarán el día de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Colombia