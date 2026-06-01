Esto dice la Federación Colombiana de Fútbol sobre el uso de la camiseta de la selección Colombia en actividades políticas

Durante su discurso tras ser el candidato más votado en la primera vuelta de las elecciones presidenciales, Abelardo de la Espriella vistió la camiseta de la selección Colombia - crédito Sergio Acero/REUTERS

Desde las elecciones legislativas para Senado y Cámara, así como las consultas presidenciales, la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) ha iniciado una campaña para dar claridad sobre el uso indebido de los signos distintivos de la imagen colectiva de la selección Colombia y de la FCF.

Ahora, en medio de las elecciones presidenciales, Abelardo de la Espriella ha utilizado frecuentemente en actos políticos, así como en videos publicados en sus redes sociales, la camiseta de la selección Colombia que será utilizada por la selección en la próxima Copa Mundial de la FIFA 2026.

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Esta conducta ha sido adoptada también por su formula vicepresidencial, José Manuel Restrepo, y por otros personajes de la vida pública que han manifestado abiertamente su apoyo al candidato. Esto valió el reciente reclamo del aspirante del Pacto Histórico, Iván Cepeda, a través de sus redes sociales, que consultó a la Federación Colombiana de Fútbol sobre “¿por qué está usando la camiseta de la selección colombia para fines electorales?”.

El candidato presidencial colombiano Abelardo De La Espriella, del movimiento político Defensores de la Patria, celebra mientras se dirige a sus seguidores tras los resultados de la primera vuelta de las elecciones presidenciales, en Barranquilla, Colombia - crédito REUTERS/Sergio Acero

La Federación Colombiana de Fútbol anunció meses atras que iniciará un proceso de ampliación y fortalecimiento de los controles para identificar el uso indebido de los signos distintivos y la imagen colectiva de la selección Colombia, con el objetivo de proteger a patrocinadores y socios oficiales.

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Según la FCF, la medida busca mitigar prácticas de “ambush marketing” (mercadeo parasitario) y frenar el uso no autorizado de insignias y logotipos en campañas comerciales, propaganda política o material proselitista, además de promociones, concursos y ofertas de premios realizados por terceros sin autorización legal.

La FCF pidió a medios de comunicación y plataformas de difusión que se abstengan de explotar comercialmente derechos asociados a la selección y a la Federación en piezas publicitarias, promocionales o campañas de mercadeo no autorizadas. De acuerdo con la entidad, existen derechos exclusivos tanto de la Copa Mundial de la FIFA como de la federación sobre el uso comercial de la imagen y activos del seleccionado.

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La Federación Colombiana de Fútbol lleva varios meses insistiendo en la prohibición del uso de sus signos distintivos en eventos políticos - crédito FCF

La entidad también instó a campañas empresariales y políticas a abstenerse de usar signos distintivos de la selección Colombia para atraer consumidores o electores: “Por ello, la FCF reitera la importancia de que para que promociones empresariales y campañas políticas, entre otros, se abstengan de hacer uso de signos distintivos de la Selección para atraer consumidores y electores, respectivamente”.

Además, invitó a los ciudadanos a denunciar ante la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) o la Policía Fiscal y Aduanera cualquier actividad que afecte la imagen de la FCF, de la Tricolor o los derechos de sus patrocinadores y aliados oficiales, a través de los canales dispuestos por esas instituciones.

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