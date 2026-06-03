El Salvador se suma a la fiebre mundialista: Bailarines recrean el éxito “Dai Dai” de Shakira en el Estadio Cuscatlán

El internet está bailando al ritmo de “Dai Dai” y El Salvador ha reclamado su lugar en la tendencia global (@Shakira/YouTube).

La fiebre mundialista ha comenzado a sentirse con fuerza en Centroamérica, y El Salvador no se ha quedado atrás. Tras el lanzamiento de “Dai Dai”, la canción oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026 interpretada por la superestrella colombiana Shakira junto al icónico artista nigeriano Burna Boy, las redes sociales han estallado.

La barranquillera lanzó una convocatoria global que ha puesto a bailar a millones: el premio es el sueño de cualquier artista, acompañarla en el espectáculo de la gran final del Mundial.

Ante este monumental reto, un grupo de talentosos bailarines salvadoreños decidió levantar la mano y los pies de una manera espectacular.

El punto de encuentro no pudo ser más emblemático. El Estadio Cuscatlán, el coloso de Montserrat y el templo del fútbol salvadoreño, abrió sus puertas para convertirse en el escenario de una producción coreográfica masiva.

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Uniendo la pasión por el deporte rey y el arte de la danza, nueve profesionales del baile se dieron cita para recrear el enérgico trend que ya es furor en plataformas como TikTok e Instagram.

La iniciativa de esta masiva propuesta audiovisual fue encabezada por la reconocida influencer y ex presentadora de televisión, Aisha McPherson. Convocando a los mejores exponentes de la danza en el país, McPherson logró coordinar un movimiento que desborda identidad, dinamismo y una enorme dosis de talento cuscatleco.

La fiebre por “Dai Dai” también llegó a El Salvador. Un grupo de bailarines se reunieron en el Estadio Cuscatlán para recrear la popular coreografía de la canción oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

La coreografía presentada en el Cuscatlán fusionó los pasos oficiales exigidos por la tendencia con el toque único y carismático de los jóvenes salvadoreños. La sincronía de los movimientos sobre el césped del estadio no tardó en capturar la atención de los internautas, acumulando miles de reproducciones a las pocas horas de su publicación.

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¿Cómo funciona la convocatoria para la gran final?

El regreso de Shakira a los himnos mundialistas tras éxitos históricos como Hips Don’t Lie y Waka Waka ha sido por la puerta grande. El videoclip de “Dai Dai” ya cuenta con la participación de titanes del fútbol como Lionel Messi, Kylian Mbappé y Erling Haaland. Sin embargo, para el show en vivo, la cantante busca el alma de la fiesta en la gente.

Para ser seleccionados y compartir el escenario con la colombiana en la final del Mundial 2026, los participantes deben cumplir con tres pilares fundamentales que el grupo salvadoreño ejecutó a la perfección:

Creatividad desbordante: Agregar un sello propio. Grabar en lugares emblemáticos (como el Estadio Cuscatlán) otorga una ventaja visual enorme.

El Reto “Dai Dai”: Dominar el ritmo afro-pop y latino de la canción, caracterizado por una alta exigencia de energía y actitud.

Actitud sobre perfección: Aunque el grupo salvadoreño estuvo integrado por profesionales, la convocatoria premia principalmente el entusiasmo y el orgullo cultural.

¡Mira cómo los increíbles Masaka Kids Africana de Uganda iluminan la pantalla con su asombrosa energía! Vestidos con uniformes de fútbol, bailan, tocan el tambor e improvisan con instrumentos artesanales en una presentación llena de puro talento y alegría.

El masivo movimiento coreográfico en el país demuestra que El Salvador está listo para las grandes ligas del entretenimiento digital. Ahora, la suerte está echada sobre el asfalto digital. Con las etiquetas colocadas correctamente y una masiva campaña de difusión por parte de los internautas salvadoreños, la comunidad digital se ha volcado por completo a etiquetar la cuenta oficial de Shakira en espera de que el video sea visualizado por la reina de los mundiales.

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De concretarse este sueño, representaría un hito histórico para la danza en El Salvador, colocando la bandera azul y blanco en la vitrina televisiva más vista y sintonizada de toda la historia del deporte y el entertainment mundial.