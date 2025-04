El presidente de San Lorenzo Marcelo Moretti habló por primera vez tras la difusión del video recibiendo dólares: “Era una donación”

Denuncia contra el presidente de San Lorenzo Marcelo Moretti

Marcelo Moretti, presidente de San Lorenzo, rompió el silencio tras la filtración del video en lo que se lo ve recibiendo 25.000 dólares presuntamente para sumar a un juvenil a las Inferiores del Ciclón. La cámara oculta revelada en el programa TLN Denuncia, emitido por Canal 9, también muestra la aparición de Francisco Sánchez Gamino, funcionario público vinculado a la Dirección Nacional de Análisis y Estudios de la Secretaría de Asuntos Estratégicos.

Las imágenes muestran escenas informales donde uno de los presentes le entrega a Moretti un fajo de billetes, seguido de la pregunta: “¿No los contás?”, a lo que este último responde: “No, no”. La conversación avanza hasta que una mujer subraya: “Yo te pongo los 25 mil, pero al chico fichámelo”.

Casi 24 horas después, el titular del club se refirió a la escena y se excusó, argumentando que se trató de una “donación” para la institución. “Hay gente indudablemente que me quiere hacer una cama. Mañana me voy a presentar a derecho y voy a hacer una autodenuncia por tráfico de influencias y admnistración infiel, me voy a presentar a derecho para dar nombres ante un juez, como tiene que ser. Obviamente no tengo ningún tipo de vinculación ni de culpa en este caso. El dinero que se vio ayer en las imágenes lo ingresé a tesorería; ese dinero está en el club, no es dinero que me quedé. Soy una persona que hace muchísimos años pone dinero en el club. Tengo préstamos que le hice a San Lorenzo hace muchos años que nunca los cobré. Yo jamás me mancharía por el club por ningún monto, porque para mí es mi vida. Toda mi familia es de San Lorenzo”, fue su primer descargo.

“Acá claramente hay un daño contra Moretti presidente, porque San Lorenzo está tercero en la tabla de posiciones y saliendo de un agotamiento financiero económico que tuvimos el año pasado y estamos cada día mejor, San lorenzo va a construir su estadio en Boedo; lo dije hace menos de 90 días, que presentaba el proyecto y el financiamiento para construir el estadio, y obviamente eso a muchas personas lo pone nervioso. Acá el golpe es personal contra Moretti, no contra San Lorenzo, porque si Moretti hace el estadio obviamente se va a quedar muchos años en el club. Están tratando de manchar mi imagen y mi nombre”, continuó.

“Repito: la plata que agarré y que ni la conté, como se ve, en una situación muy incómoda para mí, es una donación que hicieron a San Lorenzo porque en ese momento, y ahora también, San Lorenzo necesita plata, recién hacía 2 meses y medio habíamos asumido, no teníamos plata para nada. Nunca recibí una coima, no me interesa, no soy así, así que apenas lo agarré lo llevé a tesorería. El dinero obviamente entró al club”, amplió su versión de los hechos.

“Cuando a esta persona me la traen para hacer un convenio digital con San Lorenzo, me cuentan que el hijo también jugaba en San Lorenzo. Lo del convenio digital no tiene nada que ver con la donación. El chico empezó a jugar el año pasado y en diciembre se fue, no firmó una planilla en todo el año pasado, y ya no juega más en el club. No es una coima porque la plata ingresó al club. no solamente tengo yo el papel, sino también la tesorería. Además, el 18 de marzo de este año, esta mujer vino a mi despacho se sacó una foto conmigo, y publicó en un diario que había hecho una donación para San Lorenzo, estaba muy contenta por cómo tratamos al hijo. Ella misma me reconoció que era una donación”, detalló la secuencia que se ve en el video.

Tras el revuelo que causó la investigación, el Tribunal de Ética de la Asociación del Fútbol Argentino abrió un expediente para evaluar los hechos y determinar si corresponde una sanción a Moretti. Al mismo tiempo, César Francis y Christian Mera, directivos opositores, presentaron una denuncia penal a raíz del informe titulado “Plata negra” para que se investigue la posible comisión del delito de defraudación por administración fraudulenta.

“Si ven el video completo, me están extorsionando desde hace más de un año. Me pedían dinero y nunca me dieron prueba. Yo no quise hacer absolutamente nada, tengo la conciencia tranquila; ese dinero entró al club. Jamas le dije a un técnico ‘tiene que jugar tal jugador’. Y nunca lo voy a hacer”, planteó.

“El chico nunca firmó una planilla en los seis meses que estuvo fichado. En marzo de este año se saca una foto conmigo y agradece al club. ¿Cuál fue el delito? Tengo a mi hijo jugando en la 2007. Jugó en Novena, Octava y Séptima de titular. Cuando fui presidente no jugó nunca más, ni en Sexta ni en Quinta. Siendo el hijo del presidente... Eso quiere decir que yo no presiono a nadie, que jueguen los mejores”, buscó respaldarse en ese hecho.

Noticia en desarrollo...