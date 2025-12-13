Un medio especializado en Fórmula 1 armó un ranking de los pilotos del 2025 y sorprendió con la ubicación de Franco Colapinto

The Race ubicó a Franco Colapinto en el puesto 20° en su clasificación de los pilotos en el 2025

La temporada 2025 de la Fórmula 1 de Alpine fue netamente decepcionante. La escudería francesa centró todos sus esfuerzos en el 2026. Con un monoplaza A525 que careció de rendimiento y presentó múltiples problemas en todo el año, finalizó en el último puesto del Campeonato de Constructores. Una vez completados los 24 Grandes Premios del calendario, el medio especializado The Race realizó el ranking de los pilotos y ubicó a Franco Colapinto en el anteúltimo puesto, únicamente por delante de Jack Doohan.

El portal británico hizo un balance de lo que dejó la temporada para reflejar, según su punto de vista, “cómo les fue a los competidores durante la temporada 2025″. El argentino quedó en puesto 20, aunque dejaron entrever que mucho de esto tuvo que ver con su “su entrada tardía”, ya que se sumó al equipo a partir de la séptima carrera, y manejó un “Alpine complicado y poco competitivo”.

Vale destacar que Colapinto, pese a tener que adaptarse a medida que avanzaban las carreras, logró igualar el ritmo de su compañero Pierre Gasly, al punto que lo superó en varias oportunidades. El francés sumó los únicos 22 puntos de la escudería, aunque el mano a mano interno en Alpine solamente quedó 11-7 para el experimentado corredor galo.

Otro aspecto a resaltar es que, en el mejor momento del pilarense, sufrió un accidente en la pista mojada de Interlagos que lo obligó a competir con piezas antiguas en el monoplaza, algo que profundizó los problemas para controlar el auto. Cabe recordar que Colapinto, junto a George Russell de Mercedes, fueron los únicos pilotos en terminar todas las carreras.

Más allá del puesto en el ranking, el portal mencionado destacó la evolución que mostró el argentino en pista. “Sin embargo, a partir de la 14ª carrera de la temporada en Hungría, progresó considerablemente y, ocasionalmente, se mantuvo a la par con su compañero de equipo Gasly en cuanto a ritmo”, afirmaron. Para concluir, dejaron en claro que Colapinto hizo lo necesario para “sentar las bases para 2026”. Sin embargo, los especialistas del medio consideraron que sólo fue mejor que Doohan en otro el año.

La argumentación de The Race sobre la posición de Colapinto en su ranking

Respecto al juicio a la hora de calificar, The Race remarcó que “los criterios abarcan todos los aspectos del juego de un piloto: velocidad en la clasificación, ritmo en carrera, número de errores, ejecución, consistencia, contribución integral al equipo y mucho más. Todo esto se considera en el contexto de la calidad del monoplaza. Nuestra clasificación es colectiva y se basa en el juicio de nuestro equipo dentro y alrededor de la F1 hasta 2025”.

Jack Doohan fue el piloto que terminó en el puesto 21 de la clasificación. El medio aseguró que, pese a que sólo compitió en seis Grandes Premios y dos carreras Sprint, hubo “demasiados percances” en su participación. “El accidente en la primera vuelta bajo lluvia en Australia, el choque en la curva 1 durante los entrenamientos del viernes en Suzuka y varias colisiones”, detallaron.

Cabe recordar que Doohan no logró superar en pista a Gasly -únicamente en el abandono del francés en el GP de Arabia Saudita por un accidente- y protagonizó fuertes accidentes, como el mencionado en la práctica libre en Japón. El futuro del australiano es una incógnita en la F1, ya que podría marcharse de Alpine con la conclusión de la temporada. El joven de 22 años participó de los test de la Super Fórmula Japonesa, pero se accidentó en los tres días de actividad en la misma curva de Suzuka, por lo que no es seguro que consiga una butaca.

La postura de The Race para dejar a Doohan en el último puesto

Para dejar en evidencia el pésimo rendimiento de Alpine, The Race premió a Pierre Gasly con décimo puesto en su clasificación, donde remarcaron la labor del francés con un monoplaza que estuvo lejos del nivel esperado. “Gasly trabajó heroicamente con el recalcitrante Alpine durante 2025, sacándole el máximo provecho cuando estaba en su mejor momento, lo que no era frecuente”, mencionaron.

En esta misma línea, sumaron: “Generalmente, sacó el máximo provecho de una maquinaria limitada. En general, las carreras fueron muy exigentes dada la falta de ritmo del coche en tandas largas. El hecho de que Doohan y Colapinto no consiguieran sumar ningún punto en el segundo auto de Alpine pone de relieve el buen trabajo que hizo Gasly en el peor coche de 2025”.

Otra de las curiosidades del ranking que llamó la atención de los fanáticos se centró en los primeros puestos de la clasificación. Lando Norris, pese a consagrarse campeón de la Fórmula 1, únicamente escaló hasta la cuarta posición, mientras que Max Verstappen, que perdió el título por dos puntos, quedó en la cima de la tabla.

“A juzgar por el primer tercio del año, por ejemplo, Norris probablemente estaría más abajo en la clasificación. A juzgar por el último tercio, tendría más posibilidades de estar en la cima. Hubo demasiadas ‘vergüenzas’ autodenominadas al principio, cuando Norris era su peor enemigo, por lo que, a juzgar por su temporada en general, estuvo lejos de ser perfecta”, argumentaron sobre el flamante campeón de la Máxima.

La clasificación de pilotos de la Fórmula 1 en la temporada 2025, según el criterio de The Race

1° - Max Verstappen (Red Bull)

2° - George Russell (Mercedes)

3° - Charles Leclerc (Ferrari)

4° - Lando Norris (McLaren)

5° - Oscar Piastri (McLaren)

6° - Fernando Alonso (Aston Martin)

7° - Isack Hadjar (Racing Bulls)

8° - Carlos Sainz (Williams)

9° - Alex Albon (Williams)

10° - Pierre Gasly (Alpine)

11° - Oliver Bearman (Haas)

12° - Andrea Kimi Antonelli (Mercedes)

13° - Nico Hülkenberg (Sauber)

14° - Lewis Hamilton (Ferrari)

15° - Gabriel Bortoleto (Sauber)

16° - Esteban Ocon (Haas)

17° - Liam Lawson (Racing Bulls/Red Bull)

18° - Lance Stroll (Aston Martin)

19° - Yuki Tsunoda (Red Bull/Racing Bulls)

20° - Franco Colapinto (Alpine)

21° - Jack Doohan (Alpine)