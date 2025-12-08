Entrevista a la manager de Colapinto: cómo se cerró la butaca para 2026 con Alpine y la frase que ilusiona de cara al futuro

María Catarineu y Franco Colapinto llegando a los boxes de Spa Francorchamps, en Bélgica (@jamiecampbellwalter)

Del otro lado del teléfono se escucha una voz distendida. Se trata de María Catarineu, la manager de Franco Colapinto, quien al igual que el piloto de 22 años se muestra con buenas expectativas de cara a 2026. El drástico cambio de reglamento en la Fórmula 1 permitirá un barajar y dar de nuevo. Pero Alpine, el equipo del argentino, trabajó desde principios de este año en el nuevo coche, el A526, que tendrá motores, suspensión y transmisión de Mercedes.

Mucho pasó desde aquel 1 de septiembre de 2024 cuando el bonaerense debutó en la Máxima de la mano de Williams. El corredor pilarense se ganó su lugar en la F1 y María junto a su pareja, Jamie Campbell-Walter (también manager), son quienes más conocen el aspecto deportivo de Colapinto. Pero también -principalmente- lo humano ya que estuvieron todos los fines de semana de carrera para acompañarlo. Fue una temporada difícil en la que Franco se estrenó con Alpine en la séptima fecha corrida en Imola y nunca tuvo un medio mecánico acorde. De hecho, el team galo terminó último en el Campeonato Mundial de Constructores. Hubo mucho de qué hablar y, con su habitual amabilidad, la española se prestó a un mano a mano con Infobae.

-¿Qué balance hacés de Franco tras este año?

-Ha sido un año muy bueno, se nos dio la oportunidad de volver a la Fórmula 1. Ha tenido sus momentos de dar batalla, ha trabajado como un animal y demostró que está muy preparado. Ha sido un aprendizaje muy bueno para lo que viene en 2026, que será una temporada muy importante para él. Fue un año muy emocionante y no sé si lo echo de menos, pero con mucha ilusión por lo que llega.

-¿Qué se puede rescatar de 2025?

-Lo positivo fueron los momentos en los que Franco se ha podido mostrar su trabajo con los ingenieros y con el equipo, el aprendizaje, el feedback, los cambios que pueda haber en el coche. Al final, Franco, cada fin de semana que pasa, pasa a ser un piloto mejor y eso es el camino en el que queremos continuar.

Franco el 1 de septiembre de 2024, el día de su debut en la F1. En la imagen junto a su padre, Aníbal, y sus managers, Jamie Campbell-Walter y María Catarineu

-¿Qué te ha sorprendido de Franco en esta temporada con tantas complicaciones que tuvo?

-Ha demostrado una gran resiliencia y la capacidad de volver, es decir, de borrar una sesión y volver a empezar y sentarse con los ingenieros, analizar todo y mirar cómo se puede mejorar. A lo mejor se le ha podido ver en el media pen (sector de entrevistas) alguna vez un poco más enfadado, pero enseguida él sale de ahí. Destaco cómo borra lo negativo y tiene una capacidad muy grande de empezar otra vez para ir a lo siguiente y a lo que se va a enfrentar.

-¿Hasta ahora cuál fue el momento más complicado?

-Tuvimos muchas cosas muy buenas, a lo mejor Las Vegas fue un poco un cambio de inflexión, pero nada negativo porque de todo se aprende y para adelante.

-Este año en Silverstone no pudo largar, ¿cómo se salió adelante?

-En esos casos la bronca dura un rato y enseguida él logra focalizarse en lo que sigue. Supongo, como todos los pilotos, tiene sus momentos, pero él lo que quiere es: “Venga, lo que sigue y a ver cómo hacemos la siguiente sesión”.

Franco Colapinto demostró en pista por qué mereció seguir corriendo en 2026. En la imagen, junto a Flavio Briatore, asesor ejecutivo de Alpine

A diferencia de sus nueve Grandes Premios con Williams, en los que sumó sus primeros cuatro puntos en su segunda carrera al ser octavo en Azerbaiyán, en esta temporada Colapinto no pudo cosechar unidades. Debió lidiar con un coche que primero presentó problemas con la transmisión. Tampoco se pudo solucionar la merma de potencia del impulsor Renault, el último fabricado en la histórica planta de Viry Chatillon. Se sumaron algunos errores de estrategia o detenciones en los boxes complicadas como las de Hungría, donde en el acumulado de sus dos paradas superó los 18 segundos.

Sin embargo, Colapinto demostró de qué está hecho. Mostró actitud arriba y abajo del auto. Pese a las adversidades logró la sinergia con su equipo. Se fue conociendo con su ingeniero, Stuart Barlow. Logró reducir la diferencia y hasta superar a su compañero de equipo, Pierre Gasly, quien suma 177 Grandes Premios (una victoria en Italia 2020) y desde 2023 que está en Alpine, por lo que conoce sus autos de memoria y desde ese entonces los monoplazas no cambiaron demasiado. Hasta hubo algunas luchas en pista entre ambos como en Austin, donde Franco desobedeció la orden de mantener posiciones y superó al francés.

Entre los puntos para destacar de Franco se encuentra un dato clave: terminó las 17 carreras que largó en 2025. Suma un total de 26 Grandes Premios e igualó a José Froilán González en el tercer puesto de los argentinos con mayor cantidad de carreras en la Máxima, detrás de Juan Manuel Fangio (51) y Carlos Alberto Reutemann (146). Colapinto solo tiene tres abandonos en la F1 y dos de ellos fueron por factores externos como el toque de Esteban Ocon en Qatar 2024 y la deserción por una falla mecánica en Abu Dhabi ese mismo año, cuando también quedó afuera por un choque en Brasil. El pilarense tiene un 88,46 de efectividad sobre el total de sus competencias iniciadas. Si bien este año en ocasiones fue un calvario, sumó kilómetros, rodaje y experiencia, algo que es impagable.

Franco Colapinto se despidió en Abu Dhabi del A525, el auto de Alpine que tantos dolores de cabeza le trajo

-¿En qué momento se cerró la confirmación como titular para 2026?

Justo antes de Brasil, en la semana anterior.

-¿Cuál fue la llave que destrabó el tema?

-Lo que Franco hizo en pista. Demostró a lo largo del año que se merecía una segunda oportunidad y se la dieron. Yo estaba convencida de que iba a ser así.

-¿Qué Franco vamos a ver el año que viene?

-El equipo ha invertido muchísimo en tener un mejor coche el año que viene. Luego tenés a un piloto muy entusiasmado con el año que viene y con muchísimas ganas de poner todo de su parte para que las cosas vayan bien, con lo cual yo creo que tendremos un buen 2026.

-¿Qué objetivo buscará el año que viene?

-Bueno, él ahora está ya trabajando. Luego va a tener unos días de descanso, pero está de vuelta al trabajo desde hoy para estar lo mejor preparado posible para volver a dar pelea y demostrar de lo que es capaz.

-¿Es verdad que hubo una multa de Alpine hacia Franco por lo de Austin?

-No.

-Si bien hay un vínculo a largo plazo, ¿hay alguna chance de que él pueda ser llamado por Williams en algún momento?

-Bueno, hay una chance de que cualquier equipo le pueda llamar, pero ahora mismo tiene un contrato con Alpine y es donde estamos. Hoy estamos con Alpine, con lo cual no se va a negociar con otro equipo.

-Y si obtiene buenos resultados el año próximo, ¿se lo puede ver en un equipo con mayor estructura en 2027?

-Lo que ocurre es que nuestro punto de vista es diferente, porque nosotros vamos carrera a carrera, sesión a sesión, y demostrando resultados, lo que tenga que llegar va a llegar igualmente. Estamos en el trabajo de cada día, porque si no es muy difícil y si pierdes el foco del ahora es muy difícil mirar para adelante.

-¿Qué se dice en el ambiente de la F1 de Franco?

-Lo adoran, incluso los otros pilotos. Tiene esa personalidad que todos ven y por eso es un chico que se hace querer.

-¿Cómo ves a los otros pilotos que trabajan con ustedes, Nacho Montenegro y Santino Panetta?

-La verdad es que lo de Nacho es un tema que se quedó ahí, como cuando se te queda una espinita pendiente, porque justo fue lo del maldito COVID que interrumpió nuestra relación. Pero en cuanto hemos tenido la oportunidad de poder volverle a ayudar, aquí estamos. Estamos muy contentos y en breve tendremos grandes sorpresas con él. Y en cuanto a Santi, nos encantó lo que hizo en los tests. Ahora se ha ido a descansar a Argentina, pero ya se va a entrenar y a prepararse. Cuando vuelva a Europa seguiremos trabajando y tiene todo muy a favor para poder demostrar lo que él es capaz.

La llamada se terminó y se advierte que María Catarineu está feliz porque su piloto se ganó el derecho a seguir corriendo en la F1. Franco Colapinto volverá a la Argentina en unos días, pero no estará mucho tiempo en nuestro país. Tendrá cortas vacaciones y en esos días disfrutará del reencuentro con su familia y un merecido descanso. Regresaría a principios de enero a Enstone, la base de Alpine, para seguir trabajando con el simulador de cara a los ensayos privados que harán los equipos en Barcelona del 26 al 30 de enero. Hay buenas expectativas para 2026, pero lo cierto es que el piloto argentino volverá a dejarlo todo arriba y abajo del auto.