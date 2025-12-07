Flavio Briatore hizo un balance de la temporada de Alpine en la Fórmula 1 y dejó un particular mensaje para 2026

Flavio Briatore saluda a algunos fans. El asesor ejecutivo de Alpine hizo un balance tras la temporada de Fórmula 1 (REUTERS/Jennifer Lorenzini)

Terminó la temporada de la Fórmula 1 con el Gran Premio de Abu Dhabi que consagró a Lando Norris como el nuevo campeón, pese a terminar tercero en la carrera. Para algunas escuderías, como Alpine, el año no fue el esperado en cuanto a resultados y Flavio Briatore, el asesor ejecutivo del equipo en el que corren Pierre Gasly y Franco Colapinto, brindó declaraciones tras la competencia en Emiratos Árabes.

“El resultado de hoy probablemente resume nuestra temporada con un coche que no ha sido lo suficientemente competitivo. Este ha sido un año largo y, a menudo, difícil para todo el equipo. Sé que todos están ansiosos por dejar esto atrás y dispuestos a darlo todo, sin descanso, para que la próxima temporada sea aún más exitosa", indicó Briatore en declaraciones que difundió el equipo francés en un comunicado de prensa.

Para Alpine fue un año difícil. Terminó último en el campeonato de constructores con apenas 22 puntos, a 46 de Sauber, la penúltima escudería del ranking. Todas las unidades las consiguió Pierre Gasly, mientras que el argentino Franco Colapinto, quien reemplazó a Jack Doohan, no pudo sumar.

Por otra parte, el ejecutivo italiano de 75 años mostró su caballerosidad deportiva hacia los ganadores de la temporada 2025 de la Máxima: “Felicitaciones a McLaren y a Lando Norris por sus títulos. Su rendimiento ha sido extraordinario y han sido la referencia en la Fórmula 1 este año. Por nuestra parte, seguimos trabajando duro, con una mejor temporada en 2026 en la mira”.

*La palabra de Franco Colapinto tras cerrar la temporada en Alpine

En cuanto a su rendimiento en pista en Abu Dhabi, Colapinto finalizó en la última colocación de la carrera y se expresó ante los medios: “Fue un año no muy positivo, pero es parte del proceso y creo que el año que viene va a ser mucho mejor. Estuvimos preparando bien la temporada que viene y con ganas de empezar a laburar ya para eso y olvidarnos de lo que pasó”.

“Volveré a Argentina unos días y enfocados en la temporada que viene para dar batalla y tener buenos resultados. Tengo ganas de tener un buen año y habrá que laburar mucho para eso”, añadió en declaraciones a ESPN.

Pero pese a correr con un coche con poco ritmo desde su debut en la séptima fecha del campeonato, valoró el esfuerzo de Alpine: “Es un equipo que no se rindió pese a los malos resultados, eso es muy importante y nos prepara para lo que viene. Hay cosas por mejorar, pero gracias a Dios se terminó esta temporada”, concluyó el pilarense que completó su segundo año en la F1.

A lo largo de estos 17 Grandes Premios con el team galo, Colapinto le sacó agua a las piedras con un coche que tuvo problemas de transmisión en sus primeras carreras y en el resto del campeonato tuvo inconvenientes con el motor Renault (se despidió este fin de semana) y la aerodinámica. La última mejora que tuvieron ambos coches fue en España, en la novena fecha de un total de 24.

Alpine apunta a salir del fondo en el venidero ejercicio. En cuanto al factor humano, el equipo francés tendrá una buena dupla de pilotos con el potencial demostrado por Franco Colapinto que logró reducir la diferencia con su experimentado compañero, Pierre Gasly. Respecto de lo técnico, hay expectativas para que el nuevo coche pueda tener un salto de calidad.