Deportes

Flavio Briatore hizo un balance de la temporada de Alpine en la Fórmula 1 y dejó un particular mensaje para 2026

Tras la última actuación en Abu Dhabi, el asesor ejecutivo de la escudería francesa hizo hincapié en la producción del equipo durante el año

Guardar
Flavio Briatore saluda a algunos
Flavio Briatore saluda a algunos fans. El asesor ejecutivo de Alpine hizo un balance tras la temporada de Fórmula 1 (REUTERS/Jennifer Lorenzini)

Terminó la temporada de la Fórmula 1 con el Gran Premio de Abu Dhabi que consagró a Lando Norris como el nuevo campeón, pese a terminar tercero en la carrera. Para algunas escuderías, como Alpine, el año no fue el esperado en cuanto a resultados y Flavio Briatore, el asesor ejecutivo del equipo en el que corren Pierre Gasly y Franco Colapinto, brindó declaraciones tras la competencia en Emiratos Árabes.

“El resultado de hoy probablemente resume nuestra temporada con un coche que no ha sido lo suficientemente competitivo. Este ha sido un año largo y, a menudo, difícil para todo el equipo. Sé que todos están ansiosos por dejar esto atrás y dispuestos a darlo todo, sin descanso, para que la próxima temporada sea aún más exitosa", indicó Briatore en declaraciones que difundió el equipo francés en un comunicado de prensa.

Para Alpine fue un año difícil. Terminó último en el campeonato de constructores con apenas 22 puntos, a 46 de Sauber, la penúltima escudería del ranking. Todas las unidades las consiguió Pierre Gasly, mientras que el argentino Franco Colapinto, quien reemplazó a Jack Doohan, no pudo sumar.

Por otra parte, el ejecutivo italiano de 75 años mostró su caballerosidad deportiva hacia los ganadores de la temporada 2025 de la Máxima: “Felicitaciones a McLaren y a Lando Norris por sus títulos. Su rendimiento ha sido extraordinario y han sido la referencia en la Fórmula 1 este año. Por nuestra parte, seguimos trabajando duro, con una mejor temporada en 2026 en la mira”.

*La palabra de Franco Colapinto tras cerrar la temporada en Alpine

En cuanto a su rendimiento en pista en Abu Dhabi, Colapinto finalizó en la última colocación de la carrera y se expresó ante los medios: “Fue un año no muy positivo, pero es parte del proceso y creo que el año que viene va a ser mucho mejor. Estuvimos preparando bien la temporada que viene y con ganas de empezar a laburar ya para eso y olvidarnos de lo que pasó”.

“Volveré a Argentina unos días y enfocados en la temporada que viene para dar batalla y tener buenos resultados. Tengo ganas de tener un buen año y habrá que laburar mucho para eso”, añadió en declaraciones a ESPN.

Pero pese a correr con un coche con poco ritmo desde su debut en la séptima fecha del campeonato, valoró el esfuerzo de Alpine: “Es un equipo que no se rindió pese a los malos resultados, eso es muy importante y nos prepara para lo que viene. Hay cosas por mejorar, pero gracias a Dios se terminó esta temporada”, concluyó el pilarense que completó su segundo año en la F1.

A lo largo de estos 17 Grandes Premios con el team galo, Colapinto le sacó agua a las piedras con un coche que tuvo problemas de transmisión en sus primeras carreras y en el resto del campeonato tuvo inconvenientes con el motor Renault (se despidió este fin de semana) y la aerodinámica. La última mejora que tuvieron ambos coches fue en España, en la novena fecha de un total de 24.

Alpine apunta a salir del fondo en el venidero ejercicio. En cuanto al factor humano, el equipo francés tendrá una buena dupla de pilotos con el potencial demostrado por Franco Colapinto que logró reducir la diferencia con su experimentado compañero, Pierre Gasly. Respecto de lo técnico, hay expectativas para que el nuevo coche pueda tener un salto de calidad.

Temas Relacionados

Flavio BriatoreFórmula 1Gran Premio de Abu DhabiAlpineFranco Colapintodeportes-argentina

Últimas Noticias

El gesto de Colapinto por radio con el equipo y el cálido saludo de su ingeniero en Alpine durante el GP de Abu Dhabi de F1

Como en cada carrera, ambos tuvieron una animada charla. Los detalles

El gesto de Colapinto por

La polémica maniobra de Norris para sobrepasar a Tsunoda que fue clave para su consagración en la F1: por qué no fue sancionado

El flamante campeón superó al japonés de Red Bull en la vuelta 23 con los cuatro neumáticos por fuera de los límites de pista, algo que está prohibido. Sin embargo, el británico de McLaren no fue penalizado y se quedó con el título

La polémica maniobra de Norris

Boca Juniors recibirá a Racing por un lugar en la final del Torneo Clausura: hora, TV y formaciones

El equipo de Claudio Úbeda viene de eliminar a Argentinos Juniors, mientras que el conjunto de Costas hizo lo propio con Tigre. Transmiten TNT Sports y Disney+ desde las 19

Boca Juniors recibirá a Racing

La emoción de Lando Norris luego de conquistar su primer título en la Fórmula 1: “Hace tiempo que no lloraba”

El británico no ocultó su alegría una vez que vio la bandera de cuadros en el GP de Abu Dhabi y celebró el campeonato con el equipo McLaren

La emoción de Lando Norris

Se define el Abierto de Polo entre La Natividad-La Dolfina y Ellerstina-Indios Chapaleufú

El final de la Triple Corona se jugará en la catedral del polo en Palermo. Transmiten ESPN 3 y Disney+ desde las 16

Se define el Abierto de
MALDITOS NERDS
Splitgate 2 renace como Splitgate:

Splitgate 2 renace como Splitgate: Arena Reloaded para PC y consolas

Netflix cierra acuerdo millonario para adquirir Warner Bros., incluyendo HBO Max y Warner Bros. Games

REVIEW | Kirby Air Riders - Un pequeño gran videojuego

Let it Die: Inferno lanza un comunicado para aclarar su uso de Inteligencia Artificial

Sega enfrenta polémica tras decisión de usar IA generativa en áreas específicas de sus juegos

ENTRETENIMIENTO
Brooke Mueller reclama más de

Brooke Mueller reclama más de 15 millones de dólares a Charlie Sheen por manutención infantil

Gene Simmons atribuyó la muerte de Ace Frehley a su estilo de vida: “Pasó de una mala decisión a otra”

Así fue la reacción del elenco de “Stranger Things” ante el impactante giro de Will Byers

RM, integrante de BTS, reveló que el grupo de K-Pop contempló la posibilidad de separarse

Sydney Sweeney aconseja a jóvenes actores enfrentar el rechazo para triunfar en Hollywood

INFOBAE AMÉRICA

Nuevo escándalo en el Louvre:

Nuevo escándalo en el Louvre: una filtración de agua dañó cientos de obras en el departamento egipcio

El regreso del jabalí: cómo la pausa por la pandemia del coronavirus multiplicó la cantidad de ejemplares

Cuáles son las pruebas que permiten evaluar el bienestar y estado físico

Christian Bale y una confesión impactante: “No volveré a pasar por eso, ahora lo tengo claro”

El “Corolario Trump a la Doctrina Monroe” define la geopolítica y el cambio en las Américas