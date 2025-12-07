La llamativa reflexión de Pierre Gasly para despedir el monoplaza de Alpine: “No lo quiero ver nunca más”

El francés le dejó un tajante mensaje al vehículo tras la finalización del GP de Abu Dhabi

El cierre de la temporada de la Fórmula 1 en el Gran Premio de Abu Dhabi fue un fiel reflejo del desempeño de Alpine durante todo el año. Mientras el campeonato consagró a Lando Norris como nuevo campeón, el equipo francés culminó una campaña marcada por la falta de competitividad de su monoplaza A525, un modelo que tanto Franco Colapinto como Pierre Gasly señalaron reiteradamente como un obstáculo insalvable en pista. Pese a que la mirada en Enstone se centró en el cambio reglamentario de 2026, el desempeño en el presente curso fue desolador, a tal punto que los dos pilotos se vieron notablemente aliviados una vez que cruzaron la bandera a cuadros en Yas Marina.

Gasly, que finalizó 19° y recibió una penalización de cinco segundos por exceder los límites de pista en varias oportunidades, dejó un concluyente mensaje en la radio del equipo una vez que terminó la carrera en Abu Dhabi. “Muchas gracias por los últimos tres años. Muchas gracias. Bueno, mantengamos este auto lejos de mi lado el año que viene, por favor. No lo quiero ver nunca más”, comentó el experimentado piloto galo, que intentó tomarse con humor el decepcionante cierre de temporada.

El monoplaza A525, que se despidió en Yas Marina, arrastró problemas desde el inicio del año: fallas en la transmisión, deficiencias aerodinámicas y un motor Renault que vivió su última carrera en la máxima categoría. La última actualización significativa del monoplaza se implementó en España, durante la novena fecha de un calendario de 24 carreras, y desde entonces el equipo priorizó el desarrollo del futuro A526, algo que Flavio Briatore remarcó en todo el curso. Según Alpine, este nuevo modelo, que ya se encuentra en fase de pruebas, representa la esperanza de revertir la tendencia negativa y recuperar terreno frente a sus rivales luego de terminar en el último puesto del Campeonato de Constructores.

*El compacto del Gran Premio de Abu Dhabi

“No fue una carrera ideal para terminar la temporada. No hay mucho que decir, salvo que lo dimos todo, pero nuestro ritmo simplemente no fue suficiente para competir. Si echamos la vista atrás a toda la temporada, podemos sacar muchas conclusiones. Me ha impresionado la forma en que el equipo ha superado este año marcado por nuestra falta de competitividad”, destacó Gasly en la rueda de prensa posterior, según informó Alpine en la gacetilla de prensa oficial.

Más allá de la frustración del corredor galo por la falta de rendimiento del monoplaza, le agradeció a todo el equipo por el esfuerzo realizado a lo largo de la temporada: “A pesar de las dificultades, todos han luchado hasta el final y han demostrado una mentalidad excelente. Podremos aprovechar eso el año que viene. Así que gracias a todos los que han estado presentes en los circuitos, en Enstone y en Viry-Châtillon, por todos sus esfuerzos este año. Creemos firmemente en el proyecto 2026 y tengo muchas ganas de empezar de nuevo con una base sólida y abrir este nuevo capítulo”.

Gasly, que se incorporó a Alpine en 2023, fue responsable de los 22 puntos que la escudería sumó en la temporada, con actuaciones destacadas como el séptimo lugar en Bahréin y el sexto en Gran Bretaña. Sin embargo, el balance quedó lejos de su desempeño en 2024, cuando alcanzó el décimo puesto en el campeonato con 42 unidades y un podio en Brasil.

Tras una temporada para el olvido, en Alpine sueñan con un 2026 considerablemente más competitivos (@AlpineF1Team)

Vale destacar que Gasly no fue el único que se sintió aliviado por dejar de pilotar el A525, ya que Franco Colapinto brindó declaraciones en la misma línea. “Fue un año no muy positivo, pero es parte del proceso y creo que el año que viene va a ser mucho mejor. Estuvimos preparando bien la temporada que viene y con ganas de empezar a laburar ya para eso y olvidarnos de lo que pasó”, contó Colapinto luego de la carrera en diálogo con ESPN.

No obstante, al igual que su compañero, se mostró muy agradecido con todo el equipo por el esfuerzo: “El final de la temporada ha sido duro, pero todos hemos seguido luchando hasta el final. Ahora queremos pasar página, pero aprendiendo de lo vivido este año para volver más fuertes. Gracias a todo el equipo por su esfuerzo en estas circunstancias”. Colapinto también tuvo un notable gesto en la radio del equipo una vez finalizó la carrera, especialmente con su ingeniero de pista, Stuart Barlow.

Cabe recordar que el próximo ciclo de la Fórmula 1 estará marcado por una revolución técnica. En 2026, los autos serán más pequeños, con la misma potencia combinada de motores a combustión y eléctricos, menos aditamentos aerodinámicos, la introducción de alerones delanteros móviles y el uso de combustibles sintéticos. Alpine, además, contará con motores, suspensión y transmisión provistos por Mercedes, lo que refuerza las expectativas de un salto de calidad.

La temporada que acaba de concluir fue la número 76 de la historia de la Fórmula 1. Tras el cierre en Abu Dhabi, los equipos dispondrán de apenas 49 días antes de retomar la actividad con los ensayos privados en Barcelona, donde debutarán los autos bajo el nuevo reglamento. Para Alpine, el objetivo es claro: dejar atrás el fondo de la tabla y capitalizar el potencial de su dupla de pilotos. Colapinto, en particular, logró acortar distancias con Gasly a pesar de las limitaciones técnicas, consolidándose como una de las apuestas del equipo para el futuro inmediato.