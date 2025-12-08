El récord que Franco Colapinto compartió con una figura tras el final de la temporada de la Fórmula 1

Franco Colapinto completó todas las carreras que largó en su año en la F1

La temporada 2025 de la Fórmula 1 llegó a su fin y con ella una era que cambiará a partir de la próxima campaña con el cambio de reglamento que provocará un drástico giro para los equipos y sus pilotos. En la última fecha del calendario, el Gran Premio de Abu Dhabi coronó como el nuevo campeón de la Máxima a Lando Norris. El británico de McLaren se quedó con el premio mayor tras llegar tercero y a pesar de la victoria de Max Verstappen, que quedó a dos puntos del joven que logró su primer título.

En el caso de Franco Colapinto, se terminó un año que lo tuvo de regreso en la grilla como titular del equipo Alpine a partir de la séptima prueba (GP de Emilia Romaña) en reemplazado de Jack Doohan, pero que al mismo tiempo fue complicado para el argentino por el rendimiento que mostró el A525 a lo largo del 2025. En ese sentido, hay que destacar que el oriundo de Pilar fue junto a George Russell los únicos dos pilotos que lograron completar todas las carreras. Es decir, sin DNF. En el caso del británico de Mercedes, fueron las 24 jornadas del campeonato, en las que logró sumar dos victorias (Canadá y Singapur) y nueve podios en total.

¿Qué significa esa sigla que se utiliza en el mundo del deporte motor? En inglés, Did Not Finish (no terminó) se les adjudica a aquellos pilotos que no lograron completar la carrera. Colapinto terminó los 17 Grandes Premios que corrió, con la excepción que no pudo largar en Silverstone por un problema mecánico de su monoplaza. En ese sentido, la estadística marca un DNS (Did Not Start), por ende, no se contabiliza como que no finalizó el GP de Gran Bretaña. El otro asterisco del 2025 para el argentino fue su despiste durante la Sprint en Interlagos, razón por la cual no vio la bandera de cuadros en el mítico circuito paulista.

La campaña de Colapinto en su segunda temporada se resumen de la siguiente manera: alcanzó el 16° lugar en el Gran Premio de Emilia Romaña. Luego corrió en las calles de Mónaco (13°), para seguir su camino en Europa: España (15°), Canadá (13°), Austria (15°), Gran Bretaña (no pudo largar), Bélgica (fue 19° tanto en la Sprint como en la principal) y en Hungría (18°), donde padeció los serios problemas que tuvo el equipo en los boxes. Tras el largo parate por las vacaciones, alcanzó su mejor posición en Alpine en el trazado de los Países Bajos en Zandvoort (puesto 11). En el GP de Italia en Monza acabó en el 17° lugar y acabó 19° en Azerbaiyán.

Colapinto durante el GP de Abu Dhabi (REUTERS/Amr Alfiky)

En la continuidad del año, vio la bandera de cuadro en Singapur (16°) y en Austin, Texas, fue más rápido que su compañero de equipo Pierre Gasly en la Sprint (14°) y la carrera principal (17°). En México, llegó en el puesto 16. En Brasil, finalizó 15° la carrera principal. Ya en la parte final del calendario, en el circuito urbano de Las Vegas, llegó en el puesto 17. En las últimas dos carreras en Medio Oriente, fue último en la Sprint de Qatar y acabó en el 14° lugar en la principal. Y en Abu Dhabi, llegó a la meta en el último puesto de la grilla.

¿Qué dijo Franco tras la última prueba de la temporada? “Fue un año no muy positivo, pero es parte del proceso y creo que el año que viene va a ser mucho mejor. Estuvimos preparando bien la temporada que viene y con ganas de empezar a laburar ya para eso y olvidarnos de lo que pasó”, analizó Colapinto en diálogo con ESPN.

“Volveré a Argentina unos días y enfocados en la temporada que viene para dar batalla y tener buenos resultados. Tengo ganas de tener un buen año y habrá que laburar mucho para eso”, agregó. Pero pese a correr con un coche con poco ritmo desde su debut en la séptima fecha del campeonato, valoró el esfuerzo de Alpine: “Es un equipo que no se rindió pese a los malos resultados, eso es muy importante y nos prepara para lo que viene. Hay cosas por mejorar, pero gracias a Dios se terminó esta temporada”, concluyó.

Para concluir, si contamos las nueve competencias que corrió Colapinto en 2024 a bordo del Williams tras su desembarco en la F1, tiene un promedio de más del 88% de pruebas completadas en un total de 26, sin contar las Sprint. Un buen dato para pensar en un 2026 que tanto él como su compañero Pierre Gasly y Alpine esperan que sea inmensamente más productivo que esta temporada que se terminó.

George Russell, el otro piloto que completó todas las carreras que largó en la F1 2025 (REUTERS/Thaier Al-Sudani)