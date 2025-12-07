Las repercusiones en Red Bull tras el título de Norris en la F1: el cruce de Verstappen con un periodista y el dardo de Checo Pérez

El tenso cruce de Verstappen con un periodista en la rueda de prensa

Max Verstappen se quedó a dos puntos de concretar una épica remontada en la Fórmula 1. El neerlandés cumplió con el objetivo de ganar el Gran Premio de Abu Dhabi, pero la tercera ubicación de Lando Norris le permitió quedarse con el título. Pese a esto, el piloto de Red Bull aseguró que quedó con una sensación de satisfacción personal superior a la experimentada tras su consagración en 2024. Sin embargo, tuvo un tenso cruce con un periodista en la conferencia de prensa, donde sacó a relucir una vez más su temperamento. Además, en medio de la definición, Sergio Checo Pérez, ex piloto de la escudería, lanzó un polémico tuit que centró la atención del paddock en Yas Marina.

En la rueda de prensa posterior al GP de Abu Dhabi, Verstappen fue consultado sobre el incidente con George Russell en el GP de España, uno de los pocos errores que cometió a lo largo de toda la temporada. “¿Qué opinas ahora respecto al incidente con George Russell en España? ¿Te arrepientes de eso? ¿Volverías el tiempo atrás y que piensas sobre eso?”, le preguntaron al neerlandés. Esto generó un inquietante momento: el piloto miró fijamente al periodista y guardó silencio durante varios segundos antes de responder.

“Te olvidas de todo lo demás que pasó en mi temporada. Lo único que mencionas es Barcelona”, expresó Verstappen, visiblemente molesto. Tras una pausa, añadió: “Sabía que eso vendría”. Luego, tras otro silencio, respondió afirmativamente y, al notar la reacción del periodista, remató: “Ahora me estás dando una sonrisa estúpida”.

Finalmente, lanzó una reflexión en la que también le tiró un dardo a los pilotos de McLaren, quienes cometieron varios errores a lo largo del año: “Se vive y se aprende. Es parte de las carreras. Al final, se vive y se aprende. Un campeonato se gana en 24 rondas. Yo también he recibido muchos regalos de Navidad adelantados en la segunda mitad del año (respecto a las fallas de Norris y Piastri). Así que también puedes cuestionar eso”.

A pesar de quedarse a dos puntos del título, Verstappen se mostró muy orgulloso por su temporada (AP Foto/Darko Bandic)

La temporada estuvo marcada por la mejora progresiva del monoplaza de Red Bull, que permitió a Verstappen remontar una desventaja de más de 100 puntos respecto a Oscar Piastri tras el Gran Premio de Holanda. Desde la carrera en Zandvoort, el neerlandés encadenó diez podios consecutivos, incluyendo seis victorias, lo que lo devolvió a la lucha por el título. “Lo demostramos una última vez en esta clase. Podemos estar muy orgullosos de ello. Así que no se desanimen demasiado. Yo, desde luego, no estoy decepcionado. Estoy muy orgulloso de todos ustedes. Nunca nos rendimos”, comentó Max en la radio una vez que cruzó la meta.

A pesar de perder el campeonato por solo dos puntos, Verstappen subrayó que durante buena parte del año ni siquiera pensó en la posibilidad de ganarlo: “Estoy sentado aquí ahora probablemente con una mejor sensación que la que tuve el año pasado en este momento, porque la segunda mitad del año pasado también fue bastante complicada por momentos. Claro, es una pena perder el título, pero al mismo tiempo, durante mucho tiempo, ni siquiera pensé en él. Nunca me sentí capaz hasta hace unas rondas. Es una locura”.

En esta misma línea, según indicó el portal especializado Motorsport, agregó: “A veces he odiado este coche, pero también a veces lo he amado y siempre intento sacarle el máximo partido incluso en los fines de semana difíciles que hemos tenido. Ha sido, como dije antes, una verdadera montaña rusa con el coche, pero afortunadamente las últimas, diría ocho, nueve rondas en general, han sido mucho más agradables. Y también en el equipo, tenemos un gran ambiente ahora mismo, estamos en racha, con energía positiva, fe, confianza, y eso es exactamente lo que queremos también de cara al año que viene”.

El llamativo tuit de Sergio Checo Pérez en medio de la definición de la temporada

El desenlace del campeonato en Abu Dhabi estuvo acompañado por la estrategia que intentó implementar Red Bull con Yuki Tsunoda, a quien se le encomendó una tarea similar a la que Sergio Pérez cumplió en la final de 2021, cuando defendió la posición frente a Lewis Hamilton y facilitó el triunfo de Verstappen.

En aquella ocasión, Checo fue calificado como “leyenda” por Max, pero en 2025, Tsunoda solo recibió una penalización de cinco segundos por zigzaguear en pista. La polémica maniobra también se centró en que Lando Norris lo superó con los cuatro neumáticos por fuera de la pista, algo que está prohibido, aunque dirección de carrera optó por no sancionarlo.

La reacción de Pérez no se hizo esperar. Al ver un meme en redes sociales que sugería que Red Bull había sido demasiado severo con él al dejarlo fuera del equipo tras la temporada 2024, el piloto mexicano respondió con un “tal vez” y un emoji de risa. Durante la carrera, Red Bull pidió a Tsunoda que hiciera todo lo posible para frenar a Norris, a lo que el japonés respondió: “Ya sé qué hacer, déjamelo a mí”. Sin embargo, Lando lo superó rápidamente.

*El compacto del GP de Abu Dhabi

Una vez finalizada la carrera y consumado el título de Norris, uno de los pesos pesados dentro de Red Bull fue el polémico Helmut Marko, asesor ejecutivo de la escudería y que apuntó contra los pilotos de McLaren en reiteradas oportunidades a lo largo del año. “Max y los McLaren dominaron la carrera. Nuestra esperanza de que Ferrari y Mercedes se mezclaran al frente no se cumplió. Y eso dejó clara la posición de partida. Un Red Bull contra dos McLaren fuertes fue, en última instancia, el elemento decisivo para perder el campeonato”, destacó en diálogo con Sky Sports Alemania.

En esta misma línea, reconoció: “Cometimos nuestros errores. Pero McLaren también los cometió y nosotros nos beneficiamos de eso. Hicimos todo lo posible”. Helmut Marko, a pesar de la decepción por perder el título, se mostró conforme en cómo la escudería austriaca se reivindicó en la segunda parte del año y el rendimiento de Verstappen. “Tuvo una segunda mitad de temporada casi tan fuerte como la nuestra. Y no cometió errores. El último que recuerdo fue en Montreal. Mentalmente, se recuperó muy bien y es un campeón del mundo merecido. Nada que objetar”, concluyó.

La temporada 2025 de la Fórmula 1 terminó con McLaren campeón tanto en pilotos como en constructores. Además, Lando Norris le cortó a Max Verstappen una racha de cuatro títulos al hilo.