La polémica maniobra de Norris para sobrepasar a Tsunoda que fue clave para su consagración en la F1: por qué no fue sancionado

Lando Norris se consagró campeón del mundo de Fórmula 1 en 2025 tras finalizar tercero en el Gran Premio de Abu Dhabi, por detrás de Max Verstappen (Red Bull) y su compañero Oscar Piastri. El hombre de McLaren se quedó con el título por primera vez en su carrera por una diferencia de dos puntos sobre el neerlandés y se metió en los libros dorados de la Máxima. No obstante, el curso de la carrera podría haber cambiado en la vuelta 23, cuando el británico adelantó por fuera de la pista a Yuki Tsunoda y evitó una penalización que fue foco de discusiones en el paddock de Yas Marina.

Norris afrontó la carrera en Medio Oriente con la obligación de subirse al podio para asegurarse al título. Luego de la primera vuelta, en la que Verstappen mantuvo la cima y Piastri lo adelantó antes de la curva 9, la estrategia de McLaren con Lando quedó en evidencia: no pelear con sus competidores por el título y centrarse en mantener el ritmo necesario para retener la tercera posición. Charles Leclerc logró incomodarlo en ciertas fases de la competición, más allá de que el rendimiento de la Ferrari era notablemente inferior al monoplaza de Woking.

A pesar de que McLaren tenía una estrategia clara, Red Bull también planificó sus armas para retener a Lando. Tsunoda, que estaba en su última carrera en el equipo y que largó en la décima plaza, comenzó la carrera en Yas Marina con neumáticos duros. El objetivo de la escudería austriaca era extender el primer stint del japonés para que pudiera obstaculizar a los corredores rivales tras las primeras paradas en boxes, con Verstappen aún en la lucha por el título.

En la Fórmula 1 está prohibido superar a otro monoplaza con los cuatro neumáticos por fuera de los límites de pista, los cuales están marcados por las líneas blancas

El plan de Red Bull fue, en un principio, efectivo. Norris ingresó a los pits en el giro 17 y volvió a la pista en la novena plaza, aunque logró superar a los rivales rápidamente. En la vuelta 23 llegó el momento que podría haber marcado un punto de inflexión en el campeonato. Lando alcanzó a Tsunoda, que marchaba tercero y recibía constantes indicaciones desde los boxes. “Ya sé qué hacer. Déjenme a mí”, contestó el asiático.

Cuando Norris alcanzó a Tsunoda en la recta entre las curvas 5 y 6, el japonés realizó varios cambios de dirección para defender su posición y Lando lo adelantó por fuera de la pista, lo que llevó a la maniobra a ser investigada por Dirección de Carrera. La diferencia en el rendimiento de los monoplazas era demoledor y el McLaren superó al Red Bull con facilidad.

Sin embargo, ambos pilotos fueron objeto de revisión: Tsunoda recibió una sanción de cinco segundos por defender con más de un cambio de dirección, mientras que Lando fue exonerado por la conducción errática de su rival, pese a que lo superó con los cuatro neumáticos por fuera de los límites de pista, algo que está prohibido.

Lando Norris se consagró campeón de la Fórmula 1 por primera vez en su carrera (REUTERS/Jakub Porzycki)

Los comisarios analizaron el incidente entre Norris y Tsunoda, ocurrido cuando el británico superó al piloto japonés con las cuatro ruedas fuera de la pista. El informe oficial de la FIA detalló: “El piloto del Auto 4 (Lando Norris) adelantó al Auto 22 (Yuki Tsunoda) fuera de la pista, sin embargo, esto ocurrió porque el piloto del Auto 22 hizo múltiples movimientos defendiendo su posición contra el Auto 4. Si el Auto 22 no hubiera hecho esos movimientos, el Auto 4 lo habría adelantado sin salirse de la pista, pero se movió fuera de la pista para evitar un contacto con el Auto 22”.

Además, los comisarios subrayaron que las directrices sobre estándares de conducción establecen que, si un auto es “forzado a salirse”, no se considera que haya excedido los límites de la pista. Por ello, concluyeron: “Aunque técnicamente el adelantamiento se produjo fuera de la pista, determinamos, en vista de lo anterior, no tomar más medidas”.

De esta manera, la decisión de los comisarios, que consideraron que Norris fue “forzado a salirse”, resultó determinante en la definición del campeonato, cortando la racha de cuatro títulos consecutivos de Max Verstappen y devolviendo la gloria a McLaren tanto en el campeonato de pilotos como en el de constructores. Por su parte, Yuki Tsunoda recibió una penalización de cinco segundos que lo relegó finalmente al 14° lugar.

McLaren se quedó con el título de pilotos, en mano de Norris, y el campeonato de constructores (REUTERS/Jakub Porzycki)

El resultado final dejó a Norris en el podio, con el tercer puesto que necesitaba para asegurar el campeonato. Verstappen ganó la carrera en Yas Marina, pero no logró sumar los puntos suficientes para retener el título. Oscar Piastri, compañero de Norris en McLaren, finalizó segundo, consolidando el dominio de la escudería de Woking en la temporada. Charles Leclerc cruzó la meta en cuarto lugar, a siete segundos de Norris, por lo que una hipotética sanción de cinco segundos -también podría ser de 10- al británico no habría alterado el desenlace del campeonato.

La temporada 2025 representó un punto de inflexión para Norris, quien alcanzó once victorias en la máxima categoría y logró su primer título mundial tras seis años y 151 carreras desde su debut. El piloto de 26 años ejecutó una estrategia conservadora en Abu Dhabi, evitando enfrentamientos directos con Verstappen y Piastri para asegurar el resultado necesario.