Franco Colapinto largará desde el último puesto el Gran Premio de Abu Dhabi que definirá al campeón de la F1: todo lo que hay que saber

El argentino no tuvo una buena clasificación y saldrá desde el puesto 20. Verstappen logró la pole y tendrá por detrás a los dos McLaren. Transmiten Disney+ y Fox Sports

Carrera a 58 vueltas: 10.00 (Argentina)

TelevisaciónDisney+ y Fox Sports (Latinoamérica) / F1TV (plataforma) / BandSports (Brasil) / DAZN (España) / ESPN Deportes (Estados Unidos) / Sky Italia (Italia) / Sky Sports (Reino Unido)

09:29 hsHoy

Así se largará el GP de Abu Dhabi:

Con Verstappen en la pole,
Con Verstappen en la pole, así quedó la grilla de largada para la carrera del Gran Premio de Abu Dhabi (Foto: @F1)
09:24 hsHoy

Detalles del cricuito en Abu Dhabi:

Esta será la 17° edición del GP de Abu Dhabi en la F1. Con una longitud de poco más de 5 kilómetros (5.281 metros), el trazado cuenta con dos zonas de DRS, 16 curvas y dos rectas. La vuelta rápida en carrera le pertenece a Kevin Magnussen (2024) con un tiempo de 1:25.637. El año que pasó, Lando Norris celebró a bordo de su McLaren. Lewis Hamilton con cinco victorias es el más ganador en Yas Marina.

Albon y su Williams en
Albon y su Williams en el circuito de Yas Marina (REUTERS/Jakub Porzycki)
09:21 hsHoy

Bienvenidos al minuto a minuto del Gran Premio de Abu Dhabi de la Fórmula 1 con la participación de Franco Colapinto y la definición por el título de pilotos.

Franco Colapinto en el circuito
Franco Colapinto en el circuito de Yas Marina (REUTERS/Amr Alfiky)

