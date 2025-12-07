Franco Colapinto largará desde el último puesto el Gran Premio de Abu Dhabi que definirá al campeón de la F1: todo lo que hay que saber

Carrera a 58 vueltas: 10.00 (Argentina)
Televisación: Disney+ y Fox Sports (Latinoamérica) / F1TV (plataforma) / BandSports (Brasil) / DAZN (España) / ESPN Deportes (Estados Unidos) / Sky Italia (Italia) / Sky Sports (Reino Unido)
Así se largará el GP de Abu Dhabi:
Detalles del cricuito en Abu Dhabi:
Esta será la 17° edición del GP de Abu Dhabi en la F1. Con una longitud de poco más de 5 kilómetros (5.281 metros), el trazado cuenta con dos zonas de DRS, 16 curvas y dos rectas. La vuelta rápida en carrera le pertenece a Kevin Magnussen (2024) con un tiempo de 1:25.637. El año que pasó, Lando Norris celebró a bordo de su McLaren. Lewis Hamilton con cinco victorias es el más ganador en Yas Marina.
Bienvenidos al minuto a minuto del Gran Premio de Abu Dhabi de la Fórmula 1 con la participación de Franco Colapinto y la definición por el título de pilotos.