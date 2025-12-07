La increíble historia de Lando Norris, el nuevo campeón de la F1 que cortó con el reinado de Verstappen

Lando Norris se consagró campeón de la Fórmula 1 por primera vez en su historia (REUTERS/Jakub Porzycki)

Lando Norris grabó su nombre en los libros dorados de la historia de la Fórmula 1: se consagró campeón en la temporada 2025 por primera vez en su carrera con un año excepcional. El británico aseguró el título tras finalizar en el tercer puesto en el Gran Premio de Abu Dhabi. En una campaña controversial en la que luchó junto a su compañero Oscar Piastri y el múltiple campeón Max Verstappen, el piloto de 26 años se impuso en una pelea que se definió en la última carrera y le cortó una racha de cuatro campeonatos seguidos al neerlandés de Red Bull.

Desde sus primeros días en el paddock, Lando se mostró sonriente y carismático. Como un niño con juguete nuevo cada vez que se sube a su McLaren de F1, pero Norris vive un sueño hecho realidad. El británico alcanzó once victorias en la Máxima, donde este año tuvo su debut triunfal luego de 110 Grandes Premios, y le devolvió la alegría a la histórica escudería de Woking, que repitió el título de Constructores de 2024. Pasaron seis años desde su debut y 151 carreras, pero tuvo paciencia y hoy por primera vez se quedó con el título de la categoría reina del automovilismo.

La emoción de Lando Norris al consagrarse campeón de la F1 (REUTERS/Jakub Porzycki)

Nació en Bélgica el 13/11/1999 y tiene las dos nacionalidades, aunque corre con bandera británica. Su padre, Adam Norris, es ingeniero mecánico, pero edificó una fortuna como asesor en administración de pensiones. En 2010 creó su empresa de inversiones Horatio Investments Ltd. Su riqueza se estima en 200.000.000 de libras (USD 266.000.000) y ocupa el puesto 501 entre los más ricos en el Reino Unido, según algunos medios británicos (The Times, Bristol Post y EssentiallySports). Sin problemas de presupuesto, Lando arrancó en el karting a los siete años, pero demostró algo que el dinero no puede comprar: pasta de campeón. En 2014, logró el Campeonato Mundial de Karting en la categoría 125 cm3.

Llegó al gran circo luego de destacarse en categorías promocionales. Ganó 46 carreras y cinco campeonatos: MSA Formula Championship (2015), que es una Fórmula 4 que compite en Inglaterra y Escocia; la Fórmula Renault Europea, Fórmula Renault de Europa del Norte y la Toyota Racing Series (2016), y la Fórmula 3 Europea (2017). Ese año fue reclutado por el programa de jóvenes pilotos de McLaren. En 2018 fue subcampeón de la Fórmula 2 y en 2019 debutó en la F1. En su primer año terminó undécimo en el campeonato. En el arranque de la temporada 2020 logró el primero de sus 16 podios cuando fue tercero en Austria, en aquella ocasión sin público y en medio de un estricto protocolo por la pandemia de COVID-19.

*El momento en el que se consagró campeón de la Fórmula 1

En aquel año, Infobae fue invitado a un Zoom por McLaren y pudo conversar con el corredor británico. Se permitieron unos pocos minutos, pero suficientes para tener de primera mano los conceptos de uno de los que corredores con más futuro en la Máxima, algo que quedó en evidencia en 2025. “Es extraño porque no hace mucho tiempo, es decir, tres o cuatro años, la F1 era un gran sueño. Algo muy lejano, que pensé que me iba a llevar más tiempo poder llegar. Era difícil de imaginar que a mi edad iba a estar corriendo mi segundo año en la categoría. Pero también creo que trabajé mucho e hice todo fue necesario para llegar″, contó Lando.

“A su vez, es difícil saber cómo me veré en el futuro. Es difícil de imaginar. Pero sí sé una cosa: mientras siga aquí, en McLaren y dentro de la F1, seré feliz”, agregó el británico.

Algo que lo distingue es su sonrisa y la buena onda que transmite. “Bueno, no siempre soy así. A veces también me enojo y puedo ser infeliz. No creo ser diferente a mucha gente. Creo que tengo mis momentos divertidos y mis momentos en los que estoy molesto, frustrado o estoy decepcionado y no me río. En un momento no indicado lo último que quiero hacer es una broma o ser gracioso. También hay momentos en los que estoy enfocado y tengo que concentrarme y hacer mi trabajo. También como todo el mundo tenés momentos en los que probablemente hacés bromas y querés pasar un buen rato”, contó.

*Los festejos de Norris en el podio del GP de Abu Dhabi

También detalló por qué le gusta ayudar a los mecánicos: “Me gusta la mecánica, pero siendo honesto, no es algo que lo hago los tres días de actividad. Yo diría que la mayoría de los fines de semana, después de la carrera, trato de quedarme, ayudar y hacer algunas cosas. Durante el fin de semana, depende, porque tenemos nuestras reuniones. Entonces, a veces, si nuestra reunión dura mucho tiempo, no tengo tiempo. Pero si tenemos una reunión corta y no tenemos mucho de qué hablar y demás, entonces trato de ayudar a los mecánicos. Me gusta estar con ellos y divertirme”.

Su frescura e impronta contrasta con la política de la F1, aunque aseveró que eso no le afecta: “Lo más importante es hacer un buen trabajo en la pista, supongo que puedo ser quien quiero y puedo divertirme abajo del auto. Arriba del coche debo concentrarme en conducir bien y rápido. A veces antes de salir a pista hago algunas bromas, sonrío y parece que no me estoy concentrado, pero es solo una broma. También paso mucho tiempo en la fábrica y con los ingenieros revisando todo. A veces cometo errores, como todos los demás, incluso los mejores pilotos de la categoríalos cometen. Pero trabajo duro para intentar evitar equivocarme con el coche. Pienso que, siendo profesional, uno puede ser quien es en la F1″.

Norris es un fiel exponente de una camada que llegó hace unos años a la categoría. Son jóvenes que suelen competir en simuladores y explotan sus redes sociales. Es un grupo que encabezan el propio Max Verstappen (26 años) y Charles Leclerc (26). Se suman Pierre Gasly (28), Lance Stroll (26), Esteban Ocon (28), George Russell (26) y Alex Albon (28). Varios de ellos compitieron juntos desde la época del karting. Algunos con más talento y capacidad que otros. Pero todos coinciden en algo: suelen declarar sin casete y siempre tienen predisposición con la gente. Tienen un aire terrenal para los fierreros. Conforman el capital más importante que tiene la F1 de cara al futuro.

Sobre las carreras virtuales o juegos electrónico en las que suele participar con varios de ellos, aseguró que “yo soy terrible. Pero Max (Verstappen) es el mejor, pasó mucho tiempo jugando. Si jugáramos Call of Duty, entonces lo haría mucho mejor que él”.

La primera victoria de Norris en la Fórmula 1 fue en el Gran Premio de Miami de 2024 (AP Foto/Rebecca Blackwell)

Pero, ¿quién es el mejor en la pista de verdad? “No lo sé, no me gusta hacer esa clase de comparaciones. Hasta que no seas compañero de algún piloto y ambos estén con un auto igual no podés medirte ni saber quién es el mejor. Pero si sé que ambos son pilotos muy buenos. George (Russell) es un excelente piloto. Creo que demostró su talento y lo que puede hacer en la F1. Y Max, todos saben bien, puede hacer y lograr lo que él quiera. Lo más importante es que somos personas muy unidas y competitivas. Somos muy amigos los tres. Cada uno tiene su personalidad, los dos son diferentes, y los respeto mucho”, respondió.

Mantiene la humildad y afirma que McLaren no mejoró por él: “No es mi influencia, sino un trabajo en equipo. Ellos estuvieron varios años luchando y seguro que se cansaron de probar alternativas (N. de la R: de 2015 a 2017 no resultó la sociedad con los motores Honda). Entonces, cuando no estás en esa posición y estás muy lejos, es difícil motivarte y pensar. Pero trabajaron mucho. Supieron mejorar. Encontraron el camino luego de momentos difíciles porque todos los pilotos en McLaren quieren ganar o estar en el podio y sumar muchos puntos”.

Alguien que lo conoce muy bien es el piloto argentino Sacha Fenestraz, quien es amigo suyo y en una entrevista con este medio describió al inglés como “es una persona increíble. Tiene un corazón inmenso. Es una persona muy buena”. Guarda una particular anécdota del día que le hizo probar fernet: “No le gustó y me decía ‘¿qué es este remedio que me estás dando?’ Habitualmente el que nunca lo probó quizá tiene que probarlo tres veces, Lando no pasó de la primera. Pero hay una muy buena y que años después nos enteramos. Una vez recibimos una factura de luz y nos arrancaron la cabeza. Ese verano hizo mucho calor en Inglaterra y un día le dije ‘che, deberíamos ir a comprar un aire acondicionado. Después nos enteramos que tuvimos el calentamiento del piso prendido con casi 30 grados y nos moríamos de calor. Después nos cagamos de la risa”.

Norris se quedó con el título tras finalizar tercero en el GP de Abu Dhabi (REUTERS/Jakub Porzycki)

Lando logró convertirse en un referente dentro de McLaren. El 5 de mayo de 2024, en Miami, su vida marcó un punto de inflexión. Se impuso en el Gran Premio estadounidense y, desde entonces, con un monoplaza considerablemente superior, concretó dos temporadas sobresalientes. Pese a que el curso pasado no le alcanzó, en 2025 se quedó por primera vez con el título de la Fórmula 1.

No se olvidó de todos los que lo acompañaron en McLaren y sostuvo que “he conocido a mucha gente que me ayudó en este camino. Es un gran esfuerzo para este equipo”.

Aunque tuvo una dedicatoria especial: “Quiero agradecerle a mis padres”. Ese testimonio hizo hincapié en lo más importante que tiene Norris y se acordó de esas personas que lo acompañaron desde muy chico, cuando tuvo en mano un auto de F1 de juguete y ahora sobre uno de verdad pelear por el título mundial.