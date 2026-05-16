Sociedad

La era digital y el declive de la conexión humana: consecuencias de la presencia tecnológica en la vida social

La proliferación de dispositivos móviles y la comunicación superficial transforman la calidad de las relaciones personales

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Un hombre con auriculares y una mujer sentados en un bordillo de la calle en una ciudad. Él mira su teléfono, ella mira al frente. Fondo borroso de gente y taxis.
La soledad crece en países con alta penetración de tecnología digital y afecta principalmente a jóvenes y adultos urbanos, alerta la APA - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las conversaciones profundas y significativas se han reducido notablemente en la vida cotidiana, mientras la sensación de soledad crece de manera sostenida en las sociedades contemporáneas.

De acuerdo con investigaciones recientes de la Universidad de Essex, la presencia de teléfonos móviles, incluso cuando no son utilizados activamente, puede interferir en la calidad de las conversaciones y limitar la conexión emocional entre las personas. Este fenómeno, conocido como “phubbing” —ignorar a alguien por mirar el celular—, ha sido identificado como un factor que afecta la percepción de apoyo social y contribuye de forma significativa a la sensación de aislamiento y desvinculación emocional en diferentes grupos etarios.

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Un estudio global publicado por la American Psychological Association revela que la soledad ha crecido en países con alta penetración de tecnología digital, especialmente entre jóvenes y adultos urbanos. La investigación evidencia que la exposición constante a redes sociales y la comunicación superficial a través de plataformas digitales generan una percepción de compañía, pero no sustituyen la intimidad de las interacciones cara a cara ni la confianza que surge del contacto directo.

Según la Fundación BBVA, cerca del 34% de los encuestados en España reconocen sentir soledad frecuente, y más del 60% consideran que las redes sociales no ayudan a fortalecer vínculos profundos. Además, el informe advierte que la insatisfacción relacional y el aumento de la ansiedad social se asocian al uso excesivo de dispositivos móviles, lo que refuerza la necesidad de repensar los hábitos digitales en la vida cotidiana.

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Diversos expertos en psicología social alertan que la tendencia a priorizar la interacción digital sobre la presencialidad puede generar un círculo vicioso, donde la búsqueda de conexión a través de medios tecnológicos termina acentuando la distancia emocional y la dificultad para establecer relaciones significativas.

En este contexto, la promoción de espacios libres de tecnología y la recuperación del diálogo auténtico aparecen como estrategias clave para revertir el avance de la soledad y fortalecer la salud emocional.

El impacto de los dispositivos móviles en la calidad de las relaciones

Imagen de una plaza urbana donde personas sentadas en bancos y escalones miran sus teléfonos y laptops. Al fondo se observa una cafetería y un monumento.
Expertos recomiendan crear zonas libres de tecnología en el hogar y delimitar horarios para dispositivos, para favorecer la escucha activa y la conexión real (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Universidad de Essex demostró que la simple presencia de un teléfono móvil durante una charla puede reducir la sensación de cercanía, confianza y empatía, incluso si el dispositivo no se utiliza activamente. Este efecto se intensifica en conversaciones que abordan temas personales o emocionales, donde la atención plena resulta fundamental para crear un clima de intimidad y comprensión mutua.

La American Psychological Association advierte que el tiempo dedicado a redes sociales suele desplazar las oportunidades de diálogo auténtico, afectando de manera directa la calidad de los lazos familiares y de amistad.

Por otro lado, la Fundación BBVA señala que el uso intensivo de teléfonos inteligentes está asociado con mayores niveles de ansiedad y una menor satisfacción con la vida social. Ante este panorama, expertos en psicología social recomiendan establecer “zonas libres de tecnología” en el hogar y delimitar momentos específicos para el uso de dispositivos, con el objetivo de favorecer la conexión real y la escucha activa entre los integrantes de una familia o grupo de amigos.

Estas recomendaciones buscan contrarrestar el impacto negativo de la hiperconectividad digital y promover relaciones más auténticas y satisfactorias en la vida cotidiana.

Estrategias para fortalecer el diálogo y combatir la soledad

Hombre y mujer sentados en lados opuestos de una cama en la oscuridad, ambos mirando sus teléfonos móviles cuyas pantallas iluminan sus rostros.
La OMS considera la soledad un desafío de salud pública y promueve rutinas de conversación presencial y la construcción de entornos sociales seguros (Imagen Ilustrativa Infobae)

Frente al avance de la soledad, diversas instituciones promueven estrategias orientadas a recuperar la calidad del diálogo interpersonal y a fortalecer los vínculos humanos en un entorno cada vez más mediado por la tecnología.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) reconoce la soledad como un desafío de salud pública de alcance global y recomienda priorizar actividades presenciales que permitan el contacto directo, establecer rutinas de conversación sin interrupciones tecnológicas —como dejar los dispositivos móviles fuera de la mesa durante las comidas o las reuniones familiares— y fomentar la participación en espacios comunitarios, tales como talleres, clubes o actividades recreativas grupales, que favorezcan la construcción de redes de apoyo reales y duraderas.

Además, la Universidad de Essex y la American Psychological Association coinciden en la importancia de practicar la escucha activa, es decir, prestar atención plena a la otra persona, evitar interrupciones y validar los sentimientos del interlocutor. Estas instituciones destacan que desarrollar habilidades de comunicación emocional, como compartir experiencias personales, verbalizar emociones y mostrar empatía, resulta fundamental para generar confianza y profundizar en la calidad de las relaciones.

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