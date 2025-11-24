La burla del asesor de Red Bull a Norris y McLaren que encendió la pelea por el título de la F1

El dardo de Hemult Marko a Lando Norris y McLaren tras su descalificación en Las Vegas (REUTERS/Leonhard Foeger)

La inesperada descalificación de McLaren en el Gran Premio de Las Vegas reconfiguró de manera drástica la lucha por el título de la Fórmula 1, situando a Max Verstappen en una posición de igualdad con Oscar Piastri y reduciendo la ventaja de Lando Norris a tan solo 24 puntos. Este giro reglamentario, que se produjo tras una investigación técnica iniciada pasada la medianoche en Estados Unidos, dejó el campeonato abierto de cara a las últimas rondas. En este contexto, el asesor del equipo austriaco, Helmut Marko, no tardó en aprovechar la ocasión para lanzar una crítica sarcástica al equipo rival y encender la lucha por el campeonato.

El histórico hombre de la escudería de los Dos Toros, con su costumbre de lanzar polémicas declaraciones, hizo un breve análisis de lo ocurrido en las calles de Las Vegas y le dejó un sutil dardo a los rivales. Marko relató cómo Verstappen gestionó la carrera con una autoridad incuestionable, especialmente en el momento en que McLaren solicitó a Lando Norris que intentara adelantar al líder de la prueba.

“Lo más divertido fue el mensaje enviado por McLaren a Norris: ‘Ataca a Max y adelántale’. En ese momento Max marcó una vuelta más rápida y se repitió vuelta tras vuelta. Así que eso dejó las cosas claras”, afirmó en declaraciones con el portal especializado Sky Sports Alemania. Además, el asesor de Red Bull consideró que la victoria del tetracampeón de la F1 se definió en la largada, gracias a la equivocación del británico: “Desde la primera vuelta, yo diría que Max ganó desde el principio. Entró primero en la curva 1 obligando a Norris a cometer un error”.

Verstappen se quedó con una victoria trascendental para sus aspiraciones en el título de la F1 (Gary A. Vasquez-Imagn Images/vía Reuters)

Helmut Marko también destacó la gestión estratégica de Red Bull durante la carrera, señalando que el equipo optó por permanecer en pista más tiempo que sus rivales, plenamente conscientes del estado de los neumáticos de los demás competidores. “Max fue capaz de mantener el ritmo y no dejarse alcanzar por los de detrás y, al mismo tiempo, ahorrar neumáticos”, argumentó el asesor ejecutivo, resaltando el trabajo del neerlandés respecto a la gestión de los compuestos.

La situación de Norris en las últimas vueltas también fue objeto de análisis. Marko observó que el piloto británico comenzó a rodar dos segundos más lento por vuelta en el tramo final, en un intento por preservar el tablón y evitar la descalificación, aunque finalmente ese esfuerzo resultó infructuoso. “Lando, en cambio, tuvo algunos problemas al final, porque empezó a ir 2 segundos más lento por vuelta. Desgraciadamente, nadie detrás de él lo aprovechó”, puntualizó.

Por su parte, Laurent Mekies, director de Red Bull, ofreció una visión coincidente, aunque menos provocadora, sobre el rendimiento de Verstappen. “Creo que Max tenía mucho más ritmo del que vimos. Hubo un par de veces en el segundo stint en las que le pedimos que aumentara el ritmo cuando Lando empezó a apretar. Y cada vez que lo necesitamos, no tuvo ningún problema en hacerlo. Ha sido otra clase magistral suya, sin duda”, argumentó.

Helmut Marko encendió la pelea por el título con declaraciones desafiantes (REUTERS/Jeenah Moon)

El resultado inicial del Gran Premio de Las Vegas —con Max primero, Norris segundo y Piastri cuarto— había reforzado la posición de Lando en el campeonato, ampliando su ventaja sobre su compañero a 30 puntos y dejando al neerlandés a 42 unidades. Sin embargo, la descalificación de los dos pilotos de McLaren alteró por completo el panorama: Verstappen y el australiano quedaron igualados en 366 puntos, mientras que Norris se mantiene líder con 390 unidades, pero con una diferencia mucho más ajustada.

La penalización supuso la pérdida de los 18 puntos que Norris había sumado por su segundo puesto y de los 12 que Piastri había obtenido al finalizar cuarto. Así las cosas, con el evento sprint de Qatar en el horizonte, restan 58 puntos en juego, de los cuales 33 estarán disponibles el próximo fin de semana en Lusail.

El escenario previo a la sanción exigía que Oscar superara a Lando por cinco puntos en Qatar para mantener opciones al título, y que luego ganara en Abu Dhabi con Norris sin puntuar para proclamarse campeón. Ahora, la tarea de Piastri se ha simplificado, pero la de Verstappen se ha tornado mucho más factible: ambos necesitan recortar la diferencia de 24 puntos que los separa de Norris, quien deberá superar a sus rivales por al menos dos puntos en Qatar para asegurar el campeonato.

Vale recordar que la sanción a los dos monoplazas de McLaren se fundamentó en el incumplimiento del espesor mínimo reglamentario de los patines de resina situados en la parte inferior de los MCL39, donde se ubica la madera del fondo plano. En respuesta a la exclusión, la escudería emitió un comunicado en redes sociales en el que reconoció el error técnico y lamentó el impacto en la clasificación de pilotos. Aunque el equipo defendió que la infracción fue “involuntaria”, los comisarios mantuvieron la exclusión de ambos autos de la clasificación.