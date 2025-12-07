Así quedó la tabla de títulos de la Fórmula 1 tras la histórica coronación de Lando Norris y McLaren

Formula One F1 - Abu Dhabi Grand Prix - Yas Marina Circuit, Abu Dhabi, United Arab Emirates - December 7, 2025 McLaren's Lando Norris celebrates after becoming the 2025 Formula One World Champion REUTERS/Amr Alfiky

Lando Norris hizo historia en el Gran Premio de Abu Dhabi. Tras llegar en el 3° puesto de la carrera, el piloto británico de McLaren se consagró campeón de la Fórmula 1 por primera vez en su hitoria. Superó por dos puntos a Max Verstappen, (423 a 421), que ganó la prueba a bordo de su Red Bull, pero no le alcanzó para alcanzar su quinta corona de la Máxima.

De esta manera, Norris pone su nombre en la lista de los campeones de la F1 en la temporada número 75 de la categoría como el monarca 35 en el historial y el tercer británico que festeja con el equipo. Además, la escudería de Woking vuelve a tener un piloto como el mejor del año tras 17 años. En 2008, Lewis Hamilton era el campeón más joven de la historia a bordo de un monoplaza del equipo.

“Pensé que no iba a llorar. Es un viaje largo. Primero que todo, agradecerle a mis muchachos de McLaren. A mi familia. A mi mamá, a mi papá”, fueron las primeras palabras de Norris tras bajarse del McLaren.

“Esto es increíble. Quiero felicitar a Max y Oscar, dos grandísimos competidores. Fue un honor correr contra ellos. Pero lo logré, estoy muy orgulloso de todos. Puede pasar cualquier cosa, pero quería pelear hasta el final. Con Max que nos perseguía, no nos hizo la vida fácil. Pero estoy contento. Estoy contento por todos, más que por mí”, concluyó Lando, que ganó siete carreras a lo largo del año (Autralia, Mónaco, Austria, Gran Bretaña, Hungría, México, Brasil) y se subió en 18 ocasiones al podio.

La cima histórica de coronaciones tiene a Michael Schumacher y Lewis Hamilton como máximos protagonistas con siete títulos cada uno. El alemán, entre 1994 y 2004, alzó dos con Benetton y otros cinco con Ferrari; mientras que el británico comenzó su cosecha en 2008 y fue campeón por última vez en 2020 separando sus coronas entre McLaren (1) y Mercedes (6).

La emoción de Norris tras coronarse campeón de la F1 por primera vez (REUTERS/Amr Alfiky)

A los 40 años, Lewis cerró su primera etapa con Ferrari dentro del Top Ten del Campeonato de Pilotos, pero sin chances de pelear siquiera por los primeros lugares de esa tabla. El máximo ganador de la historia tuvo como mejores resultados el triunfo en la carrera Sprint del Gran Premio de China a inicios del calendario y un tercer puesto en la Sprint pero de Miami. En las carreras principales apareció cuatro veces en la cuarta colocación como rendimientos más sobresalientes. En el 2026 seguirá al mando del Cavallino Rampante como compañero de Charles Leclerc.

El conteo tiene al argentino Juan Manuel Fangio todavía como el tercer corredor que más coronas de F1 conquistó en la historia con una era de éxitos entre 1951 y 1957 que lo vio triunfar con Alfa Romeo, Maserati, Mercedes y Ferrari.

En estos 76 años de historia, la Fórmula 1 tuvo 18 pilotos que ganaron una vez el campeonato mundial, 6 que lograron ser bicampeones (con Fernando Alonso incluido), cinco que celebraron el tricampeonato y tres que ostentan un tetracampeonato, entre los que figura el propio Verstappen.

En cuanto al Campeonato de Constructores, la definición se dio de manera anticipada por la hegemonía que ejerció McLaren: se aseguró el segundo título consecutivo seis fechas antes del cierre del calendario tras el Gran Premio de Singapur. De la mano de Lando Norris y Oscar Piastri, el team papaya logró en los últimos años dejar atrás a Mercedes y superar a Williams para convertirse en el único escolta del máximo ganador Ferrari (16 títulos) con 10 coronas entre 1974 y 2025.

Lando Norris logró su primer título en la F1 (Infobae)

TABLA DE TÍTULOS DE LA FÓRMULA 1

7 títulos: Michael Schumacher (1994, 1995, 2000, 2001, 2002, 2003 y 2004) / Lewis Hamilton (2008, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019 y 2020)*

5 títulos: Juan Manuel Fangio (1951, 1954, 1955, 1956 y 1957)

4 títulos: Alain Prost (1985, 1986, 1989 y 1993) / Sebastian Vettel (2010, 2011, 2012 y 2013) / Max Verstappen (2021, 2022, 2023, y 2024)*

3 títulos: Jack Brabham (1959, 1960 y 1966) / Jackie Stewart (1969, 1971 y 1973) / Niki Lauda (1975, 1977 y 1984) / Nelson Piquet (1981, 1983 y 1987) / Ayrton Senna (1988, 1990 y 1991)

2 títulos: Alberto Ascari (1952 y 1953) / Graham Hill (1962 y 1968) / Jim Clark (1963 y 1965) / Emerson Fittipaldi (1972 y 1974) / Mika Häkkinen (1998 y 1999) / Fernando Alonso (2005 / 2006)*

1 título: Giuseppe Farina (1950) / Mike Hawthorn (1958) / Phil Hill (1961) / John Surtees (1964) / Denny Hulme (1967) / Jochen Rindt (1970) / James Hunt (1976) / Mario Andretti (1978) / Jody Scheckter (1979) / Alan Jones (1980) / Keke Rosberg (1982) / Nigel Mansell (1992) / Damon Hill (1996) / Jacques Villeneuve (1997) / Kimi Räikkönen (2007) / Jenson Button (2009) / Nico Rosberg (2016) / Lando Norris (2025)

* Todavía están en actividad

TABLA HISTÓRICA DE TÍTULOS DEL CAMPEONATO DE CONSTRUCTORES DE LA FÓRMULA 1

16 títulos: Ferrari (1961, 1964, 1975, 1976, 1977, 1979, 1982, 1983, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2007 y 2008)

10 títulos: McLaren (1974, 1984, 1985, 1988, 1989, 1990, 1991, 1998, 2024 y 2025)

9 títulos: Williams (1980, 1981, 1986, 1987, 1992, 1993, 1994, 1996 y 1997)

8 títulos: Mercedes (2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021)

7 títulos: Lotus (1963, 1965, 1968, 1970, 1972, 1973 y 1978)

6 títulos: Red Bull (2010, 2011, 2012, 2013, 2022 y 2023)

2 títulos: Cooper (1959 y 1960) / Brabham (1966 y 1967) / Renault (2005 y 2006)

1 título: Vanwall (1958) / BRM (1962) / Matra (1969) / Tyrrell (1971) / Benetton (1995) / Brawn (2009)

*El título se empezó a entregar desde el año 1958

**Solamente Ferrari, McLaren, Williams, Mercedes y Red Bull siguen participando actualmente (Renault compite bajo el nombre de Alpine)

ASÍ QUEDÓ LA TABLA DE POSICIONES DEL CAMPEONATO 2025 DE FÓRMULA 1

Lando Norris (McLaren): 423 Max Verstappen (Red Bull): 421 Oscar Piastri (McLaren): 410 George Russell (Mercedes): 319 Charles Leclerc (Ferrari): 242 Lewis Hamilton (Ferrari): 156 Kimi Antonelli (Mercedes): 150 Alexander Albon (Williams): 73 Carlos Sainz (Williams): 64 Fernando Alonso (Aston Martin): 56 Nico Hülkenberg (Sauber): 51 Isack Hadjar (Racing Bulls): 51 Oliver Bearman (Haas): 41 Liam Lawson (Racing Bulls): 38 Esteban Ocon (Haas): 38 Lance Stroll (Aston Martin): 33 Yuki Tsunoda (Red Bulls): 33 Pierre Gasly (Alpine): 22 Gabriel Bortoleto (Sauber): 19 Franco Colapinto (Alpine): 0 Jack Doohan (Alpine): 0