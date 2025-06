La polémica maniobra de Verstappen por la que recibió una dura penalización en España: su rapto de furia y la pelea con Russell

McLaren sigue extendiendo su dominio en la temporada 2025 de la Fórmula 1 y logró el 1-2 en el Gran Premio de España con la victoria de Oscar Piastri, seguido de su compañero Lando Norris y Charles Leclerc en el tercer lugar. Aunque el gran animador en el Circuito de Barcelona-Cataluña fue Max Verstappen. En un cúmulo de situaciones que van desde malas decisiones en la estrategia por parte de Red Bull hasta una explosión de furia del propio neerlandés, el tetracampeón de la categoría finalizó en la décima ubicación tras recibir una dura penalización de 10 segundos, además de 3 puntos en la superlicencia, por una maniobra peligrosa sobre el Mercedes de George Russell en la parte final de la carrera.

A pesar de la inferioridad respecto de los autos de McLaren, Mad Max logró mantenerse a tiro de los dos pilotos en gran parte de la carrera. De hecho, logró superar a Norris en la largada. Sin embargo, el monoplaza RB21 sufrió con la degradación en los neumáticos y tuvo que realizar dos entradas a boxes tempraneras, al punto de que todo indicaba que Red Bull podría haber optado por una estrategia de tres paradas. Esto se esfumó por el Safety Car que salió a la pista en la vuelta 55 por el abandono del Mercedes de Andrea Kimi Antonelli.

Verstappen entró a boxes y Red Bull decidió ponerle neumáticos duros, algo que lo dejó en clara desventaja sobre los demás pilotos, quienes tenían blandos para el stint final. “¿Por qué lo hemos hecho? ¿Qué es este neumático? ¿Por qué? ¿Por qué estamos con duros?”, recriminó automáticamente Verstappen, mientras que su ingeniero de pista, Gianpiero Lambiase, le indicaba que no tenían otros disponibles. Aunque la explosión de su enojo sucedió en el relanzamiento tras la salida del SC.

Verstappen perdió la cola del auto en la entrada a la recta principal, algo que lo dejó expuesto ante el ataque de Leclerc. El piloto de Ferrari lo pasó, no sin antes tirarle levemente el auto encima a Max, quien arremetió furiosamente contra el monegasco por radio tras el leve contacto. A su vez, también se tocó con George Russell en la curva 1, algo que fue la gota que rebalsó el vaso.

Dentro del frenesí que se estaba viviendo en pista, el neerlandés no paraba de quejarse y de insultar por la radio por ambas maniobras en las que se vio perjudicado. El otro punto de inflexión ocurrió cuando su ingeniero le indicó que tenía que dejarle la posición al Mercedes para no ser sancionado mientras le decía: “Son las reglas”. ¿Su respuesta? Se dejó adelantar por un leve instante y arremetió ferozmente contra su rival en la curva, al mismo tiempo que decía “¿por qué me dices que haga esto? Mira, te mostraré lo que hizo”.

“¿Qué mierda? Él solamente se chocó contra mí”, respondió por su parte el propio Russell, quien pudo seguir en pista a pesar del golpe que protagonizó con Verstappen. Finalmente, el corredor de la escudería del energizante dejó pasar al británico. “Es una pena. Max es claramente uno de los mejores pilotos del mundo, pero maniobras como esa son totalmente innecesarias y, en cierto modo, lo decepcionan. No tiene sentido chocar deliberadamente contra alguien y arriesgarse a dañar el propio coche, a arriesgarse a una sanción. Habrá pensad que estaba en el simulador”, comentó el hombre de Mercedes tras la carrera, según indicó Motorsport.

Por su parte, cuando el propio corredor de Red Bull fue consultado sobre si su maniobra había sido intencional, respondió de forma reacia. “¿Eso importa? Creo que prefiero hablar de la carrera que de un solo momento. George debería haber recibido una sanción por eso, estaba claro”, explicó en conferencia de prensa. Cuando le indicaron que Russell lo había criticado, arremetió: “Bueno, traeré pañuelos la próxima vez”.

La penalización de 10 segundos y tres puntos en la superlicencia para Verstappen

Nico Rosberg, campeón de la Fórmula 1 en el año 2016 y actual comentarista de la categoría con la cadena Sky Sports F1, criticó de forma contundente a Verstappen por la polémica maniobra. “El primero fue culpa de George, porque entró demasiado rápido, sobreviró al salir y tocó a Max, quien tuvo que usar la vía de escape. Así no se hace el adelantamiento. Aunque Red Bull cometió un error al decir que dejaran pasar a George. Eso molestó mucho a Max, porque sabe que George lo embistió”, comenzó el alemán.

A esto, le sumó: “Frenó y lo embistió, lo cual es aún peor. Reducir la velocidad y embestir a otro conductor es bastante grave. Desde mi punto de vista, es una decisión muy indulgente. Parecía una represalia muy intencionada. Esperar al oponente, embestirlo, igual que sentiste que el otro te embistió en la curva 1. Eso es algo completamente inaceptable y creo que las reglas marcan una bandera negra, sí. Si esperas a que tu oponente lo golpee, eso es una bandera negra”.

Vale destacar que esta es la medida más grave que se le puede imponer a un piloto en pista, ya que la bandera negra deriva en la descalificación automática de un participante. Igualmente, la dirección de carrera optó por imponerle una severa sanción sobre Verstappen: 10 segundos de penalización, algo que lo relegó a la décima posición del GP de España, y derivó en la quita de tres puntos en la superlicencia.

Este último punto supone un grave problema para el neerlandés, ya que suma 11 unidades sobre 12 permitidas en el lapso de un año. En caso de que vuelva a recibir una más, el tetracampeón de la Máxima será sancionado con la imposibilidad de competir en una carrera. Esto le sucedió al Haas de Kevin Magnussen durante la temporada 2024.

De esta manera, Verstappen comprometió su posición en el Campeonato de Pilotos y tiró por la borda importantes puntos de cara a su pelea por el título de la Fórmula 1. El neerlandés se mantiene tercero con 137 unidades, mientras que Piastri se alejó en lo más alto de la tabla con 186. En la segunda plaza se ubica Norris, con 176.