Paul Aron reveló cuál fue su reacción cuando le confirmaron que Franco Colapinto seguiría como titular en Alpine

Como ya ocurrió en las últimas temporadas de la Fórmula 1, la primera sesión de práctica libre del Gran Premio de Abu Dhabi estuvo repleta de jóvenes pilotos y corredores de reserva de las escuderías. Uno de los que rodó en la FP1 de Yas Marina fue Paul Aron en el Alpine de Pierre Gasly. El rookie quedó por detrás de Franco Colapinto, quien también fue más veloz que el francés en la FP2. El estonio se mostró conforme con su rendimiento y reveló detalles del momento en el que la escudería le informó que no iba a ser titular en 2026. El rookie era uno de los candidatos a ocupar la butaca que finalmente será del argentino.

Una vez finalizada su actividad en pista, Aron dialogó con el canal oficial de la Máxima y fue consultado sobre qué fue lo que sintió cuando se conoció la titularidad de Colapinto. “Bueno, por mi parte, no cambia mucho. Este año solo estoy intentando trabajar en mí mismo. Tengo la oportunidad de trabajar con un equipo de Fórmula 1, de pilotar coches de F1. Ese era mi objetivo el año pasado cuando corría en F2, y lo conseguí. Así que, en ese sentido, estoy muy contento. Y me he centrado en mí mismo, probablemente dedicando más horas que nadie en este paddock al simulador, para ayudar al equipo el año que viene”, argumentó el joven de 21 años.

En esta misma línea, sobre cómo fueron las conversaciones, explicó: “En cuanto a comunicar la decisión para el año que viene, lo hicieron muy bien por su parte. Me lo comunicaron con un poco de antelación y me lo dijeron con total sinceridad. Creo que eso es lo que debe hacer un equipo, y me alegró mucho recibir la información de esa manera. Nunca te enterarías directamente por los medios de comunicación. Pero sí, no cambió mucho. Sigo trabajando duro y sigo contento de dedicarle todas las horas y tratar de mejorar”.

Cabe recordar que Flavio Briatore, asesor ejecutivo de Alpine, había adelantado que la disputa por la segunda butaca de la escudería francesa era “entre Franco y Paul”. Finalmente, el equipo con sede en Enstone se terminó inclinando por el argentino como compañero de Gasly para 2026.

A lo largo del año, Paul Aron participó de cinco prácticas libres (REUTERS/Amr Alfiky)

En otro contexto, Paul Aron se mostró conforme con su desempeño en la FP1 de Yas Marina: “Estoy muy contento de haber tenido tantas salidas este año. Se podría pensar que cada vez es más fácil, pero, sinceramente, no es así. La última vez que conduje el coche fue hace más de un mes, así que no he conducido nada desde entonces. Y no es fácil subirse a estos coches e intentar sacarles el máximo partido de inmediato, pero ha sido otra carrera muy satisfactoria. Completamos todo el plan de carrera. Obtuvimos una buena comparación con respecto al otro coche. Probamos algunos ajustes diferentes. Quedé muy contento con mi primer stint”.

Además, el estonio realizó una comparación con lo realizado por Colapinto. “En la goma blanda, todavía quedaba bastante por hacer. Si combino mis dos vueltas, mi tiempo teórico está a la par con el de mi compañero de equipo, que, para ser sincero, es donde quería estar. Pero sí, en la hoja de tiempos, obviamente no lo parece, porque no lo conseguí exactamente con los neumáticos blandos. Supongo que es solo inexperiencia. Pero lo bueno es que claramente teníamos el ritmo y el potencial. Y, por mi parte, estoy bastante contento con el trabajo”, aseguró.

Vale destacar que Franco quedó por delante con un tiempo de 1:24.855 que lo dejó en el 10° lugar. La diferencia fue de 0.349 segundos a favor del argentino. En la segunda práctica, con Gasly nuevamente al mando de su monoplaza, Colapinto cronometró una vuelta de 1:24.771 y fue 0.192 más rápido que Pierre. No obstante, ambos quedaron 19° y 20°, respectivamente. El propio pilarense se mostró sorprendido en la rueda de prensa por el contraste de los resultados.

*El compacto del día viernes del GP de Abu Dhabi

Paul Aron hizo hincapié en los trabajos que realiza dentro de Alpine, que se centran en probar los monoplazas y pasar horas en el simulador. “Si me permitieran revelar mis planes para 2026, los habría contado. Pero ya he dicho que voy a seguir en este equipo como piloto reserva. Y la razón es que sigo creyendo en mis posibilidades en la Fórmula 1. Por supuesto, me encantaría correr en otras series, pero eso no depende totalmente de mí. Y estas son cosas que hay que poner en marcha porque el año que viene, con la nueva normativa y los nuevos coches, hay mucho trabajo por hacer. Y este año soy el piloto principal que está desarrollando este coche”, explicó.

A esto, agregó: “Así que estoy seguro de que el equipo me quiere en la fábrica y con ellos tanto como sea posible. Porque hasta ahora han estado contentos con mi trabajo y he sido el principal responsable del desarrollo de su coche y de su simulador. Así que sí, ya veremos. Será una discusión entre nosotros y estoy seguro de que ambos intentaremos elaborar el mejor programa para mí”.

Paul Aron afrontó su tercera participación en una sesión oficial de entrenamientos libres con Alpine. El piloto estonio, quien ya sumó experiencias previas en los Grandes Premios de Italia y de Ciudad de México, tomó nuevamente el control del monoplaza en el trazado de Yas Marina. Estas se suman a los entrenamientos que disputó con Sauber tras ser cedido por el team francés.

A lo largo del año, Alpine cedió el actual coche de Franco Colapinto en el inicio del calendario cuando Jack Doohan era el titular: Ryo Hirakawa corrió en el GP de Japón. Luego, el argentino le cedió su butaca al estonio en el Gran Premio de Italia. Finalmente, Aron ocupó el asiento de Gasly en la FP1 de México.

La actividad en el fin de semana de Yas Marina continuará el sábado con el último entrenamiento a partir de las 7:30 (hora argentina), mientras que la clasificación dará inicio a las 11:00. La carrera principal del domingo, que contará con un total de 58 vueltas, comenzará a las 10:00.