La sorpresa de Franco Colapinto tras el rendimiento de su Alpine en las primeras dos prácticas del GP de Abu Dhabi: “No entiendo bien qué pasó”

El argentino, pese a que cerró el día por delante de sus compañeros de Alpine en las dos prácticas, tuvo resultados que contrastaron entre sí: quedó 10° en la FP1 y 19° en la FP2

Franco Colapinto completó un correcto día viernes en Yas Marina. El argentino logró superar a sus compañeros en las primeras dos prácticas del Gran Premio de Abu Dhabi, que marcará el cierre de la temporada 2025 de la Fórmula 1. El joven de 22 años quedó 10° en la FP1 y 19° en los segundos entrenamientos, aunque el rendimiento del monoplaza de Alpine fue algo que llamó la atención del propio piloto albiceleste, quien hizo hincapié en cómo cambió el panorama de un ensayo al otro.

Muy raro. Cosas que son difíciles de entender, ¿no? En la FP1 estábamos a tres décimas con una vuelta que había sido bastante... podría haber mejorado un par de décimas más. En la FP2 hice el mismo tiempo, una décima más rápido con la pista más fría. No entiendo bien la verdad qué pasó. Hay que ver la data, porque no entiendo cómo los otros mejoraron tanto y cómo nosotros empeoramos tanto. Es algo para entender. Hay que hacerlo ahora y trabajar para mañana", comentó Colapinto en diálogo con ESPN.

Cabe destacar que el argentino quedó a 0.370 segundos de la cima (Lando Norris) en la FP1, mientras que en la FP2 la diferencia fue de 1.688, también con el británico de McLaren. Uno de los puntos fuertes del argentino estuvo en las tandas con tanque cargado de combustible, que sirve para medir el ritmo de cara a la carrera principal.

En el long run iba rápido. Tenía a Hamilton que levantaba cada dos vueltas y me tapaba de vuelta. Tampoco mucha info para sacar de ahí, pero, dentro de todo, yo me sentí mejor con el auto. Eso es lo más importante. Hay que entender por qué estamos tan lejos”, argumentó el argentino. Durante sus primeros intentos, marcó giros de 1:30.273, 1:29.953 y 1:29.889, mientras que Gasly hizo lo propio con 1:30.683, 1:30.342 y 1:30.216. La diferencia estuvo en que el albiceleste lo hizo con goma duras y el francés con el compuesto medio.

*El compacto del día viernes en Abu Dhabi

La jornada también estuvo marcada por la presencia de nueve pilotos novatos en la FP1, cumpliendo con la normativa vigente que exige a cada equipo permitir que un rookie dispute dos sesiones de entrenamientos libres en cada monoplaza a lo largo de la temporada. En este contexto, Colapinto superó en el primer entrenamiento a Paul Aron, piloto de reserva que reemplazó a Gasly, con un registro de 1:24.855 que le valió el décimo puesto y una diferencia de 0,349 segundos a su favor.

En la segunda práctica, el pilarense logró superar a Pierre Gasly (1:24.963) con una vuelta de 1:24.771, siendo 0,192 segundos más rápido que el francés. Sin embargo, ambos pilotos finalizaron en los puestos 19 y 20, respectivamente. El joven de 22 años completó un total de 55 giros durante la jornada.

La actividad en el circuito de Yas Marina continuará el sábado con la última tanda de entrenamientos a partir de las 7:30 (hora argentina), seguida de la clasificación a las 11:00. La carrera principal del domingo, que constará de 58 vueltas, está programada para las 10:00.

