Alpine anunció al rookie que reemplazará a Pierre Gasly en la práctica de Abu Dhabi y confirmó al piloto de postemporada

Paul Aron reemplazará a Pierre Gasly en la FP1 del GP de Abu Dhabi (REUTERS/Jeenah Moon)

En la antesala del cierre del año, el equipo Alpine anunció la participación de sus pilotos de prueba y reserva, Paul Aron y Kush Maini, en las actividades de pista del Gran Premio de Abu Dabi, último evento de la temporada 2025 del Campeonato Mundial de Fórmula Uno. El estonio volverá a tener actividad en una práctica libre 1 para cumplir con las obligaciones reglamentarias y el indio se subirá al A525 en los tests de postemporada que se realizarán la semana siguiente.

Paul Aron afrontará su tercera participación en una sesión oficial de entrenamientos libres con Alpine durante el viernes de actividades, reemplazando a Pierre Gasly. El piloto estonio, quien ya sumó experiencias previas en los Grandes Premios de Italia y de Ciudad de México, tomará nuevamente el control del monoplaza en el trazado de Yas Marina, lugar donde tuvo su primer contacto con un coche de Fórmula 1 en la prueba de jóvenes pilotos postemporada del año pasado.

“Estoy deseando volver a ponerme al volante del A525 este fin de semana en Abu Dabi para mi tercera sesión de entrenamientos libres con el equipo, y la quinta de la temporada. Las actuaciones en Monza y Ciudad de México fueron muy positivas para mi desarrollo personal como piloto y estoy deseando aprovechar eso por última vez este año. Disfruté mucho de la oportunidad de participar en las pruebas de postemporada en este circuito el año pasado, un recuerdo muy grato para mí, ya que fue mi primera vez en un coche de Fórmula 1, y estoy agradecido al equipo por darme esta nueva oportunidad en Abu Dabi. Haré todo lo posible para ayudar a que el equipo tenga un fin de semana de carrera exitoso”, manifestó Aron en declaraciones proporcionadas por la escudería francesa.

Hay que recordar que el reglamento de la F1 establece que los pilotos titulares deben ceder dos veces cada uno por temporada el coche para que pilotos rookies tengan kilómetros en la Máxima. El reglamento de la FIA establece en su Artículo 32.4: “En dos (2) ocasiones durante el Campeonato, por cada coche inscrito en el mismo, cada competidor deberá utilizar un piloto que no haya participado en más de dos (2) carreras del Campeonato a lo largo de su carrera”. De este modo, Gasly comandará su monoplaza nuevamente en la segunda práctica del viernes en Yas Marina.

A lo largo del año, Alpine cedió el actual coche de Franco Colapinto en el inicio del calendario cuando Jack Doohan era el titular: Ryo Hirakawa corrió en el GP de Japón. Luego, Franco Colapinto le cedió su butaca a Aron en el Gran Premio de Italia. Finalmente, Aron ocupó el asiento de Gasly en la FP1 de México. El piloto de Estonia de 21 años, además, había sido cedido por Alpine a Sauber, donde realizó otras dos prácticas.

Kush Maini tendrá su primera experiencia real abordo del A525

Al mismo tiempo, la dirección del equipo decidió extender la presencia de los pilotos del equipo y entregó también una oportunidad a Kush Maini en el escenario internacional. Maini, quien ya había completado kilómetros con vehículos de generaciones anteriores como parte del programa Testing Previous Cars (TPC) y acumuló horas en simulador bajo el paraguas de la Alpine Academy, debutará oficialmente en un Fórmula 1 moderno durante la prueba de jóvenes pilotos del martes, tras la competencia de la Fórmula 2.

Maini expresó su entusiasmo frente al desafío: “Estoy deseando participar en la prueba de Abu Dabi tras la temporada y tener mi primera experiencia real con el A525. Conozco bien el circuito Yas Marina por la Fórmula 2 y será impresionante ver el nivel de rendimiento que tienen los coches de Fórmula 1 en esta pista. Agradezco mucho al equipo que haya confiado en mí para este papel y mi objetivo es hacer el mejor trabajo posible con el programa que me asigne el equipo”.

En la comunicación oficial, Steve Nielsen, directivo del equipo, valoró el aporte de ambos corredores: “El fin de semana del Gran Premio de Abu Dabi supone una excelente oportunidad para recurrir a nuestros pilotos de pruebas y de reserva y permitirles disfrutar de un tiempo de conducción muy importante en un coche moderno de Fórmula 1. Tanto Paul como Kush han trabajado duro esta temporada, especialmente durante nuestros programas de simulador y TPC, para estar preparados y listos para cualquier oportunidad en la Fórmula 1. Estoy deseando ver cómo se desenvuelven en sus respectivas sesiones en Yas Marina”.

El entorno de Yas Marina cobra un significado especial para Aron, quien recordó con aprecio su primer contacto con la máxima categoría y anticipó una jornada clave para su progresión en la disciplina. Por su parte, Maini recalcó la relevancia de transitar ese primer acercamiento oficial a los mandos de un auto actual de Gran Premio, subrayando su experiencia previa en el circuito dentro de la Fórmula 2, que le permitirá adaptarse más rápido a las exigencias del trazado emiratí.

Franco Colapinto también tendrá acción en Abu Dhabi, el último GP de la temporada

El final de temporada en Abu Dabi también tendrá la presencia de Franco Colapinto, quien afrontará su última aparición del año al volante del Alpine A525 durante el Gran Premio en el circuito de Yas Marina. El piloto argentino llega tras un fin de semana desafiante en Qatar, donde terminó en el último lugar en la carrera Sprint y se ubicó decimocuarto en la competencia principal disputada en Lusail.

El argentino enfrentará el programa habitual de actividades para la última fecha del Campeonato Mundial de Fórmula 1. El viernes 5 de diciembre a las 6:30 de la mañana (hora argentina) iniciará la primera sesión de entrenamientos libres, seguida por la segunda tanda a las 10:00. El sábado 6 se realizará la tercera práctica a las 7:30 y la clasificación general comenzará a las 11:00, determinando así la posición de largada para la carrera principal. El domingo 7 a las 10:00 (hora argentina) está prevista la largada de la competencia final, pactada a 58 vueltas, donde se definirá el campeón de la temporada 2025.