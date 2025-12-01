Tras la clasificación de Gimnasia y a la espera de Racing-Tigre, así quedó el cuadro de semifinales del Torneo Clausura

Gimnasia sorprendió y eliminó a Barracas Central en condición de visitante (Fotobaires)

Este lunes quedará confirmada la llave de semifinales del Torneo Clausura. En primer turno, Gimnasia y Esgrima La Plata dio la nota al eliminar a Barracas Central en el Estadio Claudio Fabián Tapia. El Lobo ganó por 2 a 0, con goles de Manuel Panaro y Franco Torres, y enfrentará en semifinales a Estudiantes, en una nueva edición del clásico de La Plata. El partido se desarrollará en el Estadio Juan Carmelo Zerillo de Gimnasia.

La jornada concluirá a las 21:30 en el Cilindro de Avellaneda, donde Racing recibirá a Tigre. La Academia, bajo la conducción de Gustavo Costas, viene de eliminar a River Plate en un clásico que se definió en los minutos finales con un marcador de 3-2. Tigre, por su parte, dejó afuera a Lanús, reciente campeón de la Copa Sudamericana, al vencerlo por 1-0 en La Fortaleza. El ganador de este partido se cruzará en semifinales con Boca.

Boca eliminó a Argentinos en La Bombonera (Fotobaires)

La clasificación de Boca Juniors a las semifinales del Torneo Clausura se definió en un encuentro de alta tensión en La Bombonera, donde el equipo dirigido por Claudio Úbeda superó por 1-0 a Argentinos Juniors y extendió su racha triunfal. El único tanto del partido, convertido por Ayrton Costa en los primeros minutos, resultó suficiente para sellar el pase a la siguiente instancia, donde el conjunto xeneize aguardará al vencedor del duelo entre Racing y Tigre.

Los cuartos de final comenzaron el sábado por la noche con el enfrentamiento entre Central Córdoba de Santiago del Estero y Estudiantes de La Plata. Fue el Pincha el que se llevó el boleto a la próxima instancia tras imponerse por 1-0 con gol de Tiago Palacios.

El triunfo de Estudiantes cobra mayor relevancia al considerar el contexto adverso que enfrentó en la previa: el club había sido sancionado por el Tribunal de Disciplina de la AFA, lo que incluyó la suspensión por seis meses de su presidente, Juan Sebastián Verón. A pesar de este revés institucional, el equipo platense logró sobreponerse y sumar una nueva victoria como visitante, tras haber eliminado previamente a Rosario Central por 1-0. Por su parte, Central Córdoba venía de dejar en el camino a San Lorenzo con un 2-1 en octavos de final.

River Plate depende de que Boca se consagre campeón para jugar la Copa Libertadores 2026 (Fotobaires)

Más allá de la disputa por el título, la definición de los cuartos de final tiene implicancias directas en la clasificación a los torneos internacionales de 2026. River Plate ahora necesita que Boca Juniors se consagre campeón del Clausura para acceder al repechaje (Fase II) de la Copa Libertadores 2026; de no ocurrir, su destino será la Copa Sudamericana.

Independiente, en tanto, depende de que el campeón surja entre Boca, Racing o Tigre para sumarse al grupo de seis equipos argentinos en la Sudamericana. Si ninguno de estos clubes obtiene el título, el Rojo quedará afuera de las competencias internacionales el próximo año.

EL CRONOGRAMA DE LOS CUARTOS DE FINAL DEL TORNEO CLAUSURA:

Sábado 29/11

Central Córdoba 0-1 Estudiantes de La Plata

Domingo 30/11

Boca Juniors 1-0 Argentinos Juniors

Lunes 1/12

Barracas Central 0-2 Gimnasia de La Plata

21.30: Racing (3A) vs. Tigre (7A) (Cilindro de Avellaneda)

ASÍ SE JUEGAN LOS CUARTOS DE FINAL DEL TORNEO CLAUSURA

Boca, Estudiantes y Gimnasia ya estén en semifinales. El último cupo se define entre Racing y Tigre