Deportes

Barracas Central y Gimnasia se enfrentarán por un lugar en las semifinales del Torneo Clausura: hora, TV y formaciones

El Guapo recibirá al Lobo desde las 17. Transmitirá ESPN Premium

Guardar
Barracas Central y Gimnasia, cara
Barracas Central y Gimnasia, cara a cara

Barracas Central y Gimnasia y Esgrima La Plata buscarán un lugar en las semifinales del Torneo Clausura, cuando se enfrenten a las 17 en el Estadio Claudio Tapia. Ambos equipos llegan a esta instancia tras superar exigentes desafíos en octavos de final y ahora aspiran a continuar su camino en el campeonato. El árbitro designado para dirigir el partido es Hernán Mastrángelo. La transmisión estará a cargo de ESPN Premium.

El conjunto dirigido por Rubén Darío Insua accedió a los cuartos de final luego de imponerse por 1-0 ante Deportivo Riestra en condición de visitante. El único gol del encuentro, convertido por Nicolás Blandi a cinco minutos del final del tiempo suplementario, selló la clasificación de Barracas Central. Durante la fase regular, el equipo finalizó en la sexta posición de la Zona A con 23 puntos, lo que lo obligó a disputar la ronda anterior fuera de casa.

Por su parte, Gimnasia, bajo la conducción de Fernando Zaniratto, logró su pase tras vencer a Unión por 2-1 en el Estadio 15 de Abril de Santa Fe. Los goles de Manuel Panaro y Enzo Martínez permitieron al equipo platense avanzar, mientras que Cristian Tarragona descontó para el conjunto santafesino. Esta clasificación representa la primera vez que el Tripero accede a los cuartos de final desde la creación del torneo.

En la Zona B, el Lobo terminó séptimo con 22 unidades y aseguró su lugar en los playoffs en la última jornada, tras una temporada en la que su principal objetivo fue evitar el descenso, algo que consiguió gracias a sus tres victorias consecutivas: 1-0 frente a River Plate -en el Monumental-, 2-0 ante Vélez Sarsfield y un 3-0 con Platense en Vicente López.

Además, el conjunto platense vive horas de renovación dirigencial, ya que Carlos Anacleto se impuso en las elecciones presidenciales del último fin de semana y reemplazará al saliente Mariano Cowen.

El ganador de este cruce se enfrentará a Estudiantes, que eliminó a Central Córdoba en Santiago del Estero, abriendo la posibilidad de un Clásico de La Plata en semifinales si Gimnasia logra avanzar. Este contexto añade un atractivo especial al duelo, ya que ambos equipos buscan no solo la clasificación sino también la oportunidad de protagonizar un enfrentamiento histórico en la siguiente ronda.

Posibles formaciones:

Barracas Central: Marcelo Miño; Facundo Mater, Nicolás Capraro, Fernando Tobio, Yonatthan Rak, Nicolás Demartini; Dardo Miloc, Iván Tapia, Jhonatan Candia; Facundo Bruera y Javier Ruiz. DT: Rubén Darío Insua.

Gimnasia La Plata: Nelson Insfrán; Juan Pintado, Renzo Giampaoli, Enzo Martínez, Pedro Silva Torrejón; Nicolás Barros Schelotto, Augusto Max; Manuel Panaro, Bautista Merlini, Alejandro Piedrahita; Marcelo Torres. DT: Fernando Zaniratto.

Hora: 17:00

TV: ESPN Premium

Árbitro: Hernán Mastrángelo

VAR: Jorge Baliño

Estadio: Claudio Fabián Tapia

ASÍ ESTÁ EL CUADRO DEL TORNEO CLASURA 2025

Así está el cuadro
Así está el cuadro

Temas Relacionados

Barracas CentralGimnasia La PlataTorneo ClausuraLiga Profesional Argentina

Últimas Noticias

La figura del tenis que le propuso matrimonio a su pareja en medio de un safari con leones en África: “Brindemos por una vida hermosa”

Cameron Norrie ha dado un paso significativo en su vida personal al comprometerse con su pareja, Louise Jacobi, durante unas vacaciones

La figura del tenis que

Racing y Tigre disputarán un apasionante duelo por los cuartos de final del Torneo Clausura: hora, TV y formaciones

La Academia y el Matador estarán frente a frente desde las 21:30. Transmitirán ESPN Premium y TNT Sports

Racing y Tigre disputarán un

Crece el escándalo en la F1 por la controvertida maniobra entre Antonelli y Norris en Qatar: el piloto de Mercedes recibió amenazas de muerte

El italiano sufrió un despiste que benefició al líder del campeonato para ser 4° en la carrera. El joven de 18 años sufrió acoso y mensajes de odio en redes

Crece el escándalo en la

Argentina goleó 4-1 a Colombia y se clasificó a las semifinales del primer Mundial de futsal femenino

El elenco nacional albiceleste se impuso con claridad ante las cafeteras y ahora espera por el ganador del cruce entre Portugal e Italia

Argentina goleó 4-1 a Colombia

Un ex compañero de Neymar reveló un detalle íntimo de su convivencia: “Deja la puerta abierta”

Alexandre Letellier, arquero que compartió tiempo con el astro en el PSG, contó la particular forma en la que el brasileño va al baño

Un ex compañero de Neymar
DEPORTES
La figura del tenis que

La figura del tenis que le propuso matrimonio a su pareja en medio de un safari con leones en África: “Brindemos por una vida hermosa”

Racing y Tigre disputarán un apasionante duelo por los cuartos de final del Torneo Clausura: hora, TV y formaciones

Crece el escándalo en la F1 por la controvertida maniobra entre Antonelli y Norris en Qatar: el piloto de Mercedes recibió amenazas de muerte

Argentina goleó 4-1 a Colombia y se clasificó a las semifinales del primer Mundial de futsal femenino

Un ex compañero de Neymar reveló un detalle íntimo de su convivencia: “Deja la puerta abierta”

TELESHOW
Chechu Bonelli habló del escándalo

Chechu Bonelli habló del escándalo por su separación de Darío Cvitanich: “Hubo una reacción que no estuvo buena”

El sentido posteo de Camilota a 14 años de la muerte de su mamá: “Te extraño todos los días”

Se frenó la construcción de la casa de los sueños frente al mar de Luciano Castro y Griselda Siciliani

La emoción de Ivonne Guzmán por su último show lejos de Bandana: “¡Un orgullo ser parte de esta máquina!"

Ivana Figueiras abrió su diario íntimo en medio del alejamiento de Darío Cvitanich: “Lo que sufrí por amor”

INFOBAE AMÉRICA

Ecuador busca que alias ‘Pipo’

Ecuador busca que alias ‘Pipo’ sea extraditado directamente a EE.UU.

Masacre en Guayaquil: seis integrantes de una familia fueron ejecutados en un cumpleaños

El agujero de ozono de 2025 se cerró antes de lo previsto y fue el más pequeño en cinco años

El cambio que buscan los hondureños tras las elecciones: “Espero que se dediquen a gobernar y no vayan a comenzar a robar”

IATA defiende la autonomía de las aerolíneas ante el cierre del espacio aéreo venezolano