Barracas Central y Gimnasia se enfrentarán por un lugar en las semifinales del Torneo Clausura: hora, TV y formaciones

Barracas Central y Gimnasia, cara a cara

Barracas Central y Gimnasia y Esgrima La Plata buscarán un lugar en las semifinales del Torneo Clausura, cuando se enfrenten a las 17 en el Estadio Claudio Tapia. Ambos equipos llegan a esta instancia tras superar exigentes desafíos en octavos de final y ahora aspiran a continuar su camino en el campeonato. El árbitro designado para dirigir el partido es Hernán Mastrángelo. La transmisión estará a cargo de ESPN Premium.

El conjunto dirigido por Rubén Darío Insua accedió a los cuartos de final luego de imponerse por 1-0 ante Deportivo Riestra en condición de visitante. El único gol del encuentro, convertido por Nicolás Blandi a cinco minutos del final del tiempo suplementario, selló la clasificación de Barracas Central. Durante la fase regular, el equipo finalizó en la sexta posición de la Zona A con 23 puntos, lo que lo obligó a disputar la ronda anterior fuera de casa.

Por su parte, Gimnasia, bajo la conducción de Fernando Zaniratto, logró su pase tras vencer a Unión por 2-1 en el Estadio 15 de Abril de Santa Fe. Los goles de Manuel Panaro y Enzo Martínez permitieron al equipo platense avanzar, mientras que Cristian Tarragona descontó para el conjunto santafesino. Esta clasificación representa la primera vez que el Tripero accede a los cuartos de final desde la creación del torneo.

En la Zona B, el Lobo terminó séptimo con 22 unidades y aseguró su lugar en los playoffs en la última jornada, tras una temporada en la que su principal objetivo fue evitar el descenso, algo que consiguió gracias a sus tres victorias consecutivas: 1-0 frente a River Plate -en el Monumental-, 2-0 ante Vélez Sarsfield y un 3-0 con Platense en Vicente López.

Además, el conjunto platense vive horas de renovación dirigencial, ya que Carlos Anacleto se impuso en las elecciones presidenciales del último fin de semana y reemplazará al saliente Mariano Cowen.

El ganador de este cruce se enfrentará a Estudiantes, que eliminó a Central Córdoba en Santiago del Estero, abriendo la posibilidad de un Clásico de La Plata en semifinales si Gimnasia logra avanzar. Este contexto añade un atractivo especial al duelo, ya que ambos equipos buscan no solo la clasificación sino también la oportunidad de protagonizar un enfrentamiento histórico en la siguiente ronda.

Posibles formaciones:

Barracas Central: Marcelo Miño; Facundo Mater, Nicolás Capraro, Fernando Tobio, Yonatthan Rak, Nicolás Demartini; Dardo Miloc, Iván Tapia, Jhonatan Candia; Facundo Bruera y Javier Ruiz. DT: Rubén Darío Insua.

Gimnasia La Plata: Nelson Insfrán; Juan Pintado, Renzo Giampaoli, Enzo Martínez, Pedro Silva Torrejón; Nicolás Barros Schelotto, Augusto Max; Manuel Panaro, Bautista Merlini, Alejandro Piedrahita; Marcelo Torres. DT: Fernando Zaniratto.

Hora: 17:00

TV: ESPN Premium

Árbitro: Hernán Mastrángelo

VAR: Jorge Baliño

Estadio: Claudio Fabián Tapia

ASÍ ESTÁ EL CUADRO DEL TORNEO CLASURA 2025

Así está el cuadro