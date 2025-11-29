Deportes

Central Córdoba de Santiago del Estero recibirá a Estudiantes por los cuartos de final del Torneo Clausura: hora, TV y formaciones

El Ferroviario y el Pincha buscarán el primer boleto a las semifinales del certamen, desde las 21:30. Transmitirá TNT Sports

Central Córdoba y Estudiantes, cara a cara

Los cuartos de final del Torneo Clausura se pondrán en marcha con un atractivo duelo: Central Córdoba de Santiago del Estero recibirá a Estudiantes de La Plata, en el estadio Único Madre de Ciudades, desde las 21:30. Yael Falcón Pérez estará a cargo del arbitraje y la transmisión correrá por cuenta de TNT Sports.

El conjunto local, dirigido por Omar De Felippe, llega a este compromiso tras una victoria por 2-1 frente a San Lorenzo, resultado que le permitió mantener la localía en esta instancia. El equipo atraviesa una racha positiva de siete partidos invicto, con tres triunfos y cuatro empates.

Por su parte, Estudiantes, bajo la conducción de Eduardo Domínguez, logró revertir una serie adversa al imponerse por la mínima diferencia ante Rosario Central, eliminando a uno de los favoritos al título y cortando una seguidilla de tres derrotas consecutivas. Para este encuentro, el equipo recupera a Santiago Ascacíbar, quien regresa tras cumplir una fecha de suspensión. Además, se espera la participación clave de Santiago Núñez, Cristian Medina y Edwuin Cetré, autor del gol del triunfo frente al Canalla.

El antecedente más reciente entre ambos equipos en la fase regular del Clausura 2025 favorece a Central Córdoba, que se impuso como local por 2-0, con goles de Fernando Muslera, en contra, y de Matías Perelló. Tanto el Ferroviario como el Pincha afrontan este cruce con la doble motivación de avanzar en el torneo y de acercarse a la clasificación internacional, en este caso la Copa Libertadores, un objetivo que ambos persiguen con intensidad tras quedar fuera por la vía de la tabla anual.

Ambos elencos provienen de la Zona A, pero fue el elenco santiagueño el que terminó mejor posicionado (4° con 24 puntos), mientras que el León platense fue el último en obtener su boleto a los playoffs (terminó 8° con 21 tantos). Por lo tanto, Central Córdoba tiene el beneficio de la localía.

Vale recordar que en caso de empate en los 90 minutos regulares se jugarán dos tiempos suplementarios de 15 cada uno. Si la igualdad persiste, el pase a las semifinales se resolverá en una tanda de penales.

El ganador de este encuentro se enfrentará al vencedor de la llave que jugarán Barracas Central y Gimnasia de La Plata, el lunes 1 de diciembre a las 17, en el estadio Claudio Fabián Tapia.

Posibles formaciones:

Central Córdoba de Santiago del Estero: Alan Aguerre; Santiago Moyano, Lucas Abascia, Jonathan Galván, Brian Cufré; Matías Perelló, Iván Gómez, José Florentin, Matías Vera; Leonardo Heredia, Gastón Verón. DT: Omar De Felippe.

Estudiantes de La Plata: Fernando Muslera; Román Gómez, Leandro González Pirez, Facundo Rodríguez y Santiago Arzamendia; Ezequiel Piovi y Mikel Amondarain; Tiago Palacios, Cristian Medina y Edwuin Cetré; Facundo Farías. DT: Eduardo Domínguez.

Estadio: Único Madre de Ciudades

Hora: 21:30

TV: TNT Sports

Árbitro: Yael Falcón Pérez

VAR: Silvio Trucco

ASÍ SE JUEGAN LOS CUARTOS DE FINAL DEL TORNEO CLAUSURA 2025

El cuadro de los cuartos de final

