Deportes

Boca Juniors recibirá a Argentinos por el pase a las semifinales del Torneo Clausura: hora, TV y formaciones

El equipo de Claudio Úbeda viene de superar a Talleres, mientras que los dirigidos por Nico Diez dejaron en el camino a Vélez. Transmiten TNT Sports y ESPN Premium a las 18.30

Guardar
15:17 hsHoy

Posibles formaciones:

Boca Juniors: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Carlos Palacios, Leandro Paredes, Milton Delgado, Exequiel Zeballos; Miguel Merentiel y Milton Giménez. DT: Claudio Úbeda.

Argentinos Juniors: Gonzalo Siri; Leandro Lozano, Francisco Álvarez, Erik Godoy, Sebastián Prieto; Alan Lescano, Federico Fattori, Nicolás Oroz; Hernán López Muñoz, Tomás Molina y Diego Porcel. DT: Nicolás Diez.

15:16 hsHoy

A qué hora jugarán Boca-Argentinos:

El duelo se pondrá en marcha a las 18.30 y contará con el arbitraje de Fernando Echenique. El encuentro se podrá seguir por las pantallas de TNT Sports y ESPN Premium.

15:11 hsHoy

Bienvenidos al minuto a minuto del partido por los cuartos de final del Torneo Clausura que protagonizarán Boca Juniors y Argentinos Juniors.

Boca Juniors vs Argentinos
Boca Juniors vs Argentinos

Temas Relacionados

Boca JuniorsArgentinos JuniorsTorneo ClausuraLiga Profesional de FútbolLeandro Paredes

Últimas noticias

Se corre el Gran Premio de Qatar de la F1: Piastri lidera y Colapinto marcha 17°

El piloto argentino largó desde los pits tras cambiar la configuración de su Alpine. El australiano de McLaren mantuvo la punta en el arranque. Transmite Disney + y Fox Sports

Se corre el Gran Premio

Doble tapada y atajada a pura reacción: el show de Dibu Martínez en el triunfo del Aston Villa por la Premier League

El arquero de la selección argentina fue clave en el 1-0 de su equipo ante los Wolves. Ahora, los Villanos están en zona de clasificación a Champions League

Doble tapada y atajada a

El beso de Messi a Antonela Roccuzzo en medio de los festejos del Inter Miami por el pase a la final de la MLS

El astro argentino fue clave en la conquista de la Conferencia Este sobre el New York City y festejó con su familia en el Chase Stadium

El beso de Messi a

Murió Carlos Espósito, el árbitro argentino que dirigió en México 1986 y fue amenazado por el Cartel de Medellín

El referí marcó una época en el fútbol de nuestro país. Dirigió en Mundiales juveniles y durante la Copa Libertadores 1989 sufrió un particular episodio

Murió Carlos Espósito, el árbitro

Final argentina en el Challenger de Temuco: Federico Gómez y Lautaro Midón se miden en busca del título

El de Merlo busca su cuarto trofeo en la categoría, mientras que el correntino va por la conquista más importante de su carrera

Final argentina en el Challenger

ÚLTIMAS NOTICIAS

Industria: cinco empresas cerraron y

Industria: cinco empresas cerraron y despidieron a más de 400 empleados en las últimas semanas

Cuáles son las provincias que disponen de más fondos por habitante sumando recursos propios y envíos del gobierno nacional

Por qué no puedo descargar, enviar o abrir fotos, videos o documentos PDF en WhatsApp

Así se puede cambiar Siri por ChatGPT en un iPhone en pocos pasos

Lanzan “Centralidad Norte”, un programa internacional que busca profesionalizar a los artistas

INFOBAE AMÉRICA

Resultados de Powerball 29 de

Resultados de Powerball 29 de noviembre de 2025

Unidades del Ejército alemán desplegadas en Polonia pusieron en alerta a los Sistemas Patriot ante la aproximación de cazas rusos

Comenzaron las conversaciones entre EEUU y Ucrania en Florida: Rubio dijo que buscan “crear un camino” para la soberanía de Kiev

Lanzan “Centralidad Norte”, un programa internacional que busca profesionalizar a los artistas

Elecciones en Honduras: la candidata oficialista Rixi Moncada llamó a la población a votar “sin temor”

DEPORTES

Se corre el Gran Premio

Se corre el Gran Premio de Qatar de la F1: Piastri lidera y Colapinto marcha 17°

El beso de Messi a Antonela Roccuzzo en medio de los festejos del Inter Miami por el pase a la final de la MLS

Murió Carlos Espósito, el árbitro argentino que dirigió en México 1986 y fue amenazado por el Cartel de Medellín

Final argentina en el Challenger de Temuco: Federico Gómez y Lautaro Midón se miden en busca del título

Qué necesita Lando Norris para ser campeón de la Fórmula 1 este domingo en el GP de Qatar