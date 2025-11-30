Boca Juniors recibirá a Argentinos por el pase a las semifinales del Torneo Clausura: hora, TV y formaciones

Posibles formaciones:
Boca Juniors: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Carlos Palacios, Leandro Paredes, Milton Delgado, Exequiel Zeballos; Miguel Merentiel y Milton Giménez. DT: Claudio Úbeda.
Argentinos Juniors: Gonzalo Siri; Leandro Lozano, Francisco Álvarez, Erik Godoy, Sebastián Prieto; Alan Lescano, Federico Fattori, Nicolás Oroz; Hernán López Muñoz, Tomás Molina y Diego Porcel. DT: Nicolás Diez.
A qué hora jugarán Boca-Argentinos:
El duelo se pondrá en marcha a las 18.30 y contará con el arbitraje de Fernando Echenique. El encuentro se podrá seguir por las pantallas de TNT Sports y ESPN Premium.
Bienvenidos al minuto a minuto del partido por los cuartos de final del Torneo Clausura que protagonizarán Boca Juniors y Argentinos Juniors.