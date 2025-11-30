Boca Juniors recibirá a Argentinos por el pase a las semifinales del Torneo Clausura: hora, TV y formaciones

Bienvenidos al minuto a minuto del partido por los cuartos de final del Torneo Clausura que protagonizarán Boca Juniors y Argentinos Juniors .

El duelo se pondrá en marcha a las 18.30 y contará con el arbitraje de Fernando Echenique. El encuentro se podrá seguir por las pantallas de TNT Sports y ESPN Premium .

Últimas noticias

