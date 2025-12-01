Racing y Tigre disputarán un apasionante duelo por los cuartos de final del Torneo Clausura: hora, TV y formaciones

Racing y Tigre, cara a cara (Fotobaires)

El enfrentamiento entre Racing Club y Tigre por los cuartos de final del Torneo Clausura promete un duelo cargado de expectativas en el estadio Presidente Perón, conocido como el Cilindro de Avellaneda. El partido, que se disputará a las 21:30, reúne a dos equipos que llegan con realidades opuestas pero con la motivación de haber superado obstáculos significativos en la fase anterior. El árbitro designado para el partido será Andrés Merlos. La transmisión estará a cargo de ESPN Premium y TNT Sports.

La Academia regresa a su estadio tras una victoria agónica frente a River Plate, un rival que históricamente le resultó adverso. Este triunfo no solo significó una revancha tras la eliminación en la Copa Argentina, sino que también estuvo marcado por el reciente traspaso de Maximiliano Salas al conjunto millonario, un hecho que sumó tensión al cruce.

El equipo dirigido por Gustavo Costas enfrenta ahora una serie de dificultades físicas: el lateral derecho es una de las principales preocupaciones, ya que tanto Facundo Mura como Gastón Martirena no se encuentran en plenitud física. En el mediocampo, Juan Ignacio Nardoni volvió a resentirse de una lesión en el último partido, lo que complica aún más el armado del equipo. En este contexto, la reincorporación de Felipe Pardo a los entrenamientos representa una noticia alentadora para el cuerpo técnico.

Por el lado de Tigre, el equipo dirigido por Diego Dabove llega fortalecido tras eliminar a Lanús, reciente campeón de la Copa Sudamericana, en condición de visitante. El Matador se impuso por la mínima diferencia gracias a un gol de David Romero, luego de realizar el tradicional pasillo de honor al campeón. Este resultado se suma a un registro positivo de solo una derrota en sus últimas tres presentaciones. Tigre buscará repetir la hazaña lograda en la quinta fecha del torneo, cuando venció a Racing por 2 a 1 en el mismo escenario, con un gol sobre la hora de Ignacio Russo.

Posibles formaciones:

Racing: Facundo Cambeses; Gastón Martirena, Nazareno Colombo, Agustín García Basso, Gabriel Rojas; Juan Nardoni, Santiago Sosa, Agustín Almendra, Santiago Solari, Adrián Martínez y Tomas Conechny o Duván Vergara. DT: Gustavo Costas.

Tigre: Felipe Zenobio; Guillermo Soto, Ramón Arias, Tomás Cardona, Federico Álvarez; Julián López, Gonzalo Piñeiro, Sebastian Medina, Elías Cabrera; David Romero e Ignacio Russo. DT: Diego Dabove.

Hora: 21:30

Árbitro: Andrés Merlos

VAR: Pablo Dóvalo

TV: ESPN Premium y TNT Sports Premium

Estadio: Cilindro de Avellaneda Presidente Perón

