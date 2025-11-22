Deportes

La patada que le costó la expulsión al Colo Barco en la derrota del Racing de Estrasburgo

El futbolista argentino de 21 años vio la primera roja de su carrera en la caída ante Lens por la 13ª fecha de la Ligue 1

Después de reaparecer en la citación de la selección argentina rumbo al Mundial 2026, el regreso a la actividad para Valentín Barco con su equipo no fue el esperado. El Racing de Estrasburgo perdió ante Lens 1-0 por la 13ª fecha de la Ligue 1 y vio la roja cuando todavía restaban 20 minutos para el cierre del compromiso.

El ex Boca Juniors sumó su 30ª titularidad con el club francés días después de integrar la delegación Albiceleste que venció 2-0 a Angola en el último amistoso del año. Sin embargo, los dirigidos por Jean-Marc Kuentz ya caían 1-0 en el Stade Bollaert-Delelis por el tanto de Ismaëlo Ganiou a los 69 minutos cuando llegó la roja del Colo.

Tras una recuperación de su equipo en propio campo seis minutos después del tanto de Ganiou, Barco ensayó una gambeta ante el capitán rival Adrien Thomasson que salió defectuosa y la pelota quedó muy lejos tras el roce con el hombre de Lens. Cuando Valentín se lanzó al suelo para evitar perderla, el delantero Morgan Guilavogui le ganó en velocidad y el defensor terminó impactando sobre su canilla.

El juez Jérôme Brisard no dudó y lanzó su cartulina al aire para mostrarle la roja directa, la primera en la carrera del futbolista de 21 años surgido del Xeneize que sumó pasos previos por Sevilla de España y Brighton & Hove Albion de Inglaterra.

El Estrasburgo, una de las revelaciones del torneo francés, terminó cayendo 1-0 contra el Lens. Joaquín Panichelli, segundo goleador de la Ligue 1 con 9 gritos detrás del hombre de Olympique Marsella Mason Greenwood (10), sumó los 90 minutos del partido tras haber tenido su debut absoluto con la selección argentina días atrás. Hay que recordar que el atacante de 23 años nunca jugó en el fútbol argentino y explotó esta temporada en el torneo francés ganándose la citación de Lionel Scaloni.

Con esta derrota, Racing quedó cuarto en la tabla de colocaciones con 22 puntos, a 6 de un Lens que ahora es líder con PSG (27) a la expectativa de recuperar el liderazgo en su duelo ante Le Havre. El Estrasburgo, que el próximo jueves 27 de noviembre recibirá al Crystal Palace por la cuarta fecha de la Conference League, no podrá contar con Barco el próximo domingo en la 14ª jornada del certamen doméstico ante Brest como local tras esta expulsión.

El Colo se convirtió en uno de los puntales del elenco francés que es sensación de un esquema de jóvenes que también cuenta con el paraguayo Julio Enciso. Acumula 33 apariciones con seis asistencias y un gol en un rol de doble pivote en mitad del campo, ya un poco más alejado del lateral izquierdo que lo vio surgir.

Barco había sido citado a mitad de año para la doble fecha de Eliminatorias ante Colombia y Chile, aunque no sumó minutos. Su nombre reapareció en la última lista del año de cara a la jornada de entrenamientos de Argentina en España y el amistoso contra Angola, pero tampoco entró en un partido que tuvo cuatro debutantes absolutos con Panichelli, Kevin Mac Allister, Máximo Perrone y Gianluca Prestianni.

Racing EstrasburgoLensValentin BarcoColo BarcoJoaquin PanichelliLigue 1

