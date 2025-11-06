Deportes

Con la presencia de Messi y varias sorpresas, Lionel Scaloni dio a conocer la última lista del año de la selección argentina

El DT difundió los nombres que serán parte de la concentración en España y disputarán el último duelo de preparación del 2025 ante Angola

Lionel Scaloni tendrá una de
Lionel Scaloni tendrá una de las últimas chances de probar futbolistas antes del Mundial 2026 (Foto: AP/Gustavo Garello)

El Mundial 2026 está a casi ocho meses de distancia, pero el lapso de trabajo para las selecciones es reducido. Los entrenadores tienen pocas ventanas disponibles hasta el inicio del certamen que organizarán en conjunto México, Estados Unidos y Canadá a mediados de año. En ese contexto, Lionel Scaloni dio a conocer la última lista de convocados de la selección argentina de 2025 y una de las últimas citaciones antes del llamado final para la gran cita.

El DT difundió la nómina de 24 futbolistas que enfrentarán a la selección de Angola como visitantes en Luanda el próximo viernes 14 de noviembre, pero que antes y después de esa fecha formarán parte de un campamento de entrenamiento en España, con el fin de sumar horas de trabajo en conjunto. Hay que recordar que Argentina tenía otro partido de exhibición planificado inicialmente en India, pero finalmente se suspendió.

En la nómina no hay jugadores del ámbito local, debido a que el DT priorizó la definición del campeonato local, que determinará los clasificados a los playoffs. Entre los reservados aparecían Lautaro Rivero y Marcos Acuña (River) y Leandro Paredes (Boca), pero en esta oportunidad fueron relevados de la responsabilidad. Otro ausente de peso es Dibu Martínez, aunque ya se sabía que, luego de haber participado de la última doble fecha con una lesión, le iban a dar descanso.

Entre las sorpresas surgen Valentín Barco y Joaquín Panichelli, del Racing de Estrasburgo, y Máximo Perrone, del Como. El ex Boca, que mutó de lateral izquierdo en mediocampista box to box y asistidor, viene mostrando un gran nivel. Y el delantero ex River acumula nueve goles en 11 partidos y es una de las estrellas ascendentes de la Ligue 1. También fue citado Gianluca Prestianni, del Benfica: se trata de un premio por su gran labor con la Selección Sub 20 que llegó a la final del Mundial de la categoría disputado en Chile.

Hay otros nombres que estuvieron en la convocatoria pasada y volvieron a aparecer, lo que los coloca en posición de batallar con firmeza por una plaza para la Copa del Mundo: por ejemplo, José Manuel López (Palmeiras) y Marcos Senesi (Bournemouth).

La agenda de actividades para Argentina se cerrará este año con el sorteo de los grupos del Mundial 2026 que se realizará el 5 de diciembre en el Kennedy Center de Washington DC.

El próximo año habrá poco tiempo para pruebas: en una de las jornadas disponibles de la doble Fecha FIFA de marzo se disputaría la Finalíssima pendiente ante España. El cronograma marca que la semana entre el 23 y el 31 de ese mes está habilitada para los partidos entre selecciones, por lo que habría chance de sumar en esa ventana un amistoso también.

Finalmente, sólo habrá espacio en la agenda para los dos amistosos que permite disputar la FIFA en las horas previas al arranque de la Copa del Mundo. Entre el 1 y el 9 de junio se podrían organizar duelos de preparación para un torneo que comenzará oficialmente el jueves 11 de junio.

LOS CONVOCADOS POR LA SELECCIÓN ARGENTINA

La nómina publicada por la AFA
La nómina publicada por la AFA

Arqueros: Gerónimo Rulli (Olympique de Marsella) y Walter Benitez (Crystal Palace).

Defensores: Nahuel Molina (Atlético de Madrid), Juan Foyth (Villarreal), Cristian Romero (Tottenham), Nicolás Otamendi (Benfica), Marcos Senesi (Bournemouth), Nicolás Tagliafico (Olympique de Lyon).

Mediocampistas: Valentín Barco (Racing de Estrasburgo), Alexis Mac Allister (Liverpool), Máximo Perrone (Como), Rodrigo de Paul (Inter Miami), Enzo Fernández (Chelsea), Thiago Almada (Atlético de Madrid), Giovani Lo Celso (Betis), Nicolás Paz (Como).

Delanteros: Lionel Messi (Inter Miami), Giuliano Simeone (Atlético de Madrid), Gianluca Prestianni (Benfica), Nicolás González (Atlético de Madrid), Lautaro Martínez, (Inter), José Manuel López (Palmeiras), Julián Álvarez (Atlético de Madrid) y Joaquín Panichelli (Racing de Estrasburgo).

AGENDA DE LA SELECCIÓN ARGENTINA HASTA EL MUNDIAL

Fecha FIFA - Noviembre 2025

Amistoso Internacional: Argentina vs. Angola (Luanda, Angola) - Viernes 14 de noviembre

Sorteo del Mundial - Diciembre 2025

Viernes 5/12 a las 13.00hs | Sorteo de la fase de grupos del Mundial 2026 en el Kennedy Center de Washington DC.

Fecha FIFA - Marzo 2026

A confirmar entre el 23/3 y 31/3 | Finalissima: Argentina vs. España, sede a definir **.

A confirmar entre el 23/3 y 31/3 | Amistoso Internacional: Argentina vs. rival y sede a definir

** Final sujeta a confirmación dependiendo la clasificación de España al Mundial.

Fecha FIFA - Junio 2026

A confirmar entre el 1/6 y el 9/6 | Dos encuentros amistosos con rivales y sedes a definir ***.

*** Honduras y México serían los rivales de esta ventana.

Copa del Mundo 2026 - del 11 junio al 19 julio de 2026

A confirmar entre el 11/6 y 27/6 | Tres partidos de la fase de grupos con rivales y sedes a definir ****.

****Las siguientes fases dependerán de la actuación de la selección argentina.

