Deportes

Lluvia de elogios al “inmenso” Valentín Barco en Francia: ”Es prácticamente el mejor jugador del torneo"

El argentino de 21 años está teniendo un semestre destacado con el Racing Estrasburgo

Guardar
El video que compartió Racing Estrasburgo de Valentín Barco

Valentín Barco se transformó en una de las estrellas en ascenso del fútbol francés y el partido que jugó en la goleada 3-0 sobre Auxerre –que también tuvo un tanto del argentino Joaquín Panichelli– lo puso en los reflectores de los medios locales.

El periodista Bernard Lions del reconocido diario francés L’Equipe centró su análisis en el rendimiento del argentino. “Chispa, creador de juego, goleador... Barco sigue subiendo con el Estrasburgo”, tituló el artículo que retrató cómo el lateral está alimentando la esperanza de clasificar a la Champions League de su equipo.

El cronista lo apodó como el “petit lutin argentin” (pequeño duende argentino) cuando repasó su salida del campo de juego a los 62 minutos de la goleada 3-0 ante Auxerre que tuvo su primer tanto en Francia y una asistencia para la anotación de Sebastian Nanasi. “Levantó rápidamente la vista al oír los vítores de todo un Meinau enamorado. Incluso Liam Rosenior, su entrenador, le dedicó un fuerte aplauso. Entonces, Barco esbozó una sonrisa cortés. En el fondo, podía sentir la satisfacción del deber cumplido”, describió.

“Para ello, solo necesitó una hora. Durante ese tiempo, impulsado por la ‘Garra Charrúa’, el espíritu guerrero de sus primos uruguayos, el combativo internacional argentino volvió a imponerse como el jugador que más duelos disputó y ganó (seis de nueve), todos en el suelo, y que más balones recuperó (6). Pero eso no es todo”, lo elogió, resaltando también la “contribución ofensiva” que “resultó decisiva” en tres ocasiones.

Valentín suma 29 presentaciones con Estrasburgo, pero en estas últimas actuaciones “ha cambiado definitivamente de dimensión” aseguró el periodista, ya que sumó tres asistencias y su primer tanto en los recientes cuatro partidos, duplicando la influencia ofensiva que había tenido en sus primeros 20 juegos donde había sumado dos asistencias.

Barco anotó su primer tanto
Barco anotó su primer tanto en Racing Estrasburgo ante Auxerre (Foto: Reuters/Sarah Meyssonnier)

El medio Dernières Nouvelles d’Alsace (DNA) enfocado en las noticias de Estrasburgo aseguró que “Valentín Barco es inmenso” en el artículo que firmó el cronista Simon Giovannini con las calificaciones del partido: “Ya no nos sorprende porque nunca defrauda, pero Valentín Barco volvió a dar una lección magistral contra el Auxerre en el estadio de la Meinau. Asistente y goleador por primera vez en la Ligue 1, el pequeño centrocampista argentino estuvo inmenso”.

El sitio oficial del club realizó una votación entre los aficionados, quienes mencionaron al futbolista de 21 años como el más destacado del triunfo sobre Auxerre con el 68% de los votos totales.

¡Maestro! Valentín volvió a brillar contra Auxerre. En el centro del campo, distribuyendo y recuperando balones, contribuyó enormemente a que el equipo lograra una nueva victoria. El Colo realizó dieciséis pases hacia delante (el segundo mejor del partido), ganó cinco duelos y recuperó seis balones (el segundo mejor del partido). Y, como guinda del pastel, marcó el tercer y último gol del partido, el primero con el Racing. Ha participado en cuatro goles en sus últimos cuatro partidos con el Estrasburgo (1 gol y 3 asistencias). Se trata de la tercera distinción de nuestro argentino", argumentaron tras la decisión de los fanáticos.

Los fanáticos del club lo
Los fanáticos del club lo eligieron como el mejor jugador del último partido (Foto: Reuters/Gonzalo Fuentes)

Los elogios al argentino siguen creciendo en la liga francesa a punto tal que L’Equipe planteó en uno de sus envíos televisivos la siguiente pregunta para el debate de sus periodistas: “Ligue 1: ¿Es Valentín Barco actualmente el mejor jugador de la liga?“. Este mismo debate lo abrió uno de los cronistas de este medio, Bernard Lions, cuando aseguró que Barco es ”prácticamente el mejor jugador del campeonato".

Días atrás, el periódico 20minutes había analizado el rendimiento del Racing de Estrasburgo, calificándolo como la sorpresa del certamen y definiendo a Barco como el “rey del Imperio del centro”.

La agenda de presentaciones tendrá al elenco francés visitando al Rennes el próximo domingo desde las 11 de la mañana de Argentina por la 11ª fecha de la Ligue 1. Los dirigidos por el inglés Liam Rosenior figuran cuartos en el certamen con 19 puntos, pero apenas dos unidades por detrás del líder PSG que tiene 21. Luego, el jueves 6, visitarán al BK Häcken de Suecia por la 3ª jornada de la Conference League que los tiene con cuatro puntos tras la victoria sobre Bratislava 2-1 y el posterior empate ante Jagiellonia Bialystok.

Valentín se fue del fútbol argentino en medio de una polémica con Boca Juniors cuando decidió ejecutar la cláusula y dejó más de 9 millones de dólares en las arcas del club para militar en el Brighton & Hove Albion de Inglaterra. Sin embargo, no logró asentarse en la Premier League y emigró en enero de este año al club francés, que tras un semestre decidió poner sobre la mesa unos 10 millones de euros para conseguir su fichaje definitivo.

Barco con su entrenador Liam
Barco con su entrenador Liam Rosenior (Foto: Reuters/Christian Hartmann)

Temas Relacionados

Valentin BarcoLigue 1Joaquin PanichelliRacing EstrasburgoRacing De Estrasburgo}

Últimas Noticias

El inusual gesto de José Mourinho con Nicolás Otamendi en pleno discurso sobre el argentino: “Merece que hable en su idioma”

El defensor argentino fue agasajado en el vestuario y su entrenador no reparó en elogios

El inusual gesto de José

Mientras sueña con el fichaje de Julián Álvarez, Barcelona sumó a otro goleador argentino a su radar

El delantero cordobés Joaquín Panichelli surgido en River Plate, que lidera al Racing de Estrasburgo junto con Valentín Barco, fue mencionado como una alternativa interesante en la ofensiva

Mientras sueña con el fichaje

La entrevista inédita de Lionel Scaloni sobre Messi: la intimidad en la selección argentina y cómo lo ayudó en el Mundial 2006

La palabra del actual entrenador de la Albiceleste sobre el capitán hace casi dos décadas

La entrevista inédita de Lionel

El romántico festejo del jugador argentino Nicolás Keenan tras la histórica elección que convertiría a su pareja Rob Jetten en primer ministro de Países Bajos

El político neerlandés fue el más votado de las elecciones y realizó un profundo posteo en sus redes para agradecerle el apoyo al delantero de Los Leones: “No puedo hacerlo sin ti”

El romántico festejo del jugador

Las tablas de posiciones del Torneo Clausura, la clasificación a las copas y la lucha por la permanencia

La lucha por entrar entre los primeros ocho del campeonato, el pase a las competencias internacionales y el descenso

Las tablas de posiciones del
ÚLTIMAS NOTICIAS
Cuánto cobrarán los empleados de

Cuánto cobrarán los empleados de comercio en noviembre 2025

Sigue el conflicto en el Hospital Garrahan: ocupan las oficinas centrales en protesta contra descuentos por días de paro

Bajan las tasas de créditos hipotecarios UVA: cuánto cobra cada banco

Se rompe el PRO en Diputados: los legisladores de Bullrich dejan el bloque de Macri y se suman a La Libertad Avanza

La carta tensionó al máximo el gabinete de Kicillof y es incierta la continuidad de los ministros que responden a CFK

INFOBAE AMÉRICA
El primer ministro del Reino

El primer ministro del Reino Unido respaldó la expulsión de Andrés de la Casa Real en medio del escándalo Epstein

“Entrenemos para ser mejores”: El deporte y la banca se unen para inspirar una sociedad más empática y respetuosa

Así es el Palacio Lakshmi Vilas, la casa más grande del planeta donde solo viven cuatro personas

Artistas urbanos transforman residuos del transporte en alta costura

Quiénes son D66, los liberales progresistas que derrotaron a la ultraderecha en Países Bajos

TELESHOW
Se conocieron las primeras imágenes

Se conocieron las primeras imágenes de “Glaxo”, la película que protagonizará Lali Espósito

Benjamín Vicuña, entre la distancia y la tristeza: “No veo a mis hijos hace más de cuarenta días”

Nicole Neumann criticó la rigidez escolar en el sistema de faltas: “¡Hay una vida también!"

Wanda Nara y un mensaje implícito para Mauro Icardi: “Mood de las mamás que hacemos todo”

“Cuando Frank conoció a Carlitos” y la causa rotaria que convocó a una multitud en Buenos Aires