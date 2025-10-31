Lluvia de elogios al “inmenso” Valentín Barco en Francia: ”Es prácticamente el mejor jugador del torneo"

El video que compartió Racing Estrasburgo de Valentín Barco

Valentín Barco se transformó en una de las estrellas en ascenso del fútbol francés y el partido que jugó en la goleada 3-0 sobre Auxerre –que también tuvo un tanto del argentino Joaquín Panichelli– lo puso en los reflectores de los medios locales.

El periodista Bernard Lions del reconocido diario francés L’Equipe centró su análisis en el rendimiento del argentino. “Chispa, creador de juego, goleador... Barco sigue subiendo con el Estrasburgo”, tituló el artículo que retrató cómo el lateral está alimentando la esperanza de clasificar a la Champions League de su equipo.

El cronista lo apodó como el “petit lutin argentin” (pequeño duende argentino) cuando repasó su salida del campo de juego a los 62 minutos de la goleada 3-0 ante Auxerre que tuvo su primer tanto en Francia y una asistencia para la anotación de Sebastian Nanasi. “Levantó rápidamente la vista al oír los vítores de todo un Meinau enamorado. Incluso Liam Rosenior, su entrenador, le dedicó un fuerte aplauso. Entonces, Barco esbozó una sonrisa cortés. En el fondo, podía sentir la satisfacción del deber cumplido”, describió.

“Para ello, solo necesitó una hora. Durante ese tiempo, impulsado por la ‘Garra Charrúa’, el espíritu guerrero de sus primos uruguayos, el combativo internacional argentino volvió a imponerse como el jugador que más duelos disputó y ganó (seis de nueve), todos en el suelo, y que más balones recuperó (6). Pero eso no es todo”, lo elogió, resaltando también la “contribución ofensiva” que “resultó decisiva” en tres ocasiones.

Valentín suma 29 presentaciones con Estrasburgo, pero en estas últimas actuaciones “ha cambiado definitivamente de dimensión” aseguró el periodista, ya que sumó tres asistencias y su primer tanto en los recientes cuatro partidos, duplicando la influencia ofensiva que había tenido en sus primeros 20 juegos donde había sumado dos asistencias.

Barco anotó su primer tanto en Racing Estrasburgo ante Auxerre (Foto: Reuters/Sarah Meyssonnier)

El medio Dernières Nouvelles d’Alsace (DNA) enfocado en las noticias de Estrasburgo aseguró que “Valentín Barco es inmenso” en el artículo que firmó el cronista Simon Giovannini con las calificaciones del partido: “Ya no nos sorprende porque nunca defrauda, pero Valentín Barco volvió a dar una lección magistral contra el Auxerre en el estadio de la Meinau. Asistente y goleador por primera vez en la Ligue 1, el pequeño centrocampista argentino estuvo inmenso”.

El sitio oficial del club realizó una votación entre los aficionados, quienes mencionaron al futbolista de 21 años como el más destacado del triunfo sobre Auxerre con el 68% de los votos totales.

“¡Maestro! Valentín volvió a brillar contra Auxerre. En el centro del campo, distribuyendo y recuperando balones, contribuyó enormemente a que el equipo lograra una nueva victoria. El Colo realizó dieciséis pases hacia delante (el segundo mejor del partido), ganó cinco duelos y recuperó seis balones (el segundo mejor del partido). Y, como guinda del pastel, marcó el tercer y último gol del partido, el primero con el Racing. Ha participado en cuatro goles en sus últimos cuatro partidos con el Estrasburgo (1 gol y 3 asistencias). Se trata de la tercera distinción de nuestro argentino", argumentaron tras la decisión de los fanáticos.

Los fanáticos del club lo eligieron como el mejor jugador del último partido (Foto: Reuters/Gonzalo Fuentes)

Los elogios al argentino siguen creciendo en la liga francesa a punto tal que L’Equipe planteó en uno de sus envíos televisivos la siguiente pregunta para el debate de sus periodistas: “Ligue 1: ¿Es Valentín Barco actualmente el mejor jugador de la liga?“. Este mismo debate lo abrió uno de los cronistas de este medio, Bernard Lions, cuando aseguró que Barco es ”prácticamente el mejor jugador del campeonato".

Días atrás, el periódico 20minutes había analizado el rendimiento del Racing de Estrasburgo, calificándolo como la sorpresa del certamen y definiendo a Barco como el “rey del Imperio del centro”.

La agenda de presentaciones tendrá al elenco francés visitando al Rennes el próximo domingo desde las 11 de la mañana de Argentina por la 11ª fecha de la Ligue 1. Los dirigidos por el inglés Liam Rosenior figuran cuartos en el certamen con 19 puntos, pero apenas dos unidades por detrás del líder PSG que tiene 21. Luego, el jueves 6, visitarán al BK Häcken de Suecia por la 3ª jornada de la Conference League que los tiene con cuatro puntos tras la victoria sobre Bratislava 2-1 y el posterior empate ante Jagiellonia Bialystok.

Valentín se fue del fútbol argentino en medio de una polémica con Boca Juniors cuando decidió ejecutar la cláusula y dejó más de 9 millones de dólares en las arcas del club para militar en el Brighton & Hove Albion de Inglaterra. Sin embargo, no logró asentarse en la Premier League y emigró en enero de este año al club francés, que tras un semestre decidió poner sobre la mesa unos 10 millones de euros para conseguir su fichaje definitivo.

Barco con su entrenador Liam Rosenior (Foto: Reuters/Christian Hartmann)