El divertido paseo en góndola de Colapinto y Christine GZ en Las Vegas: el tema que cantó el argentino

El paseo de Colapinto y Christine GZ en una góndola de Las Vegas

En el marco del Gran Premio de Las Vegas de la Fórmula 1, Franco Colapinto y Christine GZ compartieron un paseo en góndola en el lujoso Hotel Venetian. En la antesala de los días de actividad en pista, donde el argentino quedó en la 15° ubicación en la clasificación del trazado urbano estadounidense, la periodista española le realizó una divertida entrevista al pilarense, la cual estuvo marcada por la complicidad entre ambos. Además, el joven de 22 años se animó a cantar y entonar varias veces la palabra “Amore”.

En la ciudad de Las Vegas se encuentra el lujoso Hotel Venetian, conocido por su canal artificial y sus góndolas que evocan a la ciudad italiana de Venecia. Este fue el escenario elegido por Colapinto y Christine GZ para distenderse antes de la competencia. Durante una entrevista para la plataforma DAZN, el piloto pidió a la gondolera que interpretara una canción, lo que derivó en una breve actuación conjunta con la periodista, reforzando el ambiente divertido.

La gondolera comenzó a entonar el tema “That’s Amore” de Dean Martin. “Bien, canta bien”, comentó el argentino, quien se sumaba con los coros del estribillo de la canción. Posteriormente, Alpine publicó un video en sus redes sociales oficiales del momento en el que Franco se transformó en el dúo de la mujer que llevaba el barco y las risas que desató mientras cantaba.

Colapinto cantando "That's amore" en una góndola de Las Vegas

Vale destacar que desde el arribo de Colapinto a la Fórmula 1, ambos han mantenido una amena relación a lo largo del paddock. La entrevista que captó la atención de las redes se dio en el Gran Premio de Italia en 2024, cuando el argentino debutó en la Máxima con un 12° puesto. “¡Gracias por hacerme una nota! ¡Tenía muchas ganas de que me hagas una nota vos! Me contaron que sos muy divertida, muy graciosa, así que quería reírme un poco en el paddock”, afirmó el pilarense durante su primer encuentro en rueda de prensa. “Gracias. La verdad es que he visto muchas entrevistas tuyas y he dicho ‘este chico me va a caer bien...’”, le respondió la periodista, a lo que el piloto replicó: “Uy no... Qué entrevista habrás visto, por favor”.

Un par de días después, la relación se profundizó en el Gran Premio de Azerbaiyán. En dicho fin de semana, en el que Colapinto sumó sus primeros puntos en la categoría al terminar octavo, también logró meterse en la Q3 en la clasificación. Ante la emoción que vivieron algunas personas en el paddock de Bakú, el bonaerense no perdió la ocasión para consultarle a la comunicadora cuáles fueron sus sentimientos tras su gran actuación durante el sábado. “¿Vos no lloraste? A mí me contaron que vos lloraste, que una lagrimita se te cayó”, saltó, de manera pícara, el piloto. A lo que ella respondió: “Yo lloré muchísimo, mucho”. “Se te movió el maquillaje”, siguió la broma Colapinto. Pero ahí ella trató de retornar a las preguntas formales entre risas tras lanzar un “¡Me vas a liar, de verdad!”.

En el 2025 tuvieron varios cruces que se viralizaron rápidamente en las redes sociales. Luego de la clasificación del GP de Hungría, sesión en la que el argentino se metió a Q2 y había mostrado una notable mejoría, Christine GZ hizo hincapié en el humor de Colapinto en cada conferencia de prensa. La complicidad entre ambos se replicó en el GP de Países Bajos, donde protagonizaron un divertido ida y vuelta al recordar su primer encuentro en Monza.

En el plano deportivo, Franco Colapinto concretó una solvente actuación en la clasificación que estuvo marcada por una lluvia intensa. El argentino quedó eliminado en la Q2 al finalizar 15°, aunque tuvo chances de meterse en la Q3 cuando estaba completando un giro excelente que le hubiera permitido escalar varias posiciones. Sin embargo, el monoplaza A525 patinó sobre el asfalto mojado y el corredor albiceleste tuvo que realizar una sobresaliente maniobra para evitar un accidente.

“Venía en una buena anteúltima vuelta, bajando mucho, como un segundo. Toqué el piano y se me puso el auto de costado, y después no tenía batería para la última vuelta. Una pena porque esa vuelta era muy buena, no sé si décimo, pero 11 hubiera quedado seguro”, declaró Colapinto en la rueda de prensa posterior.

El Gran Premio de Las Vegas está programado para el domingo a la 1:00 (hora argentina) y contará con un total de 50 vueltas.