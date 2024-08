El divertido cruce de Franco Colapinto con la reportera Christine en su primer día en la Fórmula 1: “Tenía muchas ganas que me hagas una nota vos”

La simpática entrevista de Franco Colapinto antes de su debut en Fórmula 1

Franco Colapinto tuvo su primer día como corredor de Fórmula 1 y antes de subirse oficialmente al coche debió cumplir con las obligaciones del Gran Circo. Más allá de recorrer el circuito de Monza en compañía de su flamante equipo de trabajo, el piloto de 21 años tuvo que tener su bautismo ante la prensa y en una de esas entrevistas mostró todo el carisma que ya lo había convertido en un auténtico personaje durante sus estadías en la F2 y F3 en el pasado. En este caso, tuvo un divertido intercambio con la cronista y piloto Christine GZ.

“Bueno, Franco, ante que nada enhorabuena. Estarás un poco en una nube, ¿no?”, le planteó la corredora nacida en India, pero que tiene raíces italianas y españolas. “Sí, estoy en una nube, estoy en una nube...”, empezó a analizar ante los micrófonos de la cadena DAZN el argentino antes de tomar noción de quien tenía delante. " ¡Gracias por hacerme una nota! ¡Tenía muchas ganas de que me hagas una nota vos! Me contaron que sos muy divertida, muy graciosa, así que quería reírme un poco en el paddock”, le comentó entre risas.

“Gracias. La verdad que he visto muchas entrevistas tuyas y he dicho este chico me va a caer bien...”, le respondió la corredora que entre 2021 y 2023 se desempeñó como corredora en la categoría Extreme E, que cobija vehículos todo terreno eléctricos. “Uy no... Qué entrevista habrás visto, por favor”, confesó su miedo el corredor que este viernes hará su estreno formal al mando del FW46 de Williams durante las prácticas libres 1 (desde las 8.30) y 2 (a partir de las 12) en el Gran Premio de Italia. “Ya te lo cuento luego, porque ahora no creo que se pueda grabar”, fue la respuesta cómplice de la cronista de 31 años.

El posteo de Christine GZ tras la nota con Colapinto

El video de este divertido momento rápidamente se hizo viral y la propia Christine bromeó en su perfil de Instagram con más de 166 mil seguidores replicando el video con emojis de risas y corazones azules, en clara alusión al color de Williams.

Ya en un tono más serio, Franco expresó su alegría por haber podido tener esta chance de disputar los nueve Grandes Premios que quedan por delante de la temporada 2024 después de todo el esfuerzo que hizo en el pasado, mudándose solo a Europa a los 14 años para poder explotar su carrera: “Hablando con todos ustedes la verdad que es algo para lo que trabajé desde muy chico. Algo que soñé obviamente desde que me vine a Europa con un objetivo muy claro. Hay altibajos, como es el automovilismo, que parece que se va a cortar, que parece que te vas a tener que volver a Argentina, que tenes ganas de volverte con tu familia... Y bueno, son todos esos sacrificios que al final se van acumulando y hoy en día generan una emoción mucho más grande por haber llegado a ese objetivo que tanto deseabas. Así que feliz”.

La cronista de DAZN corrió en la categoría Extreme E entre 2021 y 2023

En la atención a la prensa, el sudamericano que ocupará la butaca del saliente corredor norteamericano Logan Sargeant aclaró que había vivido con tensión las horas previas a esta jornada tan especial: “Estoy muy feliz. No dormí una noche por los nervios. Fue todo muy rápido. Es un honor correr para Williams. Estoy muy agradecido al equipo. Intento disfrutar cada momento. Quiero darlo todo por el equipo”.

Al mismo tiempo que dio declaraciones en un video del canal oficial de la mítica escudería de Grove que le dio la chance de pilotar en la F1: “Hola a todos, acá estamos en la historia más grande de Monza, Italia. Super emocionado por mi primer Gran Premio. Es un momento muy especial en mi vida y carrera y estoy rodeado de un gran equipo. Es genial hacer esto con Williams, que tiene un legado tan grande en Fórmula 1, y estoy muy muy feliz por eso. Por supuesto me estoy preparando con Gaetan (Jego, Jefe de Equipo de Williams) y todos los otros muchachos, entonces ya estamos pensando en mañana para meternos en el auto”.