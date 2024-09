“Me vas a liar”: el divertido nuevo encuentro de Franco Colapinto y Christine GZ tras la qualy de Bakú

El divertido nuevo encuentro de Franco Colapinto y Christine GZ

Además de demostrar su talento en cada oportunidad que sale a la pista, Franco Colapinto también sobresale en la zona mixta por sus ocurrencias o bromas con los periodistas. Tras hacer historia en el circuito callejero de Bakú, Azerbaiyán, al convertirse en el primer argentino en llegar a Q3 en 42 años (desde Brasil 1982, con Carlos Reutemann) y largar en el 9° puesto este domingo, tras registrar un tiempo de 1:42.530, superando a su compañero de equipo Alex Albon (1:42.859), el piloto mantuvo un divertido encuentro con la periodista Christine GZ.

Luego de bromear con Juan Fossaroli por la foto de su credencial de prensa, al sostener que parecía “el hombre de las cavernas”, bromeó junto a la periodista de DANZ España.

Ante la emoción que vivieron algunas personas en el paddock del Gran Premio de Bakú, el bonaerense no perdió la ocasión para consultarle a la comunicadora cuáles fueron sus sentimientos tras su gran actuación en la clasificación. “¿Vos no lloraste? A mí me contaron que vos lloraste, que una lagrimita se te cayó”, saltó, de manera pícara, el piloto. A lo que ella respondió: “Yo lloré muchísimo, mucho”. Luego, ante la insistencia, ella trató de volver a las preguntas formales con un “¡Me la vas a liar!”.

Vale destacar que este no es el primer gracioso cruce que protagonizan ambos en la Fórmula 1. El primer encuentro se dio en el Gran Premio de Monza, cuando al inicio de una entrevista Franco la cortó para manifestarle “¡Gracias por hacerme una nota! ¡Tenía muchas ganas de que me hagas una nota vos! Me contaron que sos muy divertida, muy graciosa, así que quería reírme un poco en el paddock”.

Al hacerse viral esta reacción, al día siguiente la piloto y cronista comentó cuál fue el diálogo que mantuvieron al volver a cruzarse tras la nota que dio la vuelta al mundo. “Le dije: ‘Oye, la que me liaste’. Fue muy simpático porque me dijo: ‘Si solo dije la verdad’. Me comentó que después haremos una foto, una selfie, para ya reventar las redes así mis jefes acá estarán muy contentos”, reflejó entre risas la corredora de 31 años que estuvo presente en el Rally Dakar 2024.

“Fue muy simpático. Hacía falta alguien así en la Fórmula 1 ‘a la mano’, muy normal, porque ahí es todo muy estricto, como que la gente tiene que tener cuidado con lo que dice. Y él fue súper ‘majo’ (agradable) y le dije lo mismo porque había visto entrevistas muy divertidas con Fossaroli (Juan, cronista de ESPN) en la Fórmula 2, pero como estaba en directo la cosa ya se ligó”, añadió luego en diálogo con Paga Dios (Pop Radio FM 101.5).

Ante los rumores sobre si el albiceleste la invitó a tomar unas “cañas” (cervezas), ella fue tajante en diálogo con Radio La Red: “No, no, no... la verdad que lo conocí porque en el paddock estaba toda su familia arropándolo; su padre que es un capo, su mánager, sus sponsors, sus amigos y fue muy divertido. Estaba la risa, pero ahí quedó la cosa”. Luego, al ser consultada por si Franco “calificaba” para tener una cita con Christine: “Es lindo, yo creo que él lo sabe. No pasa nada. Nosotros estamos trabajando... Me están intentando sacar cosas...”.

En lo que respecta a lo estrictamente automovilístico, Colapinto analizó en zona mixta su performance en lo que va del fin de semana en el Gran Premio de Azerbaiyán. “Hubiese sido perfecto si no hubiese roto el auto ayer, pero fue un fin de semana positivo. Feliz de estar en la Q3. No sé si lo esperábamos, quería ir paso a paso. dimos buenos saltitos y terminamos en la Q3. En la Q3 hicimos un cambio para ver si podíamos dar un pasitos pero las gomas de atrás no resistieron. No se dio, pero estar en la Q3 en mi segunda clasificación… Hicimos un gran trabajo. Ellos hicieron un gran trabajo para que pueda estar en pista, para ganar confianza y tener ritmo, en gran parte es de ellos”.

“Es muy positivo llegar a la Q3 en mi segunda clasificación. Probamos para ganar algunas décimas más, no llegué a cerrar con todo el grip, pero fue muy positivo. El equipo hizo un trabajo en equipo. Es un trabajo en equipo. Muchos ingenieros, mecánicos, que ayudaron para llegar a la Q3. Es mi segunda carrera, pero quiero un poco más”, añadió.