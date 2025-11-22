La sorprendente maniobra de Franco Colapinto en la qualy del Gran Premio de Las Vegas: “¡Qué salvada!"

La lluvia en el circuito urbano de Las Vegas alteró el desarrollo habitual de la clasificación de la Fórmula 1 y permitió que Franco Colapinto accediera a la segunda ronda de la qualy, una instancia que parecía lejana tras el desempeño inicial del Alpine número 43 en condiciones secas. El piloto argentino, que ya había mostrado dificultades en la jornada previa, capitalizó el cambio climático para avanzar en una sesión marcada por la imprevisibilidad y los errores de varios favoritos. Sobre el final, dio la nota con un volantazo sorprendente que lo mantuvo en la pista, aunque eso perjudicó su tiempo.

La jornada comenzó con una llovizna que, poco antes de la clasificación, se transformó en un aguacero intenso, dejando la pista completamente mojada. Mientras la mayoría de los equipos, a excepción de Aston Martin, optó por neumáticos intermedios, la realidad del asfalto exigía compuestos de lluvia extrema, como los que utilizaron Fernando Alonso y Lance Stroll. Colapinto, tras advertir por radio que no tenía adherencia —“No tengo grip, nada de grip”—, ingresó a boxes para cambiar a neumáticos de dibujo profundo. Desde ese momento, la clave fue mantenerse en pista y aprovechar cada oportunidad que ofrecía el trazado de Nevada.

A lo largo de la Q1, Colapinto fue mejorando sus registros vuelta tras vuelta, aunque siempre por detrás de su compañero de equipo, Pierre Gasly, quien se mostró más rápido en todas las condiciones del fin de semana. Esta diferencia marcó un contraste con carreras anteriores, en las que el argentino había igualado o incluso superado al piloto francés, pero desde la cita en México, Gasly volvió a distanciarse en rendimiento.

"¡Qué salvada!", el comentario de la F1 sobre la maniobra de Colapinto

La cuenta oficial de la Fórmula 1 elogió la maniobra de Colapinto con el video adjunto: “¡Qué salvada! Franco Colapinto mantiene su Alpine fuera de las barreras con esta MEGA salvada".

La última vuelta de Colapinto en la Q1 resultó decisiva: logró ubicarse undécimo y avanzar con holgura a la Q2, mientras que pilotos de renombre como Lewis Hamilton, Kimi Antonelli y su propio compañero Alex Albon —quien terminó impactando contra el muro— quedaron eliminados en la primera ronda. Este avance representó la sexta vez en la temporada 2025 que el bonaerense accede a la segunda fase de clasificación.

En la Q2, el desafío se mantuvo: la pista seguía mojada y el objetivo era mejorar en cada giro. Colapinto llegó a rebajar casi un segundo su tiempo en el último intento lanzado, lo que abría la posibilidad de acceder a la Q3, aunque la opción era ajustada. Sin embargo, la misma humedad que le había favorecido terminó perjudicándolo: al pisar el piano en la anteúltima curva, el Alpine A525 perdió estabilidad y se desvaneció la oportunidad de mejorar.

La maniobra de Colapinto en Las Vegas dio que hablar (Mandatory Credit: Gary A. Vasquez)

A pesar de que el cronómetro le permitía un intento adicional, las baterías del motor eléctrico de su unidad de potencia estaban agotadas. Un error en la curva catorce lo llevó directamente a boxes, poniendo fin a su participación en la clasificación.

El resultado final dejó a Colapinto en la decimoquinta posición de la grilla, tras marcar 1m53s683 en la Q2, mientras que Gasly logró avanzar a la Q3 con un tiempo de 1m51s760 y terminó décimo. La lluvia, que había sido aliada del argentino para acceder a la segunda ronda, evidenció las limitaciones del Alpine A525 en condiciones secas, por lo que el equipo podría esperar nuevas precipitaciones para la carrera, aunque las previsiones apuntan a un asfalto seco, frío y con poca adherencia.

“Venía con una buena anteúltima vuelta.Venía bajando mucho, un segundo.Y toqué el piano en la anteúltima curva y se me puso todo de costado. Después no tenía baterías para la última vuelta, con las gomas muy calientes, no podía hacer la última vuelta. Una pena porque esa vuelta era bastante buena. No sé si 10°, pero 11° hubiese quedado seguro”, expresó Franco después de la clasificación.