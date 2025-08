El divertido reencuentro entre Franco Colapinto y la periodista Christine GZ: “Ya tenía miedo”

Franco Colapinto cambió el semblante luego de varias semanas difíciles al mando del A525. Logró saltear la Q1 y consiguió ubicarse 14° en la grilla de largada que este domingo verá el inicio del Gran Premio de Hungría. El otro dato relevante estuvo en su ritmo, siendo más veloz que su compañero Pierre Gasly tanto en la última práctica libre como en la qualy.

Con ese aire renovado acudió a la conferencia de prensa posterior de la clasificación y tuvo un risueño reencuentro con la periodista Christine Giampaoli Zonca, popularmente conocida como Christine GZ. “Bastante mejor, yo ya le tenía miedo...”, dijo. “¿Ya me tenías miedo? Hacerme una nota a mí era una cosa...“, le devolvió el argentino. “Sí... Te lo juro, no quería preguntarte. Es que últimamente...”, aclaró ella, con un obvio mensaje dirigido a los resultados adversos que venía teniendo el de Alpine. “Estabas mandando a otros, estabas mandando a compañeros, viniste hoy”, continuó la broma el corredor de 22 años. “Lo siento, hasta en el avión casi no te saludo”, confesó ella antes de realizar la pregunta.

El divertido cruce nació por una apreciación previa del cronista de ESPN, Juan Fossaroli, quien le remarcó que le gustaba “esa cara”, por el tono más positivo que mostró el argentino. “Mejor...”, dijo Colapinto antes del diálogo con la especialista de la cadena DAZN.

“Bueno, Franco, muy buena qualy. Por fin, ¿no? Un poco de esperanza con el coche, ¿cómo te sentiste?“, le planteó la periodista. ”Bien... Mejorando, obvio que tenemos mucho que trabajar todavía, pero fue una buena Q1. Me taparon un poco al final de la vuelta, pero fueron vueltas buenas. Fue consistente el auto, estaba contento con el balance“, mostró su optimismo.

“Cambiamos un poco el ala para la Q2 y me costó un poco más. No tenía tanto grip, estaba patinando mucho de atrás, no podía encender las gomas de atrás. Me costó mucho en general. Fue una Q2 dura, no tuvimos el ritmo, pero a trabajar para mañana. Creo que entendimos un par de cosas este fin de semana y hay que seguir trabajando para dar un pasito más, pero creo que dentro de todo fue un buen día”, completó su respuesta.

El corredor generó una complicidad con la cronista desde que debutó en Williams la temporada pasada y desde entonces han protagonizado distintos cruces que se hicieron virales con su retorno a Alpine.

“Tengo sentimientos encontrados tras la clasificación de hoy, ya que no podemos estar completamente satisfechos con el resultado ni con estar fuera de la Q2, pero me sentí mucho mejor en el coche y con más confianza, lo cual es un paso positivo en la dirección correcta”, sintetizó el balance de una jornada de clasificación que dejó sensaciones mixtas para el piloto argentino en el Gran Premio de Hungría de Fórmula 1, según un comunicado difundido por la escudería Alpine. La declaración, que refleja tanto autocrítica como optimismo, marca el tono de un fin de semana en el que el equipo ha debido ajustar su enfoque para enfrentar los desafíos técnicos y estratégicos del circuito húngaro tras tener un viernes verdaderamente negativo.

“Obviamente fue una buena qualy, creo que dimos un buen paso en unas cosas que entendimos del auto. Trabajamos mucho durante la noche en segundo plano y el equipo hizo bien en mejorar las sensaciones del coche”, explicó Colapinto, subrayando el esfuerzo colectivo para superar las dificultades que se presentaron en las primeras sesiones del fin de semana. A pesar de estos avances, el propio Colapinto admitió que “todavía no estamos donde queremos estar y sabemos que aún tenemos trabajo por hacer para mejorar nuestra posición y mantener la consistencia”.

El análisis de la jornada incluyó una evaluación de las distintas fases de la clasificación. Colapinto describió que en la FP3 el equipo logró progresar, mientras que en la Q1 completó dos vueltas de alto nivel. Sin embargo, en la Q2 surgieron complicaciones inesperadas: “En la Q2 no tuve grip, no sé bien qué pasó. Son momentos en que el auto se desconecta un poco y perdemos grip y nos cuesta toda la vuelta. Pasamos de un auto que se sentía bien a uno que de vuelta es difícil de manejar. Es un poco inconsistente, eso es lo que más me está costando”.

Colapinto reconoció que en ritmo largo las dos tandas de entrenamiento fueron positivas para él, lo que llevó a que Gasly imitara esa configuración: “Pierre también la empezó a usar el día de ayer que tuve buen ritmo de carrera. Hay que seguir laburando, pero obviamente que fue un buen día”.

Al ser consultado sobre la posición de partida, respondió con optimismo: “No está mal. Hay que ver mañana obviamente, pero ayer tuve un ritmo de carrera muy bueno, top 6 o top 7. Ayer nos dio un poco de expectativa o de ilusión para mañana. Ojalá tener un buen ritmo. Acá es complicado pasar, pero si hacemos una buena carrera, con una buena estrategia, podemos ir para adelante”.

En su balance final, admitió que el monoplaza aún presenta desafíos en términos de consistencia y comodidad: “Estamos un poco mejor, obvio que falta bastante, falta consistencia, más comodidad, se mueve mucho y es un auto muy duro que cuesta. Cuando se va, se va. Hay que seguir ganando confianza, pero fue un buen paso este finde”.

El argentino anticipó que “la meteorología sin duda volverá a ser un factor importante” en la carrera del domingo teniendo en cuenta las posibilidades de lluvia. Esta comenzará a las 10:00 (hora argentina) y contará con un total de 70 vueltas.

El día, al fin de cuentas, fue positivo para él a tal punto que el propio Flavio Briatore lo elogió: “Ambos pilotos sufrieron limitaciones similares y no es frecuente ver a Pierre abandonar en la Q1. Hay que reconocerle el mérito a Franco, que ha mostrado un rendimiento muy bueno, llegando esta vez a la Q2″.

Cabe recordar que es la segunda oportunidad en la que Colapinto se metió en la Q2 durante sus ocho presencias con Alpine. La primera sucedió en el Gran Premio de Canadá, donde se posicionó con el 12° mejor tiempo. Además, logró superar a Gasly, que había quedado eliminado en la Q1 al registrar la vuelta más lenta de todos los participantes. Vale aclarar que el pilarense largó décimo en la carrera en el histórico Circuito Gilles Villeneuve debido a que subió dos lugares gracias a penalizaciones de otros corredores.