Franco Colapinto afrontará la última práctica libre y la clasificación del GP de Las Vegas: hora, TV y todo lo que hay que saber

Televisación : Disney+ y Fox Sports (Latinoamérica) / F1TV (plataforma) / BandSports (Brasil) / DAZN (España) / ESPN Deportes (Estados Unidos) / Sky Italia (Italia) / Sky Sports (Reino Unido)

¡Bienvenidos! Aquí podrán seguir todos los detalles de la última práctica libre y la clasificación del Gran Premio de Las Vegas de la Fórmula 1. Franco Colapinto saldrá a pista para girar en el trazado urbano norteamericano.

El circuito denominado Las Vegas Strip Circuit es un trazado urbano de 6.201 metros que tuvo su primera actividad en el 2023 y cuenta con la vuelta más rápida en carrera marcada por Lando Norris en 2024 (1:34.876).

La Fórmula 1 inició la actividad en el Gran Premio de Las Vegas con las primeras dos prácticas libres. Ambas sesiones estuvieron atravesadas por una constante evolución de las condiciones de pista en el trazado urbano estadounidense. Charles Leclerc ( Ferrari ) se quedó con la FP1 con tiempo de 1:34.802, mientras que Lando Norris ( McLaren ) lideró la FP2 con un registro de 1:33.602.

Últimas noticias

La autocrítica de Franco Colapinto antes de la clasificación en el GP de Las Vegas: “Me cuesta tener buenas sensaciones con el coche” El piloto argentino de Alpine analizó lo acontecido en los primeros entrenamientos libres

Tras quedar 20° en la FP1, Franco Colapinto mejoró su posición y finalizó 16° en la FP2 del Gran premio de Las Vegas de la Fórmula 1 El pilarense realizó un correcto trabajo en el trazado urbano estadounidense y una bandera roja lo privó de mejorar sus registros en las segundas prácticas. Estas estuvieron atravesadas por problemas en la pista y la FIA frenó la actividad por una alcantarilla que generó preocupación