Franco Colapinto afrontará la última práctica libre y la clasificación del GP de Las Vegas: hora, TV y todo lo que hay que saber

El piloto argentino de Alpine buscará mejorar su performance en el segundo día de actividad en el trazado urbano norteamericano

DÍAS Y HORARIOS DE FRANCO COLAPINTO EN EL GRAN PREMIO DE LAS VEGAS

Viernes 21 de noviembre

Práctica Libre 3: 21.30 (Argentina)

Sábado 22 de noviembre

Clasificación: 01.00 (Argentina)

Domingo 23 de noviembre

Carrera a 50 vueltas: 01.00 (Argentina)

Televisación: Disney+ y Fox Sports (Latinoamérica) / F1TV (plataforma) / BandSports (Brasil) / DAZN (España) / ESPN Deportes (Estados Unidos) / Sky Italia (Italia) / Sky Sports (Reino Unido)

12:30 hsHoy

Tras quedar 20° en la FP1, Franco Colapinto mejoró su posición y finalizó 16° en la FP2 del Gran premio de Las Vegas de la Fórmula 1

El pilarense realizó un correcto trabajo en el trazado urbano estadounidense y una bandera roja lo privó de mejorar sus registros en las segundas prácticas. Estas estuvieron atravesadas por problemas en la pista y la FIA frenó la actividad por una alcantarilla que generó preocupación

La Fórmula 1 inició la actividad en el Gran Premio de Las Vegas con las primeras dos prácticas libres. Ambas sesiones estuvieron atravesadas por una constante evolución de las condiciones de pista en el trazado urbano estadounidense. Charles Leclerc (Ferrari) se quedó con la FP1 con tiempo de 1:34.802, mientras que Lando Norris (McLaren) lideró la FP2 con un registro de 1:33.602.

Leer la nota completa
12:15 hsHoy

El circuito denominado Las Vegas Strip Circuit es un trazado urbano de 6.201 metros que tuvo su primera actividad en el 2023 y cuenta con la vuelta más rápida en carrera marcada por Lando Norris en 2024 (1:34.876).

12:00 hsHoy

¡Bienvenidos! Aquí podrán seguir todos los detalles de la última práctica libre y la clasificación del Gran Premio de Las Vegas de la Fórmula 1. Franco Colapinto saldrá a pista para girar en el trazado urbano norteamericano.

Franco Colapinto afrontará la FP3
Franco Colapinto afrontará la FP3 y la clasificación del Gran Premio de Las Vegas (REUTERS/Jeenah Moon)

Franco ColapintoAlpinePierre GaslyFórmula 1F1F1 hoyGP de Las VegasGran Premio de Las Vegas

