Franco Colapinto afrontará la última práctica libre y la clasificación del GP de Las Vegas: hora, TV y todo lo que hay que saber

Viernes 21 de noviembre
Práctica Libre 3: 21.30 (Argentina)
Sábado 22 de noviembre
Clasificación: 01.00 (Argentina)
Domingo 23 de noviembre
Carrera a 50 vueltas: 01.00 (Argentina)
Televisación: Disney+ y Fox Sports (Latinoamérica) / F1TV (plataforma) / BandSports (Brasil) / DAZN (España) / ESPN Deportes (Estados Unidos) / Sky Italia (Italia) / Sky Sports (Reino Unido)
La Fórmula 1 inició la actividad en el Gran Premio de Las Vegas con las primeras dos prácticas libres. Ambas sesiones estuvieron atravesadas por una constante evolución de las condiciones de pista en el trazado urbano estadounidense. Charles Leclerc (Ferrari) se quedó con la FP1 con tiempo de 1:34.802, mientras que Lando Norris (McLaren) lideró la FP2 con un registro de 1:33.602.
El circuito denominado Las Vegas Strip Circuit es un trazado urbano de 6.201 metros que tuvo su primera actividad en el 2023 y cuenta con la vuelta más rápida en carrera marcada por Lando Norris en 2024 (1:34.876).
¡Bienvenidos! Aquí podrán seguir todos los detalles de la última práctica libre y la clasificación del Gran Premio de Las Vegas de la Fórmula 1. Franco Colapinto saldrá a pista para girar en el trazado urbano norteamericano.