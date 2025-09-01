Deportes

“Ahí tuvimos nuestra primera nota”: el ida y vuelta entre Colapinto y la periodista Christine GZ que revolucionó las redes

Luego de protagonizar una gran actuación con Alpine en el Gran Premio de Países Bajos, el argentino regaló un divertido diálogo con la cronista española

El llamativo recuerdo que rememoró Colapinto con Christine GZ

Franco Colapinto completó una impresionante actuación en el Gran Premio de Países Bajos al finalizar en el 11° lugar. Más allá de que el argentino se mostró contundente en la conferencia de prensa, en la que fue claro al expresar su disgusto con la estrategia de Alpine en Zandvoort, también ofreció un divertido momento. El pilarense de 22 años se cruzó con la periodista española Christine GZ, y lanzó una frase que se viralizó rápidamente.

Desde el arribo de Colapinto a la Fórmula 1, ambos han mantenido una amena relación a lo largo del paddock. Christine GZ le consultó al argentino sobre la próxima jornada de la Máxima, que justamente será en Italia, donde Franco debutó en 2024 de la mano de Williams. “La siguiente es Monza, ¿te gusta?”, le preguntó la periodista española.

Sí, ahí debuté en la Fórmula 1 el año pasado. Ahí tuvimos nuestra primera nota”, lanzó inmediatamente el corredor albiceleste, en una respuesta que generó las carcajadas de los dos. El ida y vuelta no pasó desapercibido por los fanáticos y rápidamente comenzaron a rememorar los divertidos cruces entre ambos.

La simpática entrevista de Franco Colapinto antes de su debut en Fórmula 1

La relación que captó la atención de las redes comenzó en dicho Gran Premio de Italia en 2024, en el que Colapinto terminó en el 12° puesto. “¡Gracias por hacerme una nota! ¡Tenía muchas ganas de que me hagas una nota vos! Me contaron que sos muy divertida, muy graciosa, así que quería reírme un poco en el paddock”, afirmó el argentino durante su primer encuentro en rueda de prensa. “Gracias. La verdad es que he visto muchas entrevistas tuyas y he dicho ‘este chico me va a caer bien...’”, le respondió la periodista, a lo que el piloto replicó: “Uy no... Qué entrevista habrás visto, por favor”.

Un par de días después, la relación se profundizó en el Gran Premio de Azerbaiyán. En dicho fin de semana, en el que Colapinto sumó sus primeros puntos en la categoría al terminar octavo, también logró meterse en la Q3 en la clasificación. Ante la emoción que vivieron algunas personas en el paddock de Bakú, el bonaerense no perdió la ocasión para consultarle a la comunicadora cuáles fueron sus sentimientos tras su gran actuación durante el sábado.

“Yo sí lo vi llorando”, se sumó Christine al chiste que venía haciendo el argentino. “¿Sí lo viste? ¿De verdad?”, se sumó Franco. “Soltó una lagrimita, te lo juro”, sostuvo la broma la periodista. “¿De verdad?”, planteó él. “Sí, te lo juro”, continuó ella.

“¿Vos no lloraste? A mí me contaron que vos lloraste, que una lagrimita se te cayó”, saltó, de manera pícara, el piloto. A lo que ella respondió: “Yo lloré muchísimo, mucho”. “Se te movió el maquillaje”, siguió la broma Colapinto. Pero ahí ella trató de retornar a las preguntas formales entre risas tras lanzar un “¡Me vas a liar, de verdad!”.

No obstante, en el 2025 ya habían tenido un cruce que se viralizó rápidamente en las redes sociales. Luego de la clasificación del Gran Premio de Hungría, sesión en la que el argentino se metió a Q2 y había mostrado una notable mejoría, Christine GZ hizo hincapié en el humor de Colapinto en cada conferencia de prensa.

“Bastante mejor, yo ya le tenía miedo...”, dijo.“¿Ya me tenías miedo? Hacerme una nota a mí era una cosa...”, le devolvió el argentino. “Sí... Te lo juro, no quería preguntarte. Es que últimamente...”, aclaró ella, con un obvio mensaje dirigido a los resultados adversos que venía teniendo el de Alpine.“Estabas mandando a otros, estabas mandando a compañeros, viniste hoy”, continuó la broma el corredor de 22 años.“Lo siento, hasta en el avión casi no te saludo”, confesó ella antes de realizar la pregunta.

Colapinto siguió mostrando un rendimiento progresivo y cosechó las buenas sensaciones en el Hungaroring para completar su mejor actuación con Alpine en Zandvoort. En total, Franco ganó cuatro posiciones en pista y sumó otra más gracias a la penalización de Andrea Kimi Antonelli. La actuación del argentino fue una respuesta directa a las declaraciones realizadas el viernes por Flavio Briatore, asesor ejecutivo y figura clave de Alpine.

La Fórmula 1 volverá a tener actividad la próxima semana, en el marco del mítico Gran Premio de Italia, en el circuito de Monza. Allí, Colapinto debutó en la Máxima al mando de Williams. Otro condimento especial para el argentino es que las nueve carreras restantes son en los autódromos en los que compitió en 2024, aunque el rendimiento del monoplaza A525 de Alpine supone un claro dolor de cabeza.

