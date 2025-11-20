Deportes

“La gloria no tiene precio”: el festejo de Ángel Di María tras el trofeo de campeón que la AFA le dio a Rosario Central

El Fideo fue uno de los dos jugadores que asistió a la reunión de Comisión que designó al Canalla como propietario del título a “Campeón de Liga”

"La gloria no tiene precio", el festejo de Di María en redes

La Liga Profesional de Fútbol aprobó por “unanimidad” decretar a Rosario Central como “Campeón de Liga” por ser el equipo que más puntos sumó en la Tabla Anual entre las fases de grupos del Torneo Clausura y Apertura. Ángel Di María y Jorge Broun asistieron a las oficinas del organismo de AFA en compañía del entrenador Ariel Holan, el presidente Gonzalo Belloso y la vicepresidente Carolina Cristinziano para recibir el nuevo trofeo.

Si bien el Fideo no declaró ante los medios a la salida de la reunión de Comité Ejecutivo que designó al Canalla como propietario de una nueva distinción, utilizó sus redes sociales para celebrar. “La gloria no tiene precio. Campeón de liga 2025. Vamos Central”, escribió en un posteo de Instagram. En esa misma cuenta compartió la publicación que realizó el club y aseguró: “Más que merecido”.

Según el comunicado que difundió la Liga Profesional de Fútbol para informar la decisión de consagrar a Rosario Central como campeón a días del inicio de los octavos de final del Torneo Clausura, Di María expresó: “Estamos muy felices nosotros y toda la familia de Rosario Central porque hicimos dos semestres espectaculares. Nunca bajamos el nivel y eso nos dio la posibilidad de lograr este título. Lo dijimos en la última fecha: nos sentíamos campeones, porque hacer tantos puntos no es fácil”.

A los 37 años, Di María retornó para jugar en el club que lo vio nacer durante el segundo semestre de este año. “Ser campeón con Central es lo único que me falta. Creo que el sueño de volver estaba, lo cumplí. El siguiente es salir campeón con Central”, dijo el día de su presentación que marcó la vuelta al club tras dos décadas.

Desde entonces, jugó 15 de los 16 partidos del equipo en el Clausura, ya que se ausentó en la última fecha ante Independiente porque Central estaba clasificado tanto a la Copa Libertadores como a octavos de final del Clausura. En ese lapso, sumó siete goles para ser el segundo máximo artillero del certamen detrás de Ronaldo Martínez de Platense (8) y en compañía de Rodrigo Castillo de Lanús y Marcelo Torres de Gimnasia La Plata.

El campeón del mundo con la selección argentina en Qatar 2022 anotó golazos contra Newell’s, Boca Juniors y Gimnasia, además de firmar cuatro tantos de penal ante Godoy Cruz, Lanús, Sarmiento de Junín e Instituto de Córdoba.

El posteo de Di María

Central quedó como líder del Grupo B en el Apertura con 35 puntos producto de 10 victorias, 5 empates y 1 derrota, mientras que en la segunda parte del año se ubicó como puntero de esa misma zona ya con Di María como figura: sumó 31 unidades tras 8 triunfos, 7 igualdades y 1 caída. En ese marco, el Canalla se aseguró la clasificación a la Libertadores 2026 por ser el puntero de la Anual, pero todavía puede ser campeón del Clausura: recibirá a Estudiantes de La Plata este domingo desde las 17.30 por los octavos de final del certamen.

Tras la entrega del trofeo en las oficinas de la Liga Profesional, Central difundió una serie de posteos e incluso actualizó su foto de perfil en redes para sumarse la nueva estrella: “Ahora sí, actualizado”. En otra de las publicaciones, firmaron: “¡Central campeón de la Liga 2025! ¡Somos el mejor equipo del año!“.

Uno de los posteos de Rosario Central

La LPF emitió un comunicado tras el evento para informar la decisión de los presidentes de la primera división: “El Comité Ejecutivo de la Liga Profesional de Fútbol resolvió considerar como Campeón de Liga al equipo que finalice primero en la Tabla Anual, es decir, al que acumule la mayor cantidad de puntos a lo largo de la temporada, además de los beneficios previamente estipulados (acceso a la Supercopa Internacional y clasificación a la Conmebol Libertadores). Tras la reunión del Comité Ejecutivo, en la que por unanimidad se decidió incorporar este nuevo título de competencia anual, también se determinó reconocer como Campeón de Liga 2025 a Rosario Central, al haber sido el equipo que más puntos sumó durante el año”.

El presidente de la entidad, Gonzalo Belloso, habló con los medios a la salida del evento: “Es un plan que viene hace varios años, volver a incorporar el campeón anual. De acá al futuro, este torneo se suma al Apertura, Clausura, a la Copa de Campeones y volverá a estar el campeón Anual. Se reconoció al actual, eso es lo que pasó hoy. Súper merecido para un club como el nuestro que fue primero de la primera fecha a la última, hizo más puntos que nadie, perdió solo dos partidos en el año”.

Al mismo tiempo, tanto Holan como Fatu Broun confirmaron que recibieron la noticia de la entrega de este nuevo trofeo durante las últimas horas del miércoles. “Nos enteramos anoche. Íbamos a entrenar a la mañana y pasamos el entrenamiento a la tarde”, afirmó el DT. El arquero defendió el reconocimiento: “Esto ya está, es la estrella por el torneo largo, la Tabla Anual”. El máximo directivo del club también agradeció a los dirigentes de AFA porque “nos vinieron con esta sorpresa” del reconocimiento como campeón anual, más allá de que también aseguró que el “plan viene de hace varios años”.

Broun y Di María, los dos jugadores que fueron a recibir el trofeo

