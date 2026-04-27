Así se vivió la gala de los Martín Fierro de la Moda 2026: glamour y sorpresas en la gran celebración

Con la conducción de Valeria Mazza e Iván de Pineda esta nueva edición comenzó con un impactante look de la modelo (Video: Telefe)

El aire helado marcó la noche del domingo, pero sin dudas, no fue el protagonista. A las 20:30, en los estudios de Telefe, la alfombra roja de los Premios Martín Fierro de la Moda 2026 comenzó a poblarse bajo un cielo abierto y un viento constante que obligaba a sostener peinados, acomodar vestidos y caminar con precisión. La temperatura no acompañaba, pero nadie estaba dispuesto a resignar estilo: brillos, transparencias y siluetas audaces desfilaron como si el invierno no existiera.

Entre flashes, entrevistas y comentarios filosos —como el de Yanina Latorre, que deslizó que “hay mucha disfrazada” en plena transmisión de Telefe—, la previa funcionó como una pasarela en sí misma. Julieta Poggio sorprendió con una performance inspirada en Susana Giménez, anticipando uno de los ejes emocionales de la noche.

La alfombra roja de los Premios Martín Fierro de la Moda 2026 exhibió tendencias de invierno con brillos, transparencias y siluetas audaces pese al clima adverso. Julieta Poggi optó por un look inspirado en Susana Giménez

El paso hacia el interior marcó el primer cambio de ritmo. El cóctel funcionó como una transición entre la exposición y la intimidad: copas en mano, saludos cruzados y un movimiento constante entre figuras, estilistas y equipos. La noche todavía no había empezado oficialmente, pero ya estaba en marcha.

A las 22:30, el ingreso al estudio terminó de transformar el clima. Las luces, la escenografía y la disposición del espacio encendieron la expectativa. Sobre el escenario, Iván de Pineda y Valeria Mazza dieron la bienvenida con una consigna clara: celebrar la moda argentina, su talento y su proyección. Como siempre, Luis Ventura, presidente de Aptra, dijo unas palabras que dieron pie al inicio de la gala. “El Martín Fierro de la Moda no era solo un año, como dijeron algunos. Esta es la cuarta temporada que estamos acá, midiendo no solo a nuestros diseñadores, que llevan su moda a la Argentina, sino que también la llevan al exterior”, expresó en el escenario.

Luis Ventura, presidente de APTRA, le dio la bienvenida a los invitados y dio inicio a la esperada gala

Los primeros minutos marcaron el pulso. Pampita fue la encargada de romper el hielo al llevarse el premio a Mejor estilo en redes. Su discurso combinó emoción y reflexión sobre la industria. “A pesar del mal momento de la industria, seguimos vibrando con la moda y seguimos soñando”, expresó, y cerró con una dedicatoria íntima a sus hijos y a su hija Blanca, en uno de los momentos más sensibles de la noche.

La modelo se llevó el primer premio de la noche y se lo dedicó a todo su equipo de trabajo y a sus cinco hijos (Video: Telefe)

La ceremonia avanzó con un ritmo ágil, alternando reconocimientos y emociones. Nicolás Zaffora se quedó con el premio a Mejor diseñador de moda masculina, mientras que Evelyn Botto celebró su triunfo por sus looks en el streaming. Nico Occhiato fue distinguido en la terna Big Show, y Sol Pérez protagonizó uno de los momentos más espontáneos al subir al escenario con un grito que rompió el protocolo: “¡Mamá, papá, gané!”.

La periodista celebró su triunfo al llevarse un premio por sus looks virales en Gran Hermano (Video: Telefe)

Uno de los puntos más altos llegó con el homenaje a Adrián Appiolaza, el argentino que hoy se desempeña como director creativo de Moschino. La ovación fue inmediata y sostenida, en un reconocimiento que funcionó como puente entre la moda local y la escena internacional.

Minutos después, Benjamín Vicuña subió al escenario para recibir su premio como Mejor estilo en ficción y decidió compartir el momento con la diseñadora de vestuario de su proyecto, en un gesto que puso el foco en el trabajo detrás de cámara. La lista de ganadores continuó con Los García en Estilismo, Max Jara en Peluquería, Lizardo Ponce como Panelista masculino y Valentina Schuchner como Nuevo talento.

Benjamín Vicuña compartió su distinción en estilo de ficción con su diseñadora de vestuario, resaltando el trabajo en equipo detrás de escena en televisión y moda

La noche mantuvo su intensidad con el reconocimiento a Julieta Zylberberg como Actriz con mejor estilo en ficción y el look que llevó en Yiya! creado por la vestuarista Cecilia Coronado, el premio a Juana Viale en Conducción femenina semanal y la consagración de Gervasio Larrivey en maquillaje. Vero Lozano se impuso como Mejor estilo en conducción femenina en programa diario, Fer Dente también tuvo su lugar entre los ganadores, mientras que Sofía Gonet se llevó una de las distinciones en Big Show, gracias a sus excéntricos y divertidos looks en MasterChef Celebrity consolidándose como una de las revelaciones.

El propio Iván de Pineda fue distinguido como mejor estilo en Conducción masculina, en una escena que reforzó el tono celebratorio de la gala. Más tarde, el homenaje a Jessica Trosman sumó otro momento de reconocimiento a la trayectoria dentro de la industria, antes de que Evangelina Bomparola se quedara con el premio a Mejor diseñadora de moda femenina.

La diva de los teléfonos se llevó una estatuilla especial por sus décadas marcando tendencia en la pantalla chica

Pero si hubo un momento que atravesó toda la noche fue el homenaje a Susana Giménez, distinguida como ícono de la moda. Un video repasó su trayectoria y un desfile reinterpretó distintas etapas de su carrera. Sentada en primera fila junto a su hija Mercedes “Mecha” Sarrabayrouse, la conductora se emocionó al ver su historia en escena. La ovación fue inmediata. Al subir, combinó humor y emoción en un discurso que resumió su vínculo con la moda y su lugar en la televisión argentina.

“Había mucha moda argentina cuando yo empecé y pedías prestado y después devolvías. Después con el programa diario, me paso a este canal y era todo una cosa de locos”, explicó. Luego, contó: “Dije ‘tengo que cambiar un poco de look’ y me puse mi estilo, pero me lo compro. Esa es la desgracia. Estoy feliz porque todo el mundo me reconoce con lo que yo me pongo y a mí me gusta”.

La conductora se llevó el gran premio de la noche y se lo dedicó a sus hijos, madre y abuela, que la marcaron en su vida (Video: Telefe)

El cierre llegó con uno de los anuncios más esperados. Juana Viale, que ya había sido premiada por su Estilo en conducción, fue distinguida con el Martín Fierro de Oro. La elección terminó de coronar una noche donde la moda, la televisión y la emoción convivieron en un mismo escenario.

“No me lo esperaba. Quiero agradecer a mi equipo y principalmente a mis hijos que son los que aguantan a una madre laburadora que muchas veces no está en la casa. A mi madre, que ella trabajó mucho en la moda y me enseñó mucho. A mi abuela, Mirtha, que es la más coqueta y es algo que no se verá jamás en la faz de la tierra. Heredé algo que no sé qué es pero acá está”, dijo emocionada.

Entre aplausos, luces y miradas cruzadas, los Martín Fierro de la Moda 2026 confirmaron su lugar como una de las citas clave del espectáculo argentino: una noche donde el estilo no solo se exhibe, sino que también se celebra.

Fotos: Maximiliano Luna y Prensa Telefe