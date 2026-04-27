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El homenaje a Susana Giménez en el Martín Fierro de la Moda: “Todos me reconocen por lo que yo me pongo y a mí me gusta”

La diva de los teléfonos a lo largo de su carrera marcó tendencia y en la cuarta edición del galardón recordaron algunos de sus mejores looks

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La diva de los teléfonos se llevó una estatuilla especial por sus décadas marcando tendencia en la pantalla chica

Susana Giménez marcó un antes y un después en la moda argentina, convirtiéndose en referente indiscutida tanto en televisión como en la cultura popular. Su capacidad para reinventar su imagen, imponer tendencias y transformar el vestuario en parte fundamental de su personaje público la consolidó como figura icónica durante décadas. El impacto de Susana trasciende la pantalla y se refleja en generaciones de diseñadores, modelos y espectadores, que reconocen en su estilo una fuente constante de inspiración y modernidad.

Es por eso que la cuarta edición de los Premios Martín Fierro de la Moda 2026 incluyó un homenaje especial a Giménez. “El momento muy especial” de la noche, según los conductores, estuvo dedicado a “una figura que ha trascendido generaciones. Es sinónimo de estilo, carisma, presencia”, en palabras del conductor, y “dueña de una elegancia inconfundible” que supo construir “un estilo único”.

Martín Fierro de la Moda 2026 - Alfombra roja
Susana junto a Adrián Appiolaza, el argentino que es director creativo de Moschino y el encargado de darle la estatuilla (RS Fotos)

La ceremonia distinguió a la actriz y conductoraa con un video que repasó momentos representativos de su carrera, resaltando su impronta personal y el modo en que marcó tendencia a lo largo de las décadas. Al finalizar el tape, un grupo de modelos desfiló sobre el escenario luciendo prendas que evocaron etapas clave en la trayectoria de Susana, tanto en televisión como en eventos públicos. Los looks elegidos reflejaron el recorrido de la diva a través de seis conjuntos impactantes, cada uno asociado a una época o evento inolvidable de su vida profesional.

Sentada en primera fila junto a su hija Mercedes, Susana no pudo contener la emoción y la sorpresa al ver su historia retratada en la pasarela. El homenaje provocó una reacción inmediata en el público, que acompañó la escena con un aplauso. Iván de Pineda la invitó a subir al escenario expresando: “Un aplauso para ella, icónica de la moda del espectáculo argentino”. De este modo, la animadora aceptó la estatuilla, que se la entregó el diseñador creativo de Moschino Adrián Appiolaza, en reconocimiento a su legado y su influencia perdurable en el universo de la moda nacional.

susana giménez
"Estoy feliz porque todo el mundo me reconoce con lo que yo me pongo y a mí me gusta”, destacó Susana Giménez en su discurso (Telefe)

Al subirse al escenario, Susana relató sus sensaciones al ver los grandes looks que usó a lo largo de su extensa carrera en la pantalla chica durante más de tres décadas: “Me pasaron tantas cosas cuando veía eso. Pasaron las décadas y dije ‘Qué guachos‘. Décadas, décadas, décadas, ¿Cuánto hice el programa? ¿35 años?”.

La animadora recordó sus comienzos en la televisión y el vínculo con la moda argentina: “Había mucha moda argentina cuando yo empecé y pedías prestado y después devolvías. Después con el programa diario, me paso a este canal y era todo una cosa de locos”. Contó cómo definió su estilo propio: “Dije ‘tengo que cambiar un poco de look’ y me puse mi estilo, pero me lo compro. Esa es la desgracia. Estoy feliz porque todo el mundo me reconoce con lo que yo me pongo y a mí me gusta”.

La animadora manifestó su sorpresa por la distinción: “Es la primera vez que me dan el Martín Fierro de la Moda, pero la verdad que fue tan impresionante que me quedé muda, tuve que tomar agua en cámara. Es brutal lo que hicieron”. Agradeció a quienes participaron en el homenaje: “Quiero agradecerle la idea a Fede Levrino que es mi productor, a Gustavo, el nuevo dueño del canal y al director que hizo esto. Es impresionante lo que logró con inteligencia artificial.”

El cierre de su intervención tuvo el humor característico de la diva, al reclamar en tono divertido: “¿Dónde están los brillantes?”. Así, combinó recuerdos, agradecimientos y su sello personal en una noche que la consagró como referente indiscutida de la moda y la televisión argentina.

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